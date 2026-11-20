El FC Barcelona está en un muy buen momento tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League, pero Hansi Flick ha tenido varios dolores de cabeza para lograr este buen andar de su equipo en todos los frentes. La ola de lesionados golpeó duro principalmente a la defensa y es ahí donde trabajarán con Deco y Joan Laporta para elevar el nivel.

El fair play financiero es todo un tema para ellos, pero confían que con alguna venta podrían liberar el espacio necesario para incorporar un zaguero top. Según informa Sport, Hansi Flick le ha solicitado a la dirección deportiva del Barça "la necesidad de reforzar la defensa en el mercado de invierno con dos incorporaciones: un central y un lateral izquierdo". Esta última opción se activaría siempre y cuando se marche Alejandro Balde.

En la plantilla actual hay varios casos llamativos: Andreas Christensen lleva semanas de baja por una lesión muscular, mientras que Eric García y Jules Koundé también han tenido semanas de ausencia por problemas físicos. Xavi Espart fue una gran irrupción este año, pero una lesión en el tobillo sufrida en el Clásico lo sacó de las canchas hasta mediados de diciembre. A la vuelta del parón internacional, las principales variantes son Pau Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo...

Al entrenador alemán no le sobran opciones para la última línea | Soccrates Images/GettyImages

"Las dinámicas van cambiando. Xavi Espart es un joven que no teníamos pensado que iba a consolidarse así y pasas a tener una pieza más. Nos permitía pensar en Eric o Jules como central. Pero es verdad que las lesiones lo han complicado todo y, por supuesto, hay que analizar, sentarse con el míster y decidir. Para ir en enero hay que saber muy bien lo que buscamos. El club está trabajando siempre. Sería más un tema de fair play que de masa salarial. No queremos empeorar el equipo ni que salga ningún jugador que nos pueda ayudar", dijo Deco en diálogo con Catalunya Radio.

"En todas las conversaciones, el míster consideraba que la posición de central estaba cubierta. Y volvía Andreas, que sabemos que, cuando está disponible, es muy buen jugador y empezó consolidándose como titular. Este era el escenario que había", agregó.

"El club está trabajando siempre. Sería más un tema de fair play que de masa salarial. No queremos empeorar el equipo ni que salga ningún jugador que nos pueda ayudar", cerró.

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