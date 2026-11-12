Los futbolistas del América convocados a selección en esta Fecha FIFA

Las Águilas del América pueden presumir que cuentan con muchos de los mejores jugadores de la Liga MX, tanto nacionales como extranjeros. En cada Fecha FIFA, el equipo azulcrema termina cediendo elementos para las diferentes selecciones, algo que volvió a ocurrir en esta ocasión.



Rafael Márquez, al frente de la selección mexicana, tiene una dura prueba esta semana y la que sigue, ya que se juega el pase a las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF, por esto tuvo que recurrir a los mejores elementos que puedan ayudarle a cumplir con el objetivo. El rival de los cuartos de final es Jamaica, abriendo el juego de Ida en Kingston, el próximo sábado 14 de noviembre, cerrando todo en el Estadio BBVA, el martes 17 de noviembre.



El Káiser terminó llamando a cuatro elementos del cuadro de Coapa, pero otros que fueron parte de la convocatoria anterior no fueron contemplados, siendo el caso de Dagoberto Espinoza, Alan Cervantes y Alexis Gutiérrez, mientras el no llamado de Henry Martín ha generado debates, ya que es el mexicano con más goles en el presente torneo del balompié azteca.



Aquí están los futbolistas del Ame convocados en esta Fecha FIFA:

1. Kevin Álvarez

Kevin Álvarez | Jam Media/GettyImages

En cuanto se dio a conocer la lista la semana pasada, el lateral derecho fue uno de los más cuestionados, ya que su nivel no ha sido el mejor estando lejos de la versión que fue en Pachuca y sus primeros momentos con el Ave. A la vez, el ex de los Tuzos no tiene un lugar fijo como titular en el esquema del uruguayo Guillermo Almada, por eso extraña que haya sido contemplado. La tarea del mundialista en Qatar 2022 será callar bocas.

2. Israel Reyes

Israel Reyes | Agustin Cuevas/GettyImages

A diferencia de su compañero, la convocatoria del defensa central está más que ganada, ya que sigue demostrando solidez en la parte baja, sabiendo muy bien cómo salir con el balón controlado, siendo una de las piezas más sobresalientes de su equipo. Sumado a ello, el ex del Puebla brinda opciones al cuerpo técnico porque puede ser central, lateral y hasta pivote.



Lo malo para el mundialista en 2026 es que difícilmente le ganara el puesto a los consolidados César Montes y Johan Vásquez, la dupla por excelencia del Tricolor.

3. Érick Sánchez

Érick Sánchez | Agustin Cuevas/GettyImages

Otro que fue duramente criticado tras revelarse el listado. No es para menos, la misma afición azulcrema le tira con todo porque no acaba por dar ese ‘estirón’. Pese a todo esto, Guillermo Almada le tiene una gran fe, ya que lo tuvo desde su paso por la Bella Airosa y sabe todo lo que puede brindar si esta en un nivel óptimo.



Tal como sucede en el Nido, El Chiquito tiene que empezar a demostrar que es material de selección, pues en el mediocampo tiene rivales de peso como Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas y Luis Romo.

4. Isaías Violante

Isaías Violante | Agustin Cuevas/GettyImages

Ante la falta de extremos nacionales, el ex del Toluca ha empezado a surgir como una alternativa a futuro, ya que desde su paso por el cuadro choricero mostró buenos destellos, no por nada fue fichado por el América.



Con 23 años, el atacante aún puede ser llevado por buen camino y abrirse paso dentro del Tricolor, aunque sus números no han sido los mejores este semestre, ya que apenas registra un gol y dos asistencias en 13 duelos.

5. Óscar Perea

Óscar Perea | VICTOR CRUZ/GettyImages

Los Millonetas no sólo aportaron a la selección mexicana, sino que Colombia decidió llamar al extremo izquierdo que había caído con el pie dercho este semestre, pero por ahora ha comenzado a desesperar a algunos aficionados.



Tres goles y dos asistencias en doce partidos son sus números.