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Sports Illustrated

Los futbolistas jóvenes del EA Sports FC 27 para fichar en el modo carrera con el rostro escaneado

Para los jugadores del videojuego que solo quieren rostros reales, esta lista incluye todos.
Miguel Delucio, Uriel Salmerón|
Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Ahmad Mora - UEFA/GettyImages

En cada edición del EA Sports FC tenemos la oportunidad de vivir nuevas experiencias en el modo carrera. Para este año, el FC 27 nos cambió algunas cosas, sobre todo a la hora de fichar, pero lo que sigue creciendo son los rostros escaneados.

Siempre se busca talento joven, pero si tiene el su cara real, le da un plus que muchos buscan. Por lo tanto, en SI Fútbol nos dimos a la tarea de recopilar todo el talento que tiene 23 años o menos, en todas las posiciones y que se parecen en a su cara en la vida real.

Las tablas por posiciones de los jugadores jóvenes con rostro escaneado

  1. Porteros
  2. Laterales derechos
  3. Defensas centrales
  4. Laterales izquierdos
  5. Mediocampista defensivo central
  6. Mediocampista central
  7. Mediocampistas ofensivos
  8. Medios y extremos derechos
  9. Medios y extremos izquierdos
  10. Delanteros centro

Porteros

Las opciones para esta edición disminuyeron, esto gracias a que varios que aparecían en el FC 26 cumplieron 24 años. Sin embargo, hay joven talento bajo los tres palos que pueden cambiar tu modo carrera de gran manera, sobre todo si no simulas tus partidos, que es donde más brilla esta posición.

Nombre

Club

Edad

Rating

Potencial

Senne Lammens

Manchester United

23

82

88

Dennis Seimen

Stuttgart

20

72

87

Bart Verbruggen

Brighton

23

81

87

Jonas Urbig

Bayern Múnich

22

79

86

Robin Roefs

Sunderland

23

81

86

Mio Backhaus

Freiburg

22

77

85

James Trafford

Leeds United

23

79

85

Guillaume Restes

Toulouse FC

21

78

84

Tommaso Martinelli

Avellino

20

70

80

Jankat Yılmaz

Galatasaray

21

66

80

Álex Padilla

Athletic Club

22

69

89

Max Weiß

Burnley

22

70

79

Leandro Brey

Boca Juniors

23

70

78

Frank Feller

1. FC Heidenheim 1846

22

70

77

Simon Ngapandouetnbu

Montpellier

23

69

77

Lucas Bergström

Mallorca

23

68

75

Julian Eyestone

Rotherham United

20

58

75

Max Anchor

Seattle Sounders

21

53

67

Laterales derechos

Nombre

Club

Edad

Rating

Potencial

Givairo Read

Feyenoord

20

76

88

Alberto Costa

Porto

22

76

86

Tino Livramento

Newcastle

23

81

86

Michael Kayode

Brentford

21

81

85

Álex Jiménez

Fiorentina

21

79

84

Kyriani Sabbe

Club Brujas

21

73

84

Conor Bradley

Liverpool

22

79

84

Fresneda

Sporting CP

21

73

83

Colby Donovan

Celtic

19

68

83

Elias Baum

Eintracht Frankfurt

20

71

83

Rico Lewis

Manchester City

21

77

83

Jon Mikel Aramburu

Real Sociedad

23

77

83

Guéla Doué

Bayer Leverkusen

23

78

82

Juanlu Sánchez

Bournemouth

22

76

82

Arnau Martínez

Valencia

23

77

82

Kosta Nedeljković

Rangers

20

71

82

William Mikelbrencis

SV Darmstadt 98

22

70

81

Omar El Hilali

Espanyol

22

76

81

Nicolò Savona

Nottingham Forest

23

75

81

Saël Kumbedi

Wolfburg

21

75

81

Alex Freeman

Villarreal

21

73

81

Buba Sangaré

Elche CF

18

69

80

Brooke Norton-Cuffy

Hull City

22

75

80

Tiago Santos

Lille OSC

23

75

79

Anton Gaaei

Ajax

23

71

79

Thérence Koudou

KV Mechelen

21

69

79

Leo Shahar

FC Arouca

19

60

79

Enzo Tchato

Frosinone

23

70

78

Rio Cardines

Bristol City

20

65

78

Timothée Pembélé

Le Havre AC

23

70

78

Elias Jelert

Le Havre AC

23

72

77

Nikolas Veratschnig

FC Red Bull Salzburg

23

70

76

Festy Ebosele

Erzurumspor FK

23

68

76

Arkadiusz Pyrka

FC St. Pauli

23

70

76

Joe Scally

Borussia Mönchengladbach

23

74

76

Tristan Gooijer

Lommel SK

21

65

72

Fin Stevens

Leyton Orient

23

63

72

Defensas centrales

Pau Cubarsi
FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

En esta edición, la suma de Luka Vušković con rostro real es una buena noticia al ser una de las máximas promesas del fútbol actual en su posición. Además, Cubarsí se puede convertir en el mejor central del juego.

Nombre

Club

Edad

Rating

Potencial

Pau Cubarsí

Barcelona

19

86

91

Luka Vušković

Brighton

19

81

89

Dean Huijsen

Real Madrid

21

81

87

Abdukodir Khusanov

Manchester City

22

82

87

Ousmane Diomande

Nottingham Forest

22

81

87

Castello Lukeba

RB Leipzig

23

81

87

Karim Coulibaly

RC Strasbourg Alsace

19

73

87

Pietro Comuzzo

Torino

21

75

86

Murillo

Nottingham Forest

23

82

86

Joel Ordoñez

Club Brujas

22

76

86

Zeno Debast

Sporting CP

22

78

86

Vitor Reis

Manchester City

20

76

86

Jaydee Canvot

Crystal Palace

19

76

86

Josh Acheampong

Chelsea

20

75

86

Nobel Mendy

Hull City

21

75

85

Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

23

77

85

António Silva

Bournemouth

22

77

85

Konstantinos Koulierakis

AS Roma

22

76

85

Leny Yoro

Manchester United

20

78

85

Cristhian Mosquera

Arsenal

22

78

85

Illia Zabarnyi

PSG

23

80

85

Kacper Potulski

1. FSV Mainz 05

18

71

85

Ayden Heaven

Manchester United

19

75

85

Aaron Bouwman

Ajax

18

68

85

Mamadou Sarr

Real Sociedad

20

77

84

Renato Veiga

Villarreal

22

78

84

Leopold Querfeld

1. FC Union Berlin

22

77

84

El Chadaille Bitshiabu

Galatasaray

21

75

84

Levi Colwill

Chelsea

23

80

84

Veljko Milosavljević

Bournemouth

19

72

84

Yarek

PSV

21

73

83

Pau Navarro

Villarreal

21

74

83

Christian Mawissa

AS Monaco

21

75

83

Ismaël Doukouré

RC Strasbourg Alsace

22

77

83

Asencio

Real Madrid

23

78

83

Noahkai Banks

FC Augsburg

19

72

83

Giovanni Leoni

Liverpool

19

71

83

Javi Rodríguez

Celta

23

76

82

Yusuf Akçiçek

Al Hilal

20

66

82

Nathan Zézé

NEOM SC

21

74

82

Tomás Palacios

Estudiantes

23

73

82

Youri Baas

Ajax

23

78

82

Chadi Riad

Crystal Palace

23

74

82

Matteo Palma

Udinese

18

67

82

Lautaro Rivero

River Plate

22

75

82

Jorne Spileers

Club Brujas

21

70

81

Willy Kambwala

Como

21

72

81

Ashley Phillips

Middlesbrough

21

71

81

Juma Bah

FC Augsburg

20

73

81

Honest Ahanor

Crystal Palace

18

74

81

Arda Ünyay

Galatasaray

19

65

81

Benjamin Arthur

Portsmouth

20

66

80

Alan Matturro

Shakhtar Donetsk

21

70

80

Bashir Humphreys

Burnley

23

74

80

Antoine Mendy

OGC Nice

22

73

80

Filippo Terracciano

AC Milan

23

71

80

Aurèle Amenda

Coventry City

22

74

80

Jeanuël Belocian

Racing Santander

21

71

80

Soumaïla Coulibaly

Watford

22

72

80

Francés

Girona

23

75

80

Lautaro Di Lollo

Boca Juniors

22

76

80

Tobías Ramírez

River Plate

19

68

80

Almugera Kabar

NEC Nijmegen

20

64

79

Luca Marianucci

Napoli

21

68

79

Matías Moreno

Venezia

22

73

79

Fabio Chiarodia

Borussia Mönchengladbach

21

70

79

Max Rosenfelder

SC Freiburg

23

73

79

Albian Hajdari

TSG 1899 Hoffenheim

23

73

79

Filippo Mané

Borussia Dortmund

21

65

79

Marco Pellegrino

Boca Juniors

23

72

79

Mathys Angély

Wolfsburg

19

61

79

Abakar Sylla

Gaziantep FK

23

70

78

Alessandro Circati

Benfica

22

74

78

CJ Egan-Riley

Marsella

23

75

78

Linus Gechter

Hertha Berlin

22

70

78

Clemens Riedel

Espanyol

22

70

78

Jenson Seelt

Swansea City

23

68

77

Isaak Touré

FC Lorient

23

70

77

Ronnie Edwards

Queens Park Rangers

23

70

77

Aboubaka Soumahoro

Mallorca

21

64

77

Saba Goglichidze

Monza

22

68

77

Kévin Keben

Watford

22

68

77

Kaelan Casey

Stevenage

21

63

76

Joël Marcel Schingtienne

Venezia

23

70

76

David Torres

Valladolid

23

70

76

Max Cleworth

Wrexham

23

70

76

Fellipe Jack

Cremonese

20

66

76

Tim Drexler

FC Red Bull Salzburg

21

69

76

Maxim Dal

SpVgg Greuther Fürth

20

58

75

Alessandro Marcandalli

Genoa

23

72

75

Metehan Baltacı

Gençlerbirliği SK

23

66

75

Saïdou Sow

FC Nantes

23

69

75

Matai Akinmboni

Dundee FC

19

57

75

Dane Murray

Celtic

23

67

75

Colin Kleine-Bekel

FC St. Gallen 1879

23

67

74

Sebastian Otoa

Genoa

22

68

74

Elijah Campbell

Milton Keynes Dons

21

60

74

Alex Murphy

1. FC Kaiserslautern

22

65

74

Billy Koumetio

Charlton Athletic

23

64

72

Jalen Neal

Montreal

22

64

70

Nabil Aberdin

FCV Farul Constanța

23

61

69

Laterales izquierdos

Nombre

Club

Edad

Rating

Potencial

Joaquin Seys

Club Brugge

21

75

88

Myles Lewis-Skelly

Arsenal

19

78

87

Nico O'Reilly

Manchester City

21

83

87

Lewis Hall

Newcastle United

21

83

87

Jorrel Hato

Chelsea

20

78

86

Nathaniel Brown

Bayen Münich

23

81

86

Wesley

AS Roma

22

80

86

Álvaro Carreras

Real Madrid

23

81

85

Balde

FC Barcelona

22

82

85

Milos Kerkez

Liverpool

22

81

85

El Hadji Malick Diouf

Brentford

21

78

84

Álex Valle

Como

22

75

84

Destiny Udogie

Tottenham Hotspur

23

79

83

Jordan Bos

Feyenoord

23

76

83

Jayden Meghoma

Portsmouth

20

68

82

Hennes Behrens

FC Augsburg

21

73

82

Mahamadou Nagida

Stade Rennais

21

70

81

Max Finkgräfe

RB Leipzig

22

72

81

Björn Meijer

Sampdoria

23

73

81

Kassoum Ouattara

Besiktas

21

72

80

Aaron Zehnter

Wolfsburg

21

74

80

Thierry Small

Preston North End

21

70

80

Hugo Bueno

Wolverhampton

23

75

80

Adam Aznou

Málaga

20

67

80

Oliver Scarles

West Ham

20

71

79

Julio Soler

Bournemouth

21

68

79

Joe Johnson

Luton Town

20

64

78

Tur Rommens

Rangers FC

23

71

78

Lukas Ullrich

Borussia Mönchengladbach

22

72

78

Andrik Markgraf

FC Union Berlin

20

63

78

Oliver Sorg

SV Ried

18

60

78

Lasse Günther

SV Elversberg

23

70

77

Jesús Vázquez

Valencia

23

71

77

Luca Netz

Nottingham Forest

23

73

77

Jonas Rouhi

Carrarese

22

68

77

Tayo Adaramola

Cercle Brugge

22

66

76

Mathias Løvik

Molde FK

22

66

76

Victor Kristiansen

Panathinaikos FC

23

71

75

Alex Murphy

FC Kaiserslautern

22

65

74

Kasey Bos

Excelsior

22

65

74

Ben Chrisene

Norwich City

22

68

73

Sebastian Revan

Wrexham

23

64

73

Kerim Çalhanoğlu

Gaziantep FK

23

66

72

Mediocampista defensivo central

Ayyoub Bouaddi
Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth Round | James Gill - Danehouse/GettyImages

Si eres de los que gusta jugar con uno o dos escudos para evitar problemas en el medio campo, aquí tienes opciones y muy buenas. Entre ellas, está Jorthy Mokio, que es uno de los fichajes más recomendados que te podemos hacer en cuestión de costo y beneficio en potencial.

Nombre

Club

Edad

Rating

Potencial

Ayyoub Bouaddi

Manchester City

18

80

88

Kobbie Mainoo

Manchester United

21

81

87

Jorthy Mokio

Ajax

18

71

87

Elliot Anderson

Manchester City

23

84

87

Aleksandar Pavlovic

Bayern Múnich

22

83

86

Carlos Baleba

Manchester United

22

80

86

Noah Sadiki

Sunderland

21

80

86

Leon Avdullahu

TSG 1899 Hoffenheim

22

79

85

Valentin Atangana

Al-Ahli

20

75

85

Roméo Lavia

Chelsea

22

78

85

Yasin Ayari

Brighton

79

85

Lucas Beraldo

Paris Saint-Germain

22

79

84

Jack Hinshelwood

Brighton

21

77

84

Yehor Yarmoliuk

Brentford

22

78

84

Máximo Perrone

Como

23

78

84

Tyler Morton

Olympique de Lyon

23

79

84

Gustavo Puerta

Olympiakos

22

74

84

Marc Casadó

Deportivo La Coruña

22

78

83

Obed Vargas

Atlético de Madrid

20

72

83

Dário Essugo

Racing Club de Estrasburgo

21

75

83

Lesley Ugochukwu

Galatasaray

22

76

82

Niklas Swider

Viktoria Köln

19

62

82

Thijs Kraaijeveld

Feyenoord

19

67

Stefan Bajcetic

Celta de Vigo

21

72

81

Lamare Bogarde

Aston Villa

22

74

81

Ezequiel Fernández

Bayer Leverkusen

23

75

81

Joao Simoes

Sporting CP

19

69

81

Soungoutou Magassa

West Ham

22

73

80

Ibrahim Sulemana

Sassuolo

23

73

80

Yellu Santiago

Marítimo

22

68

80

Jhon Solís

Birmingham City

21

71

80

Tim Iroegbunam

Hull City

23

76

80

Youri Regeer

Werder Bremen

22

73

80

Connor Barron

Middlesbrough

23

72

80

Lucas Gourna-Douath

Hull City

22

70

79

Bailey Rice

Kilmarnock FC

19

61

79

James McConnell

Liverpool

21

68

78

Iker Muñoz

Osasuna

23

73

78

David Ozoh

Derby County

21

70

78

Marwin Schmitz

FC St. Pauli

19

59

77

Damián Rodríguez

Cádiz CF

23

70

76

Mohamadou Kanté

West Ham

20

65

76

Junior Mwanga

Le Havre AC

23

72

76

Robert Wagner

Dynamo Dresden

22

69

76

Eyüp Aydin

Galatasaray

21

64

75

Joe Hodge

Motherwell SC

23

65

74

Ralph Priso

Vancouver Whitecaps

23

68

74

Matthew Craig

Port Vale

23

64

71

Mediocampista central

Nombre

Club

Edad

Rating

Potencial

Pedri

Barcelona

23

90

93

João Neves

PSG

21

88

92

Warren Zaïre-Emery

PSG

20

83

89

Adam Wharton

Crystal Palace

22

82

88

Andrey Santos

Manchester United

22

80

87

Pablo Barrios

Atlético de Madrid

23

83

87

Kees Smit

AZ Alkmaar

20

75

87

Lucas Bergvall

Tottenham

20

78

87

Assan Ouédraogo

RB Leipzig

20

76

86

Lewis Miley

Newcastle

20

77

86

Tom Bischof

Bayern Múnich

21

79

86

Alex Scott

Bournemouth

22

81

86

Sean Steur

Newcastle

18

72

86

Senny Mayulu

PSG

20

79

86

Gjivai Zechiël

Feyenoord

22

76

85

Ezechiel Banzuzi

RB Leipzig

21

73

85

Lamine Camara

AS Monaco

22

80

85

Mateus Fernandes

Tottenham

21

80

85

Gavi

Barcelona

21

82

85

Musab Al Juwayr

Al Qadsiah

23

78

85

Eduardo Camavinga

Real Madrid

23

81

85

Harrison Armstrong

Everton

19

74

85

Niccolò Pisilli

AS Roma

21

74

84

Arthur Atta

Fiorentina

23

76

84

Hugo Larsson

Fulham

22

77

84

Javi Guerra

Valencia

23

77

84

Valentín Barco

Chelsea

21

79

84

Pape Matar Sarr

Juventus

23

79

84

Ilaix Moriba

Celta

23

78

84

Alex Tóth

Bournemouth

20

73

84

Luciano Valente

Feyenoord

22

78

84

Mamadou Coulibaly

AS Monaco

22

73

83

Jauregizar

Athletic Club

22

78

83

Cher Ndour

Fiorentina

21

72

83

Petar Sučić

Inter Milan

22

78

83

Cesare Casadei

Torino

23

75

83

Jobe Bellingham

Borussia Dortmund

20

77

83

Habib Diarra

Sunderland

22

77

83

Antoni Milambo

Brentford

21

73

83

Juan Cruz Meza

River Plate

18

67

83

Oscar Højlund

Eintracht Frankfurt

21

74

82

Arne Engels

West Ham

22

74

82

Paxten Aaronson

Colorado Rapids

22

75

82

Hannibal

Burnley

23

75

82

Milton Delgado

Boca Juniors

21

75

82

Mario Martín

Getafe

22

75

82

Pablo Marín

Real Sociedad

22

73

81

Andy Diouf

Inter Milan

23

76

81

Hugo Sotelo

Levante

22

74

81

Cătălin Cîrjan

Dinamo Bucureşti

23

72

81

Yunus Musah

AC Milan

23

74

81

Umut Tohumcu

FC Red Bull Salzburg

21

70

80

Fabio Miretti

Beşiktaş JK

22

75

80

Luka Sučić

Real Sociedad

23

76

80

Efe Akman

FC Andorra

20

65

79

Baltasar Rodríguez

Estudiantes

22

70

79

Benjamin Cremaschi

Parma

21

68

79

Aljoscha Kemlein

1. FC Union Berlin

21

74

79

Brandon Aguilera

Rio Ave FC

23

70

79

Kevin Zeroli

Südtirol

21

66

78

Khalil Fayad

Hajduk Split

22

69

78

Giovanni Fabbian

Parma

23

73

78

Nectarios Triantis

Minnesota United FC

23

71

78

Zidan Sertdemir

Lyngby Boldklub

21

66

78

Kian Fitz-Jim

Torino

22

71

78

Kacper Urbański

Górnik Zabrze

21

68

78

Tochi Chukwuani

Rangers

23

69

78

Justin Devenny

Stoke City

22

72

78

Aster Vranckx

Wolfsburg

23

72

77

Mats Pannewig

VfL Bochum 1848

21

68

76

Daniel Gore

Luton Town

21

66

76

Sidney Raebiger

Eintracht Braunschweig

21

62

76

Charlie Webster

Burton Albion

22

65

76

Luis Hasa

Frosinone

22

69

76

Jenson Metcalfe

Millwall FC

21

67

75

Nick Schmidt

FC St. Pauli

18

58

75

Dylan Williams

Motherwell FC

22

63

74

Lilian Egloff

Karlsruher SC

23

67

73

Odin Thiago Holm

Vålerenga Fotball

23

64

73

Tyler Onyango

Sheffield Wednesday

23

62

71

Mediocampistas ofensivos

Gilberto Mora
America Vs Xolos - Liga BBVA MX Apertura Tournament 2026 | NurPhoto/GettyImages

Cabe resaltar el talento latinoamericano de Gilberto Mora. Es una de las máximas joyas del fútbol mundial es mexicana y con su posible salida al balompié europeo, es mejor ficharle lo más rápido posible antes de que en la vida real salga y su costo aumente considerablemente.

Nombre

Club

Edad

Rating

Potencial

Jude Bellingham

Real Madrid

23

90

93

Jamal Musiala

Bayern Múnich

23

87

92

Florian Wirtz

Liverpool

23

86

90

Kenan Yıldız

Juventus

21

84

89

Nico Paz

Como

21

84

89

Fermín

FC Barcelona

23

85

88

Rodrigo Mora

AS Roma

19

77

88

Ibrahim Maza

Bayer Leverkusen

20

80

87

Morgan Rogers

Chelsea

23

84

87

Gilberto Mora

Xolos de Tijuana

17

74

87

Brajan Gruda

RB Leipzig

22

77

86

Francisco Conceição

Juventus

23

80

86

Julio César Enciso

Ipswich Town

22

78

86

Wael Mohya

Borussia Mönchengladbach

17

71

86

Claudio Echeverri

SL Benfica

20

73

85

Can Uzun

Eintracht Frankfurt

20

78

85

Matías Soulé

AS Roma

23

80

85

Maximilian Beier

Borussia Dortmund

23

81

85

Mateus Mané

Wolverhampton Wanderers

18

74

85

Oscar Gloukh

Ajax

22

77

84

Chris Rigg

Sunderland

19

74

84

Bilal El Khannouss

Stuttgart

22

74

84

Xavi Simons

Tottenham

23

81

84

Josh King

Fulham

19

74

84

Eliesse Ben Seghir

Bayer Leverkusen

21

74

83

Alfie Devine

Preston North End

21

72

83

Hákon Arnar Haraldsson

Lille

23

78

83

Carney Chukwuemeka

Borussia Dortmund

22

78

83

Paul Nebel

FSV Mainz 05

23

77

83

Enzo Millot

Al Diriyah

23

77

83

Mert Kömür

FC Augsburg

20

73

82

Kamory Doumbia

Stade Brestois

23

76

82

Brian Gutiérrez

Chivas de Guadalajara

23

74

82

Merlin Röhl

Everton FC

23

74

82

Bence Dárdai

VfL Wolfburg

20

72

82

Carlos Alcaraz

Everton FC

23

75

82

Harvey Elliot

Valencia

23

77

82

Farès Chaïbi

Eintracht Frankfurt

23

76

81

Jacopo Fazzini

Cagliari

23

72

81

Mathis Lambourde

Servette FC

20

64

81

Simone Pafundi

Catanzaro

20

70

80

Peque

Sevilla

23

74

80

Facundo Buonanotte

Elche

21

74

80

Tomasso Baldanzi

Genoa

23

75

80

Matheus França

Alverca

22

69

80

Ismaël Gharbi

CD Leganés

22

73

80

Patrice Čović

Dynamo Dresden

19

66

80

Jimmy-Jay Morgan

West Bromwich Albion

20

67

79

Gaetano Oristanio

Torino FC

23

73

79

Adil Aouchiche

Schalke 04

23

72

79

Vasilije Adžić

Sassuolo

20

70

79

George Earthy

Reading FC

21

67

78

Unai Gómez

Udinese

23

72

78

Kristian Hlynsson

FC Twente

22

69

78

Vasco Sousa

Porto

23

69

78

Aaron Ramsey

Burnley

23

69

78

Giovanni Reyna

Racing Club de Estrasburgo

23

73

78

Santiago Lencina

Burgos CF

20

70

77

Luke Harris

Wigan Athletic

21

65

76

Cameron Humphreys

Huddersfield Town

22

67

75

Risco

Getafe

20

62

75

Harrison Jones

Peterborough United

21

62

74

Charlie Whitaker

Tranmere Rovers

22

62

68

Medios y extremos derechos

Nombre

Club

Edad

Rating

Potencial

Lamine Yamal

FC Barcelona

18

90

95

Désiré Doué

Paris Saint-Germain

21

86

92

Rayan Cherki

Manchester City

22

86

90

Yan Diomande

Real Madrid

19

84

90

Estêvão

Chelsea

19

80

90

Arda Güler

Real Madrid

21

84

89

Geovany Quenda

Chelsea

19

76

88

Gianluca Prestianni

Benfica

20

76

88

Rayan

Bournemouth

19

79

88

Lennart Karl

Bayern Múnich

18

77

88

Assane Diao

Como

20

76

87

Franco Mastantuono

Fiorentina

18

77

86

Ethan Nwaneri

Borussia Dortmund

19

75

86

Yankuba Minteh

Brighton

21

80

86

William Gomes

Porto

20

77

86

Ibrahim Mbaye

Aston Villa

18

76

86

Chemsdine Talbi

Sunderland

21

77

85

Sávio

Tottenham

22

80

85

Giuliano Simeone

Atlético de Madrid

23

82

85

Tyler Dibling

Everton

20

74

84

Oscar Bobb

Fulham

22

76

84

Diego Moreira

AC Milan

21

79

84

Ben Gannon-Doak

Bournemouth

20

71

84

Amad

Manchester United

23

79

84

Rayane Bounida

Ajax

20

69

84

Julien Duranville

Olympique de Lyon

20

72

83

Omari Hutchinson

AC Milan

22

76

83

Badrenine Bouanani

Rangers FC

21

74

82

Abdul Fatawu

Ipswich Town

22

75

82

Anton Kade

FC Augsburg

22

76

82

Ilias Akhomach

Villarreal

22

76

82

Ernest Poku

Besiktas JK

22

76

82

Dilane Bakwa

Lille

23

76

82

Cole Campbell

SV Elversberg

20

68

82

Yang Min Hyeok

KVC Westerlo

20

69

82

Tom Louchet

PAOK

23

73

81

Ethan Mbappé

Lille

19

74

81

Adam Daghim

TSG 1899 Hoffenheim

20

74

81

Théo Le Bris

FC Lorient

23

74

81

Arsen Zakharyan

Real Sociedad

23

73

81

James McAtee

Nottingham Forest

23

73

81

Luka Romero

Cruz Azul

21

72

81

Mohamed-Ali Cho

Hull City

22

74

81

Andrija Maksimovic

RB Leipzig

19

71

81

Cyriaque Irié

SC Freiburg

21

71

81

Romelle Donovan

Sheffield United

19

67

80

Samuel Amo-Ameyaw

Racing Club de Estrasburgo

19

72

80

Yáser Asprilla

Girona

22

74

80

Andre Brooks

Norwich City

22

70

79

Fran Pérez

Rayo Vallecano

23

74

79

Stanley Mills

Preston North End

22

68

79

Johan Bakayoko

RB Leipzig

23

76

79

Devyne Rensch

AS Roma

23

75

79

Gideon Kodua

Luton Town

21

65

78

Arthur

Werder Bremen

23

73

78

Loum Tchaouna

Coventry City

22

73

78

Tom Edozie

Wolverhampton

20

65

78

Ross McCausland

Rangers FC

23

67

77

Jesurun Rak-Sakyi

Kasımpaşa Spor Kulübü

23

70

77

Kwadwo Baah

Watford

23

68

77

Peter Federico

Górnik Zabrze

23

69

76

Joel Mvuka

F.K. Bodø/Glimt

23

69

76

Antoniu Roca

RCD Mallorca

23

73

76

Damola Ajayi

Barnet

20

58

76

Lorenzo Venturino

Genoa

20

65

76

Enock Agyei

Burnley

21

63

75

Harvey Vale

Queens Park Rangers

22

69

75

Malcolm Ebiowei

Crawley Town

22

64

74

Tommi O'Reilly

Doncaster Rovers

22

65

72

Hugo Novoa

Deportivo Alavés

23

64

71

Medios y extremos izquierdos

Antonio Nusa
FC Schalke 04 v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27 | Christof Koepsel/GettyImages

Por la banda izquierda es un poco más complicado encontrar opciones a buen costo. Antonio Nusa es uno de los jóvenes con gran potencial y al jugar en Alemania, su costo todavía es accesible. Solo ten cuidado porque seguro más de un club en tu modo carrera se meterá en la puja por él.

Jugador

Club

Edad

Rating

Potencial

Bradley Barcola

Liverpool

23

85

89

Antonio Nusa

RB Leipzig

21

78

88

Nico Williams

Athletic Club

23

84

88

Rio Ngumoha

Liverpool

17

75

88

Mikey Moore

FC Köln

18

78

88

Mika Godts

PSG

21

78

87

Andreas Schjelderup

Benfica

22

80

86

Bazoumana Touré

Newcastle

20

78

86

Ian Subiabre

Tigre

19

71

85

Tidiam Gomis

RB Leipzig

19

71

85

Patrick Dorgu

Manchester United

21

78

85

Malick Fofana

Sunderland

21

77

85

Wisdom Mike

Club Brujas

17

61

85

Wilson Odobert

Tottenham

21

78

84

Mathys Tel

Tottenham

21

78

84

Arijon Ibrahimović

FC Augsburg

20

75

84

Yeremy Pino

Crystal Palace

23

79

84

Alejandro Garnacho

Chelsea

23

77

83

Jamie Gittens

Chelsea

21

77

83

Tomás Aranda

Boca Juniors

19

72

83

Kim Min Su

Rangers

20

71

83

Leo Sauer

Stuttgart

20

73

82

Mamadou Diakhon

Club Brujas

20

71

82

Joel Roca

Olympiacos

21

73

82

Djeidi Gassama

Rangers

22

74

82

Diego Luna

Real Salt Lake

22

74

82

Benjamín Domínguez

Sassuolo

22

72

82

Hugo Álvarez

Celta

22

76

82

Williot Swedberg

Celta

22

76

82

Rodrigo Gomes

Wolverhampton

22

74

82

Ansu Fati

AS Monaco

23

77

82

Aymen Sliti

Excelsior

20

67

82

Samuel Mbangula

Bologna

22

74

82

Derry Scherhant

SC Freiburg

23

75

81

Jens Castrop

Borussia Mönchengladbach

22

75

81

Samuel Edozie

Southampton

23

72

81

Bénie Traoré

New York FC

23

75

81

Raúl Moro

Osasuna

23

75

81

Kevin Paredes

Utrecht

23

72

81

Kevin

Fulham

23

76

81

Edan Diop

AS Monaco

21

68

80

Samuel Iling-Junior

Bolton

22

72

80

Lewis Dobbin

Southampton

23

71

80

Wilfried Gnonto

Fiorentina

22

74

80

Alan Velasco

Boca Juniors

23

73

80

Alexander Røssing-Lelesiit

Hamburger SV

19

63

80

Romaine Mundle

Sunderland

23

72

79

Luca Koleosho

Paris FC

21

72

79

Nico Serrano

Athletic Club

23

71

79

Livan Burcu

1. FC Union Berlin

21

72

78

Iker Benito

Querétaro

23

71

78

Sebastian Tounekti

Celtic

23

72

79

Fábio Baldé

RC Strasbourg Alsace

20

68

78

Alieu Njie

Fiorentina

21

67

78

Ben Bobzien

Dynamo Dresden

23

68

73

Jacob Ondrejka

FC Groningen

23

72

77

Myles Peart-Harris

Middlesbrough

23

68

76

Enso González

Wolverhampton

21

63

75

Ibrahim Cissoko

PEC Zwolle

23

67

75

Aiman Dardari

Rot-Weiss Essen

21

63

75

Tawanda Chirewa

Wolverhampton

22

64

74

David Preu

Stuttgart II

21

62

73

Ar'jany Martha

Telstar

22

63

73

Michael Olakigbe

WSG Tirol

22

62

70

Chem Campbell

Stevenage

23

63

67

Delanteros centro

Jugador

Club

Edad

Rating

Potencial

Eli Junior Kroupi

Bournemouth

20

80

88

Endrick

Real Madrid

19

79

88

Samu

Porto

22

80

87

Benjamin Šeško

Manchester United

23

82

87

Yoan Bonny

Inter Milan

22

78

86

Christian Kofane

Bayer Leverkusen

19

77

86

Conrad Harder

RC Strasbourg Alsace

21

75

85

Charalampos Kostoulas

Brighton

19

75

84

Álvaro Rodríguez

Bournemouth

21

75

84

Santiago Castro

AS Roma

21

77

84

Fisnik Asllani

TSG 1899 Hoffenheim

23

79

84

Jhon Durán

Benfica

22

78

84

Marc Guiu

RB Leipzig

20

71

83

Deniz Gül

Galatasaray

21

72

83

Thierno Barry

Everton

23

76

83

Dženan Pejčinović

Stuttgart

21

75

83

William Osula

Newcastle

22

75

83

Rasmus Højlund

Napoli

23

78

83

Liam Delap

Nottingham Forest

23

77

83

Emanuel Emegha

Chelsea

23

78

83

Fábio Silva

Borussia Dortmund

23

78

83

Sebastiano Esposito

Sassuolo

23

76

83

Kaye Furo

Brentford

19

65

83

Jonah Kusi-Asare

Fulham

18

62

82

Stefanos Tzimas

Brighton

20

73

82

Matthis Abline

AS Monaco

23

76

82

Elye Wahi

OGC Nice

23

76

82

Evan Ferguson

Brighton

21

74

82

Adam Hložek

TSG 1899 Hoffenheim

23

76

82

Christantus Uche

Getafe

23

75

82

Max Moerstedt

TSG 1899 Hoffenheim

20

69

81

Oumar Diakité

SK Sturm Graz

22

72

81

Roberto Fernández

Espanyol

23

75

81

Igor Matanović

SC Freiburg

23

77

81

Alejo Sarco

Sporting de Gijón

20

66

81

Agustín Ruberto

River Plate

20

68

81

Eliezer Mayenda

Stade Rennais

21

72

80

Youssef Chermiti

Rangers

22

74

80

Orri Óskarsson

Real Sociedad

21

74

80

Nelson Weiper

SK Sturm Graz

21

70

80

Divin Mubama

Southampton

21

68

79

Alejo Veliz

Bahia

22

72

79

Keke Topp

Werder Bremen

22

68

79

Julian Rijkhoff

Werder Bremen

21

65

79

Armindo Sieb

Los Angeles FC

23

71

79

Jay Stansfield

Birmingham City

23

70

79

Bertuğ Yıldırım

Medipol Başakşehir FK

23

70

78

Iker Bravo

Watford

21

67

78

Andréas Hountondji

Burnley

23

71

78

Iván Azón

Getafe

23

70

78

Sékou Mara

RC Strasbourg Alsace

23

71

78

William Bøving

1. FC Nürnberg

23

71

78

Youssoufa Moukoko

Çorum FK

21

71

78

Jeff Ekhator

Juventus

19

68

78

Gift Orban

Amed SK

23

73

77

Tom Cannon

Sheffield United

23

70

77

Dane Scarlett

Leyton Orient

22

65

76

Callum Marshall

Luton Town

21

66

75

Steve Ngoura

Cercle Brugge KSV

21

67

75

Abdoulie Ceesay

FC St. Pauli

22

67

75

Daniel Fila

Avellino

23

69

74

Oscar Vilhelmsson

SC Preußen Münster

23

66

74

Mohamed Sankoh

Randers FC

23

63

73

Ricky-Jade Jones

FC St. Pauli

23

68

72

Mipo Odubeko

Shelbourne FC

23

61

67

Tablas con información de la última actualización del FC 27 del 28 de octubre del 2026.

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Published | Modified
Miguel Delucio
MIGUEL DELUCIO

Miguel Delucio es editor Asociado en Sports IIlustrated Fútbol. Con más de 14 años de experiencia en medios deportivos, tiene en su camino coberturas internacionales como Juegos Olímpicos, Fórmula 1, Juego de Estrellas de la NBA entre otros. Su área de especialización es desarrollo de contenido SEO para el fútbol internacional y mexicano.

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URIEL SALMERÓN

Uriel Salmerón es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista y escritor especializado en futbol, con más de una década de experiencia en medios. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha publicado en Sopitas.com, Futbol Total, Máspormás, AS México y Sports Illustrated Fútbol. Se especializa en futbol mexicano, además de seguir de cerca la MLS, LaLiga y la Premier League. Su trabajo va desde la cobertura de la actualidad, partidos, noticias y fichajes hasta artículos más profundos que requieren investigación.