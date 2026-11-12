Los futbolistas de Chivas convocados a selección en esta Fecha FIFA

Debido a que Chivas tiene la filosofía de utilizar solamente jugadores nacionales en sus filas, es inevitable que no tengan al menos un elemento convocado a la selección mexicana, aunque este no es el caso. Para el Mundial 2026, los rojiblancos se conviertieron en la base y eso podría repetirse en los años venideros porque cuentan con varias piezas talentosas.



El Tricolor, bajo el mando de Rafael Márquez, convocó a cinco jugadores, con las miras puestas en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. La escuadra nacional chocará con Jamaica en el Estadio Nacional de Kingston el próximo sábado 14 de noviembre, para la Ida, posteriormente, la vuelta será el martes 17 en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León.



En la Copa del Mundo pasada, Brian Gutiérrez fue uno de los llamados, pero esta vez no convenció al cuerpo técnico, aparte se discutió mucho porque Bryan González y Richard Ledezma no fueron tomados en cuenta si brillan en sus posiciones.



Aquí están los convocados del Rebaño para la Fecha FIFA:

1. Roberto Alvarado

Roberto Alvarado | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

El Piojo encabeza el listado, un jugador que no ha dejado de portar la verde desde el Mundial de Rusia 2018. En el Mundial 2024, el extremo derecho fue uno de los cinco mejores jugadores con sus asistencias, aparte se vislumbra que sea titular para medirse a los Reggae Boyz, sin que haya alguien que puede arrebatarle el puesto.



Una vez más el oriundo de Salamanca ha sido uno de los protagonistas del cuadro tapatío, brindando cinco goles y una asistencia.

2. Raúl Rangel

Raúl Rangel | Jam Media/GettyImages

El Tala sigue siendo contemplado como el cancerbero titular del arco mexicano. En los últimos partidos del Tricolor se le criticó demasiado por algunos errores en su salida, olvidándose rápidamente de su desempeño en el Mundial.



El guardameta ha sido fundamental para que el equipo saque resultdos positivos en este semestre, tanto que se ha eregido como el Jugador del Partido. Sumado a ello, el canterano ha conseguido que el Guadalajara se mantenga como la mejor defensa del Apertura 2026 con apenas 13 goles recibidos y seis arcos en cero.

3. Diego Campillo

Diego Campillo | Jam Media/GettyImages

El defensa también fue criticado en la última convocatoria por algunas fallas, sin embargo, el cuerpo técnico sabe que tiene un futuro alentador, ya que ha suele ganar varias veces los mano a mano, sin dejar de lado su buen juego aéreo. El canterano ha participado en 15 de los 16 compromisos del semestre, con un gol y una asistencia.



No obstante, luce complicado que pueda ganarle el puesto a los experimentados ‘legionarios’ César Montes y Johan Vásquez.

4. Luis Romo

Luis Romo | Jam Media/GettyImages

Uno de los más criticados, tanto en selección como a nivel club. Pese a esto, el sinaloense fue parte de la plantilla mundialista del 2026 y hasta anotó gol, mientras en el redil es defendido a capa y espada por el técnico argentino Gabriel Milito.



Este semestre ha sido irregular para el mediocampista, ya que en la Fecha FIFA de septiembre sufrió una lesión con El Tricolor, lo que le costó estar alejado del Rebaño en varios partidos. Pocos saben leer el juego como el formado en Querétaro, por eso sigue estando en la órbita tricolor.

5. Santiago Sandoval

Santiago Sandoval | ULISES RUIZ/GettyImages

Se debe aplaudir que Rafa Márquez le siga dando oportunidad a un joven que ha destacado en selecciones inferiores y que se ha gando un lugar en el once titular del Guadalajara, aunque a veces le toca ser suplente.



El Negrito tiene apenas 19 años y es un estuche de monerías, ya que puede desempeñar hasta cuatro posiciones diferentes, como extremo, interior, centrocampista y delantero. El canterano lleva en este semestre, cinco goles y una asistencia en 13 encuentros y si se le lleva bien, podría ser una figura importante del combinado nacional.