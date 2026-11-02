Los futbolistas jóvenes del EA Sports FC 27 para fichar en el modo carrera con el rostro escaneado
En cada edición del EA Sports FC tenemos la oportunidad de vivir nuevas experiencias en el modo carrera. Para este año, el FC 27 nos cambió algunas cosas, sobre todo a la hora de fichar, pero lo que sigue creciendo son los rostros escaneados.
Siempre se busca talento joven, pero si tiene el su cara real, le da un plus que muchos buscan. Por lo tanto, en SI Fútbol nos dimos a la tarea de recopilar todo el talento que tiene 23 años o menos, en todas las posiciones y que se parecen en a su cara en la vida real.
Las tablas por posiciones de los jugadores jóvenes con rostro escaneado
- Porteros
- Laterales derechos
- Defensas centrales
- Laterales izquierdos
- Mediocampista defensivo central
- Mediocampista central
- Mediocampistas ofensivos
- Medios y extremos derechos
- Medios y extremos izquierdos
- Delanteros centro
Porteros
Las opciones para esta edición disminuyeron, esto gracias a que varios que aparecían en el FC 26 cumplieron 24 años. Sin embargo, hay joven talento bajo los tres palos que pueden cambiar tu modo carrera de gran manera, sobre todo si no simulas tus partidos, que es donde más brilla esta posición.
Nombre
Club
Edad
Rating
Potencial
Senne Lammens
Manchester United
23
82
88
Dennis Seimen
Stuttgart
20
72
87
Bart Verbruggen
Brighton
23
81
87
Jonas Urbig
Bayern Múnich
22
79
86
Robin Roefs
Sunderland
23
81
86
Mio Backhaus
Freiburg
22
77
85
James Trafford
Leeds United
23
79
85
Guillaume Restes
Toulouse FC
21
78
84
Tommaso Martinelli
Avellino
20
70
80
Jankat Yılmaz
Galatasaray
21
66
80
Álex Padilla
Athletic Club
22
69
89
Max Weiß
Burnley
22
70
79
Leandro Brey
Boca Juniors
23
70
78
Frank Feller
1. FC Heidenheim 1846
22
70
77
Simon Ngapandouetnbu
Montpellier
23
69
77
Lucas Bergström
Mallorca
23
68
75
Julian Eyestone
Rotherham United
20
58
75
Max Anchor
Seattle Sounders
21
53
67
Laterales derechos
Nombre
Club
Edad
Rating
Potencial
Givairo Read
Feyenoord
20
76
88
Alberto Costa
Porto
22
76
86
Tino Livramento
Newcastle
23
81
86
Michael Kayode
Brentford
21
81
85
Álex Jiménez
Fiorentina
21
79
84
Kyriani Sabbe
Club Brujas
21
73
84
Conor Bradley
Liverpool
22
79
84
Fresneda
Sporting CP
21
73
83
Colby Donovan
Celtic
19
68
83
Elias Baum
Eintracht Frankfurt
20
71
83
Rico Lewis
Manchester City
21
77
83
Jon Mikel Aramburu
Real Sociedad
23
77
83
Guéla Doué
Bayer Leverkusen
23
78
82
Juanlu Sánchez
Bournemouth
22
76
82
Arnau Martínez
Valencia
23
77
82
Kosta Nedeljković
Rangers
20
71
82
William Mikelbrencis
SV Darmstadt 98
22
70
81
Omar El Hilali
Espanyol
22
76
81
Nicolò Savona
Nottingham Forest
23
75
81
Saël Kumbedi
Wolfburg
21
75
81
Alex Freeman
Villarreal
21
73
81
Buba Sangaré
Elche CF
18
69
80
Brooke Norton-Cuffy
Hull City
22
75
80
Tiago Santos
Lille OSC
23
75
79
Anton Gaaei
Ajax
23
71
79
Thérence Koudou
KV Mechelen
21
69
79
Leo Shahar
FC Arouca
19
60
79
Enzo Tchato
Frosinone
23
70
78
Rio Cardines
Bristol City
20
65
78
Timothée Pembélé
Le Havre AC
23
70
78
Elias Jelert
Le Havre AC
23
72
77
Nikolas Veratschnig
FC Red Bull Salzburg
23
70
76
Festy Ebosele
Erzurumspor FK
23
68
76
Arkadiusz Pyrka
FC St. Pauli
23
70
76
Joe Scally
Borussia Mönchengladbach
23
74
76
Tristan Gooijer
Lommel SK
21
65
72
Fin Stevens
Leyton Orient
23
63
72
Defensas centrales
En esta edición, la suma de Luka Vušković con rostro real es una buena noticia al ser una de las máximas promesas del fútbol actual en su posición. Además, Cubarsí se puede convertir en el mejor central del juego.
Nombre
Club
Edad
Rating
Potencial
Pau Cubarsí
Barcelona
19
86
91
Luka Vušković
Brighton
19
81
89
Dean Huijsen
Real Madrid
21
81
87
Abdukodir Khusanov
Manchester City
22
82
87
Ousmane Diomande
Nottingham Forest
22
81
87
Castello Lukeba
RB Leipzig
23
81
87
Karim Coulibaly
RC Strasbourg Alsace
19
73
87
Pietro Comuzzo
Torino
21
75
86
Murillo
Nottingham Forest
23
82
86
Joel Ordoñez
Club Brujas
22
76
86
Zeno Debast
Sporting CP
22
78
86
Vitor Reis
Manchester City
20
76
86
Jaydee Canvot
Crystal Palace
19
76
86
Josh Acheampong
Chelsea
20
75
86
Nobel Mendy
Hull City
21
75
85
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
23
77
85
António Silva
Bournemouth
22
77
85
Konstantinos Koulierakis
AS Roma
22
76
85
Leny Yoro
Manchester United
20
78
85
Cristhian Mosquera
Arsenal
22
78
85
Illia Zabarnyi
PSG
23
80
85
Kacper Potulski
1. FSV Mainz 05
18
71
85
Ayden Heaven
Manchester United
19
75
85
Aaron Bouwman
Ajax
18
68
85
Mamadou Sarr
Real Sociedad
20
77
84
Renato Veiga
Villarreal
22
78
84
Leopold Querfeld
1. FC Union Berlin
22
77
84
El Chadaille Bitshiabu
Galatasaray
21
75
84
Levi Colwill
Chelsea
23
80
84
Veljko Milosavljević
Bournemouth
19
72
84
Yarek
PSV
21
73
83
Pau Navarro
Villarreal
21
74
83
Christian Mawissa
AS Monaco
21
75
83
Ismaël Doukouré
RC Strasbourg Alsace
22
77
83
Asencio
Real Madrid
23
78
83
Noahkai Banks
FC Augsburg
19
72
83
Giovanni Leoni
Liverpool
19
71
83
Javi Rodríguez
Celta
23
76
82
Yusuf Akçiçek
Al Hilal
20
66
82
Nathan Zézé
NEOM SC
21
74
82
Tomás Palacios
Estudiantes
23
73
82
Youri Baas
Ajax
23
78
82
Chadi Riad
Crystal Palace
23
74
82
Matteo Palma
Udinese
18
67
82
Lautaro Rivero
River Plate
22
75
82
Jorne Spileers
Club Brujas
21
70
81
Willy Kambwala
Como
21
72
81
Ashley Phillips
Middlesbrough
21
71
81
Juma Bah
FC Augsburg
20
73
81
Honest Ahanor
Crystal Palace
18
74
81
Arda Ünyay
Galatasaray
19
65
81
Benjamin Arthur
Portsmouth
20
66
80
Alan Matturro
Shakhtar Donetsk
21
70
80
Bashir Humphreys
Burnley
23
74
80
Antoine Mendy
OGC Nice
22
73
80
Filippo Terracciano
AC Milan
23
71
80
Aurèle Amenda
Coventry City
22
74
80
Jeanuël Belocian
Racing Santander
21
71
80
Soumaïla Coulibaly
Watford
22
72
80
Francés
Girona
23
75
80
Lautaro Di Lollo
Boca Juniors
22
76
80
Tobías Ramírez
River Plate
19
68
80
Almugera Kabar
NEC Nijmegen
20
64
79
Luca Marianucci
Napoli
21
68
79
Matías Moreno
Venezia
22
73
79
Fabio Chiarodia
Borussia Mönchengladbach
21
70
79
Max Rosenfelder
SC Freiburg
23
73
79
Albian Hajdari
TSG 1899 Hoffenheim
23
73
79
Filippo Mané
Borussia Dortmund
21
65
79
Marco Pellegrino
Boca Juniors
23
72
79
Mathys Angély
Wolfsburg
19
61
79
Abakar Sylla
Gaziantep FK
23
70
78
Alessandro Circati
Benfica
22
74
78
CJ Egan-Riley
Marsella
23
75
78
Linus Gechter
Hertha Berlin
22
70
78
Clemens Riedel
Espanyol
22
70
78
Jenson Seelt
Swansea City
23
68
77
Isaak Touré
FC Lorient
23
70
77
Ronnie Edwards
Queens Park Rangers
23
70
77
Aboubaka Soumahoro
Mallorca
21
64
77
Saba Goglichidze
Monza
22
68
77
Kévin Keben
Watford
22
68
77
Kaelan Casey
Stevenage
21
63
76
Joël Marcel Schingtienne
Venezia
23
70
76
David Torres
Valladolid
23
70
76
Max Cleworth
Wrexham
23
70
76
Fellipe Jack
Cremonese
20
66
76
Tim Drexler
FC Red Bull Salzburg
21
69
76
Maxim Dal
SpVgg Greuther Fürth
20
58
75
Alessandro Marcandalli
Genoa
23
72
75
Metehan Baltacı
Gençlerbirliği SK
23
66
75
Saïdou Sow
FC Nantes
23
69
75
Matai Akinmboni
Dundee FC
19
57
75
Dane Murray
Celtic
23
67
75
Colin Kleine-Bekel
FC St. Gallen 1879
23
67
74
Sebastian Otoa
Genoa
22
68
74
Elijah Campbell
Milton Keynes Dons
21
60
74
Alex Murphy
1. FC Kaiserslautern
22
65
74
Billy Koumetio
Charlton Athletic
23
64
72
Jalen Neal
Montreal
22
64
70
Nabil Aberdin
FCV Farul Constanța
23
61
69
Laterales izquierdos
Nombre
Club
Edad
Rating
Potencial
Joaquin Seys
Club Brugge
21
75
88
Myles Lewis-Skelly
Arsenal
19
78
87
Nico O'Reilly
Manchester City
21
83
87
Lewis Hall
Newcastle United
21
83
87
Jorrel Hato
Chelsea
20
78
86
Nathaniel Brown
Bayen Münich
23
81
86
Wesley
AS Roma
22
80
86
Álvaro Carreras
Real Madrid
23
81
85
Balde
FC Barcelona
22
82
85
Milos Kerkez
Liverpool
22
81
85
El Hadji Malick Diouf
Brentford
21
78
84
Álex Valle
Como
22
75
84
Destiny Udogie
Tottenham Hotspur
23
79
83
Jordan Bos
Feyenoord
23
76
83
Jayden Meghoma
Portsmouth
20
68
82
Hennes Behrens
FC Augsburg
21
73
82
Mahamadou Nagida
Stade Rennais
21
70
81
Max Finkgräfe
RB Leipzig
22
72
81
Björn Meijer
Sampdoria
23
73
81
Kassoum Ouattara
Besiktas
21
72
80
Aaron Zehnter
Wolfsburg
21
74
80
Thierry Small
Preston North End
21
70
80
Hugo Bueno
Wolverhampton
23
75
80
Adam Aznou
Málaga
20
67
80
Oliver Scarles
West Ham
20
71
79
Julio Soler
Bournemouth
21
68
79
Joe Johnson
Luton Town
20
64
78
Tur Rommens
Rangers FC
23
71
78
Lukas Ullrich
Borussia Mönchengladbach
22
72
78
Andrik Markgraf
FC Union Berlin
20
63
78
Oliver Sorg
SV Ried
18
60
78
Lasse Günther
SV Elversberg
23
70
77
Jesús Vázquez
Valencia
23
71
77
Luca Netz
Nottingham Forest
23
73
77
Jonas Rouhi
Carrarese
22
68
77
Tayo Adaramola
Cercle Brugge
22
66
76
Mathias Løvik
Molde FK
22
66
76
Victor Kristiansen
Panathinaikos FC
23
71
75
Alex Murphy
FC Kaiserslautern
22
65
74
Kasey Bos
Excelsior
22
65
74
Ben Chrisene
Norwich City
22
68
73
Sebastian Revan
Wrexham
23
64
73
Kerim Çalhanoğlu
Gaziantep FK
23
66
72
Mediocampista defensivo central
Si eres de los que gusta jugar con uno o dos escudos para evitar problemas en el medio campo, aquí tienes opciones y muy buenas. Entre ellas, está Jorthy Mokio, que es uno de los fichajes más recomendados que te podemos hacer en cuestión de costo y beneficio en potencial.
Nombre
Club
Edad
Rating
Potencial
Ayyoub Bouaddi
Manchester City
18
80
88
Kobbie Mainoo
Manchester United
21
81
87
Jorthy Mokio
Ajax
18
71
87
Elliot Anderson
Manchester City
23
84
87
Aleksandar Pavlovic
Bayern Múnich
22
83
86
Carlos Baleba
Manchester United
22
80
86
Noah Sadiki
Sunderland
21
80
86
Leon Avdullahu
TSG 1899 Hoffenheim
22
79
85
Valentin Atangana
Al-Ahli
20
75
85
Roméo Lavia
Chelsea
22
78
85
Yasin Ayari
Brighton
79
85
Lucas Beraldo
Paris Saint-Germain
22
79
84
Jack Hinshelwood
Brighton
21
77
84
Yehor Yarmoliuk
Brentford
22
78
84
Máximo Perrone
Como
23
78
84
Tyler Morton
Olympique de Lyon
23
79
84
Gustavo Puerta
Olympiakos
22
74
84
Marc Casadó
Deportivo La Coruña
22
78
83
Obed Vargas
Atlético de Madrid
20
72
83
Dário Essugo
Racing Club de Estrasburgo
21
75
83
Lesley Ugochukwu
Galatasaray
22
76
82
Niklas Swider
Viktoria Köln
19
62
82
Thijs Kraaijeveld
Feyenoord
19
67
Stefan Bajcetic
Celta de Vigo
21
72
81
Lamare Bogarde
Aston Villa
22
74
81
Ezequiel Fernández
Bayer Leverkusen
23
75
81
Joao Simoes
Sporting CP
19
69
81
Soungoutou Magassa
West Ham
22
73
80
Ibrahim Sulemana
Sassuolo
23
73
80
Yellu Santiago
Marítimo
22
68
80
Jhon Solís
Birmingham City
21
71
80
Tim Iroegbunam
Hull City
23
76
80
Youri Regeer
Werder Bremen
22
73
80
Connor Barron
Middlesbrough
23
72
80
Lucas Gourna-Douath
Hull City
22
70
79
Bailey Rice
Kilmarnock FC
19
61
79
James McConnell
Liverpool
21
68
78
Iker Muñoz
Osasuna
23
73
78
David Ozoh
Derby County
21
70
78
Marwin Schmitz
FC St. Pauli
19
59
77
Damián Rodríguez
Cádiz CF
23
70
76
Mohamadou Kanté
West Ham
20
65
76
Junior Mwanga
Le Havre AC
23
72
76
Robert Wagner
Dynamo Dresden
22
69
76
Eyüp Aydin
Galatasaray
21
64
75
Joe Hodge
Motherwell SC
23
65
74
Ralph Priso
Vancouver Whitecaps
23
68
74
Matthew Craig
Port Vale
23
64
71
Mediocampista central
Nombre
Club
Edad
Rating
Potencial
Pedri
Barcelona
23
90
93
João Neves
PSG
21
88
92
Warren Zaïre-Emery
PSG
20
83
89
Adam Wharton
Crystal Palace
22
82
88
Andrey Santos
Manchester United
22
80
87
Pablo Barrios
Atlético de Madrid
23
83
87
Kees Smit
AZ Alkmaar
20
75
87
Lucas Bergvall
Tottenham
20
78
87
Assan Ouédraogo
RB Leipzig
20
76
86
Lewis Miley
Newcastle
20
77
86
Tom Bischof
Bayern Múnich
21
79
86
Alex Scott
Bournemouth
22
81
86
Sean Steur
Newcastle
18
72
86
Senny Mayulu
PSG
20
79
86
Gjivai Zechiël
Feyenoord
22
76
85
Ezechiel Banzuzi
RB Leipzig
21
73
85
Lamine Camara
AS Monaco
22
80
85
Mateus Fernandes
Tottenham
21
80
85
Gavi
Barcelona
21
82
85
Musab Al Juwayr
Al Qadsiah
23
78
85
Eduardo Camavinga
Real Madrid
23
81
85
Harrison Armstrong
Everton
19
74
85
Niccolò Pisilli
AS Roma
21
74
84
Arthur Atta
Fiorentina
23
76
84
Hugo Larsson
Fulham
22
77
84
Javi Guerra
Valencia
23
77
84
Valentín Barco
Chelsea
21
79
84
Pape Matar Sarr
Juventus
23
79
84
Ilaix Moriba
Celta
23
78
84
Alex Tóth
Bournemouth
20
73
84
Luciano Valente
Feyenoord
22
78
84
Mamadou Coulibaly
AS Monaco
22
73
83
Jauregizar
Athletic Club
22
78
83
Cher Ndour
Fiorentina
21
72
83
Petar Sučić
Inter Milan
22
78
83
Cesare Casadei
Torino
23
75
83
Jobe Bellingham
Borussia Dortmund
20
77
83
Habib Diarra
Sunderland
22
77
83
Antoni Milambo
Brentford
21
73
83
Juan Cruz Meza
River Plate
18
67
83
Oscar Højlund
Eintracht Frankfurt
21
74
82
Arne Engels
West Ham
22
74
82
Paxten Aaronson
Colorado Rapids
22
75
82
Hannibal
Burnley
23
75
82
Milton Delgado
Boca Juniors
21
75
82
Mario Martín
Getafe
22
75
82
Pablo Marín
Real Sociedad
22
73
81
Andy Diouf
Inter Milan
23
76
81
Hugo Sotelo
Levante
22
74
81
Cătălin Cîrjan
Dinamo Bucureşti
23
72
81
Yunus Musah
AC Milan
23
74
81
Umut Tohumcu
FC Red Bull Salzburg
21
70
80
Fabio Miretti
Beşiktaş JK
22
75
80
Luka Sučić
Real Sociedad
23
76
80
Efe Akman
FC Andorra
20
65
79
Baltasar Rodríguez
Estudiantes
22
70
79
Benjamin Cremaschi
Parma
21
68
79
Aljoscha Kemlein
1. FC Union Berlin
21
74
79
Brandon Aguilera
Rio Ave FC
23
70
79
Kevin Zeroli
Südtirol
21
66
78
Khalil Fayad
Hajduk Split
22
69
78
Giovanni Fabbian
Parma
23
73
78
Nectarios Triantis
Minnesota United FC
23
71
78
Zidan Sertdemir
Lyngby Boldklub
21
66
78
Kian Fitz-Jim
Torino
22
71
78
Kacper Urbański
Górnik Zabrze
21
68
78
Tochi Chukwuani
Rangers
23
69
78
Justin Devenny
Stoke City
22
72
78
Aster Vranckx
Wolfsburg
23
72
77
Mats Pannewig
VfL Bochum 1848
21
68
76
Daniel Gore
Luton Town
21
66
76
Sidney Raebiger
Eintracht Braunschweig
21
62
76
Charlie Webster
Burton Albion
22
65
76
Luis Hasa
Frosinone
22
69
76
Jenson Metcalfe
Millwall FC
21
67
75
Nick Schmidt
FC St. Pauli
18
58
75
Dylan Williams
Motherwell FC
22
63
74
Lilian Egloff
Karlsruher SC
23
67
73
Odin Thiago Holm
Vålerenga Fotball
23
64
73
Tyler Onyango
Sheffield Wednesday
23
62
71
Mediocampistas ofensivos
Cabe resaltar el talento latinoamericano de Gilberto Mora. Es una de las máximas joyas del fútbol mundial es mexicana y con su posible salida al balompié europeo, es mejor ficharle lo más rápido posible antes de que en la vida real salga y su costo aumente considerablemente.
Nombre
Club
Edad
Rating
Potencial
Jude Bellingham
Real Madrid
23
90
93
Jamal Musiala
Bayern Múnich
23
87
92
Florian Wirtz
Liverpool
23
86
90
Kenan Yıldız
Juventus
21
84
89
Nico Paz
Como
21
84
89
Fermín
FC Barcelona
23
85
88
Rodrigo Mora
AS Roma
19
77
88
Ibrahim Maza
Bayer Leverkusen
20
80
87
Morgan Rogers
Chelsea
23
84
87
Gilberto Mora
Xolos de Tijuana
17
74
87
Brajan Gruda
RB Leipzig
22
77
86
Francisco Conceição
Juventus
23
80
86
Julio César Enciso
Ipswich Town
22
78
86
Wael Mohya
Borussia Mönchengladbach
17
71
86
Claudio Echeverri
SL Benfica
20
73
85
Can Uzun
Eintracht Frankfurt
20
78
85
Matías Soulé
AS Roma
23
80
85
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
23
81
85
Mateus Mané
Wolverhampton Wanderers
18
74
85
Oscar Gloukh
Ajax
22
77
84
Chris Rigg
Sunderland
19
74
84
Bilal El Khannouss
Stuttgart
22
74
84
Xavi Simons
Tottenham
23
81
84
Josh King
Fulham
19
74
84
Eliesse Ben Seghir
Bayer Leverkusen
21
74
83
Alfie Devine
Preston North End
21
72
83
Hákon Arnar Haraldsson
Lille
23
78
83
Carney Chukwuemeka
Borussia Dortmund
22
78
83
Paul Nebel
FSV Mainz 05
23
77
83
Enzo Millot
Al Diriyah
23
77
83
Mert Kömür
FC Augsburg
20
73
82
Kamory Doumbia
Stade Brestois
23
76
82
Brian Gutiérrez
Chivas de Guadalajara
23
74
82
Merlin Röhl
Everton FC
23
74
82
Bence Dárdai
VfL Wolfburg
20
72
82
Carlos Alcaraz
Everton FC
23
75
82
Harvey Elliot
Valencia
23
77
82
Farès Chaïbi
Eintracht Frankfurt
23
76
81
Jacopo Fazzini
Cagliari
23
72
81
Mathis Lambourde
Servette FC
20
64
81
Simone Pafundi
Catanzaro
20
70
80
Peque
Sevilla
23
74
80
Facundo Buonanotte
Elche
21
74
80
Tomasso Baldanzi
Genoa
23
75
80
Matheus França
Alverca
22
69
80
Ismaël Gharbi
CD Leganés
22
73
80
Patrice Čović
Dynamo Dresden
19
66
80
Jimmy-Jay Morgan
West Bromwich Albion
20
67
79
Gaetano Oristanio
Torino FC
23
73
79
Adil Aouchiche
Schalke 04
23
72
79
Vasilije Adžić
Sassuolo
20
70
79
George Earthy
Reading FC
21
67
78
Unai Gómez
Udinese
23
72
78
Kristian Hlynsson
FC Twente
22
69
78
Vasco Sousa
Porto
23
69
78
Aaron Ramsey
Burnley
23
69
78
Giovanni Reyna
Racing Club de Estrasburgo
23
73
78
Santiago Lencina
Burgos CF
20
70
77
Luke Harris
Wigan Athletic
21
65
76
Cameron Humphreys
Huddersfield Town
22
67
75
Risco
Getafe
20
62
75
Harrison Jones
Peterborough United
21
62
74
Charlie Whitaker
Tranmere Rovers
22
62
68
Medios y extremos derechos
Nombre
Club
Edad
Rating
Potencial
Lamine Yamal
FC Barcelona
18
90
95
Désiré Doué
Paris Saint-Germain
21
86
92
Rayan Cherki
Manchester City
22
86
90
Yan Diomande
Real Madrid
19
84
90
Estêvão
Chelsea
19
80
90
Arda Güler
Real Madrid
21
84
89
Geovany Quenda
Chelsea
19
76
88
Gianluca Prestianni
Benfica
20
76
88
Rayan
Bournemouth
19
79
88
Lennart Karl
Bayern Múnich
18
77
88
Assane Diao
Como
20
76
87
Franco Mastantuono
Fiorentina
18
77
86
Ethan Nwaneri
Borussia Dortmund
19
75
86
Yankuba Minteh
Brighton
21
80
86
William Gomes
Porto
20
77
86
Ibrahim Mbaye
Aston Villa
18
76
86
Chemsdine Talbi
Sunderland
21
77
85
Sávio
Tottenham
22
80
85
Giuliano Simeone
Atlético de Madrid
23
82
85
Tyler Dibling
Everton
20
74
84
Oscar Bobb
Fulham
22
76
84
Diego Moreira
AC Milan
21
79
84
Ben Gannon-Doak
Bournemouth
20
71
84
Amad
Manchester United
23
79
84
Rayane Bounida
Ajax
20
69
84
Julien Duranville
Olympique de Lyon
20
72
83
Omari Hutchinson
AC Milan
22
76
83
Badrenine Bouanani
Rangers FC
21
74
82
Abdul Fatawu
Ipswich Town
22
75
82
Anton Kade
FC Augsburg
22
76
82
Ilias Akhomach
Villarreal
22
76
82
Ernest Poku
Besiktas JK
22
76
82
Dilane Bakwa
Lille
23
76
82
Cole Campbell
SV Elversberg
20
68
82
Yang Min Hyeok
KVC Westerlo
20
69
82
Tom Louchet
PAOK
23
73
81
Ethan Mbappé
Lille
19
74
81
Adam Daghim
TSG 1899 Hoffenheim
20
74
81
Théo Le Bris
FC Lorient
23
74
81
Arsen Zakharyan
Real Sociedad
23
73
81
James McAtee
Nottingham Forest
23
73
81
Luka Romero
Cruz Azul
21
72
81
Mohamed-Ali Cho
Hull City
22
74
81
Andrija Maksimovic
RB Leipzig
19
71
81
Cyriaque Irié
SC Freiburg
21
71
81
Romelle Donovan
Sheffield United
19
67
80
Samuel Amo-Ameyaw
Racing Club de Estrasburgo
19
72
80
Yáser Asprilla
Girona
22
74
80
Andre Brooks
Norwich City
22
70
79
Fran Pérez
Rayo Vallecano
23
74
79
Stanley Mills
Preston North End
22
68
79
Johan Bakayoko
RB Leipzig
23
76
79
Devyne Rensch
AS Roma
23
75
79
Gideon Kodua
Luton Town
21
65
78
Arthur
Werder Bremen
23
73
78
Loum Tchaouna
Coventry City
22
73
78
Tom Edozie
Wolverhampton
20
65
78
Ross McCausland
Rangers FC
23
67
77
Jesurun Rak-Sakyi
Kasımpaşa Spor Kulübü
23
70
77
Kwadwo Baah
Watford
23
68
77
Peter Federico
Górnik Zabrze
23
69
76
Joel Mvuka
F.K. Bodø/Glimt
23
69
76
Antoniu Roca
RCD Mallorca
23
73
76
Damola Ajayi
Barnet
20
58
76
Lorenzo Venturino
Genoa
20
65
76
Enock Agyei
Burnley
21
63
75
Harvey Vale
Queens Park Rangers
22
69
75
Malcolm Ebiowei
Crawley Town
22
64
74
Tommi O'Reilly
Doncaster Rovers
22
65
72
Hugo Novoa
Deportivo Alavés
23
64
71
Medios y extremos izquierdos
Por la banda izquierda es un poco más complicado encontrar opciones a buen costo. Antonio Nusa es uno de los jóvenes con gran potencial y al jugar en Alemania, su costo todavía es accesible. Solo ten cuidado porque seguro más de un club en tu modo carrera se meterá en la puja por él.
Jugador
Club
Edad
Rating
Potencial
Bradley Barcola
Liverpool
23
85
89
Antonio Nusa
RB Leipzig
21
78
88
Nico Williams
Athletic Club
23
84
88
Rio Ngumoha
Liverpool
17
75
88
Mikey Moore
FC Köln
18
78
88
Mika Godts
PSG
21
78
87
Andreas Schjelderup
Benfica
22
80
86
Bazoumana Touré
Newcastle
20
78
86
Ian Subiabre
Tigre
19
71
85
Tidiam Gomis
RB Leipzig
19
71
85
Patrick Dorgu
Manchester United
21
78
85
Malick Fofana
Sunderland
21
77
85
Wisdom Mike
Club Brujas
17
61
85
Wilson Odobert
Tottenham
21
78
84
Mathys Tel
Tottenham
21
78
84
Arijon Ibrahimović
FC Augsburg
20
75
84
Yeremy Pino
Crystal Palace
23
79
84
Alejandro Garnacho
Chelsea
23
77
83
Jamie Gittens
Chelsea
21
77
83
Tomás Aranda
Boca Juniors
19
72
83
Kim Min Su
Rangers
20
71
83
Leo Sauer
Stuttgart
20
73
82
Mamadou Diakhon
Club Brujas
20
71
82
Joel Roca
Olympiacos
21
73
82
Djeidi Gassama
Rangers
22
74
82
Diego Luna
Real Salt Lake
22
74
82
Benjamín Domínguez
Sassuolo
22
72
82
Hugo Álvarez
Celta
22
76
82
Williot Swedberg
Celta
22
76
82
Rodrigo Gomes
Wolverhampton
22
74
82
Ansu Fati
AS Monaco
23
77
82
Aymen Sliti
Excelsior
20
67
82
Samuel Mbangula
Bologna
22
74
82
Derry Scherhant
SC Freiburg
23
75
81
Jens Castrop
Borussia Mönchengladbach
22
75
81
Samuel Edozie
Southampton
23
72
81
Bénie Traoré
New York FC
23
75
81
Raúl Moro
Osasuna
23
75
81
Kevin Paredes
Utrecht
23
72
81
Kevin
Fulham
23
76
81
Edan Diop
AS Monaco
21
68
80
Samuel Iling-Junior
Bolton
22
72
80
Lewis Dobbin
Southampton
23
71
80
Wilfried Gnonto
Fiorentina
22
74
80
Alan Velasco
Boca Juniors
23
73
80
Alexander Røssing-Lelesiit
Hamburger SV
19
63
80
Romaine Mundle
Sunderland
23
72
79
Luca Koleosho
Paris FC
21
72
79
Nico Serrano
Athletic Club
23
71
79
Livan Burcu
1. FC Union Berlin
21
72
78
Iker Benito
Querétaro
23
71
78
Sebastian Tounekti
Celtic
23
72
79
Fábio Baldé
RC Strasbourg Alsace
20
68
78
Alieu Njie
Fiorentina
21
67
78
Ben Bobzien
Dynamo Dresden
23
68
73
Jacob Ondrejka
FC Groningen
23
72
77
Myles Peart-Harris
Middlesbrough
23
68
76
Enso González
Wolverhampton
21
63
75
Ibrahim Cissoko
PEC Zwolle
23
67
75
Aiman Dardari
Rot-Weiss Essen
21
63
75
Tawanda Chirewa
Wolverhampton
22
64
74
David Preu
Stuttgart II
21
62
73
Ar'jany Martha
Telstar
22
63
73
Michael Olakigbe
WSG Tirol
22
62
70
Chem Campbell
Stevenage
23
63
67
Delanteros centro
Jugador
Club
Edad
Rating
Potencial
Eli Junior Kroupi
Bournemouth
20
80
88
Endrick
Real Madrid
19
79
88
Samu
Porto
22
80
87
Benjamin Šeško
Manchester United
23
82
87
Yoan Bonny
Inter Milan
22
78
86
Christian Kofane
Bayer Leverkusen
19
77
86
Conrad Harder
RC Strasbourg Alsace
21
75
85
Charalampos Kostoulas
Brighton
19
75
84
Álvaro Rodríguez
Bournemouth
21
75
84
Santiago Castro
AS Roma
21
77
84
Fisnik Asllani
TSG 1899 Hoffenheim
23
79
84
Jhon Durán
Benfica
22
78
84
Marc Guiu
RB Leipzig
20
71
83
Deniz Gül
Galatasaray
21
72
83
Thierno Barry
Everton
23
76
83
Dženan Pejčinović
Stuttgart
21
75
83
William Osula
Newcastle
22
75
83
Rasmus Højlund
Napoli
23
78
83
Liam Delap
Nottingham Forest
23
77
83
Emanuel Emegha
Chelsea
23
78
83
Fábio Silva
Borussia Dortmund
23
78
83
Sebastiano Esposito
Sassuolo
23
76
83
Kaye Furo
Brentford
19
65
83
Jonah Kusi-Asare
Fulham
18
62
82
Stefanos Tzimas
Brighton
20
73
82
Matthis Abline
AS Monaco
23
76
82
Elye Wahi
OGC Nice
23
76
82
Evan Ferguson
Brighton
21
74
82
Adam Hložek
TSG 1899 Hoffenheim
23
76
82
Christantus Uche
Getafe
23
75
82
Max Moerstedt
TSG 1899 Hoffenheim
20
69
81
Oumar Diakité
SK Sturm Graz
22
72
81
Roberto Fernández
Espanyol
23
75
81
Igor Matanović
SC Freiburg
23
77
81
Alejo Sarco
Sporting de Gijón
20
66
81
Agustín Ruberto
River Plate
20
68
81
Eliezer Mayenda
Stade Rennais
21
72
80
Youssef Chermiti
Rangers
22
74
80
Orri Óskarsson
Real Sociedad
21
74
80
Nelson Weiper
SK Sturm Graz
21
70
80
Divin Mubama
Southampton
21
68
79
Alejo Veliz
Bahia
22
72
79
Keke Topp
Werder Bremen
22
68
79
Julian Rijkhoff
Werder Bremen
21
65
79
Armindo Sieb
Los Angeles FC
23
71
79
Jay Stansfield
Birmingham City
23
70
79
Bertuğ Yıldırım
Medipol Başakşehir FK
23
70
78
Iker Bravo
Watford
21
67
78
Andréas Hountondji
Burnley
23
71
78
Iván Azón
Getafe
23
70
78
Sékou Mara
RC Strasbourg Alsace
23
71
78
William Bøving
1. FC Nürnberg
23
71
78
Youssoufa Moukoko
Çorum FK
21
71
78
Jeff Ekhator
Juventus
19
68
78
Gift Orban
Amed SK
23
73
77
Tom Cannon
Sheffield United
23
70
77
Dane Scarlett
Leyton Orient
22
65
76
Callum Marshall
Luton Town
21
66
75
Steve Ngoura
Cercle Brugge KSV
21
67
75
Abdoulie Ceesay
FC St. Pauli
22
67
75
Daniel Fila
Avellino
23
69
74
Oscar Vilhelmsson
SC Preußen Münster
23
66
74
Mohamed Sankoh
Randers FC
23
63
73
Ricky-Jade Jones
FC St. Pauli
23
68
72
Mipo Odubeko
Shelbourne FC
23
61
67
Tablas con información de la última actualización del FC 27 del 28 de octubre del 2026.
Miguel Delucio es editor Asociado en Sports IIlustrated Fútbol. Con más de 14 años de experiencia en medios deportivos, tiene en su camino coberturas internacionales como Juegos Olímpicos, Fórmula 1, Juego de Estrellas de la NBA entre otros. Su área de especialización es desarrollo de contenido SEO para el fútbol internacional y mexicano.
Uriel Salmerón es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista y escritor especializado en futbol, con más de una década de experiencia en medios. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha publicado en Sopitas.com, Futbol Total, Máspormás, AS México y Sports Illustrated Fútbol. Se especializa en futbol mexicano, además de seguir de cerca la MLS, LaLiga y la Premier League. Su trabajo va desde la cobertura de la actualidad, partidos, noticias y fichajes hasta artículos más profundos que requieren investigación.