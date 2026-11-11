Los futbolistas mexicanos más valiosos de la actualidad - rankeados

El fútbol mexicano cuenta actualmente con seis jugadores que encabezan la clasificación de valores de mercado entre los seleccionados nacionales, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt.

La lista combina jóvenes promesas con futbolistas consolidados internacionalmente, algunos de ellos protagonistas en Europa y otros que mantienen su relevancia dentro de la Liga MX. Veamos a continuación quiénes son los integrantes del ranking.

6. Erik Lira – 14 millones de euros

Pumas UNAM v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El capitán de Cruz Azul está en el Top 6 pese a no concretar su esperado salto al fútbol europeo durante el pasado verano. Su crecimiento dentro de la Liga MX y su importancia en la selección mexicana le permiten mantenerse entre los futbolistas nacionales con mayor valor de mercado, mismo que puede crecer en el corto plazo si consigue partir a Europa.

5. Johan Vásquez – 14 millones de euros

Genoa CFC v Juventus FC - Serie A 2026/27 | Simone Arveda/GettyImages

El defensor central del Genoa representa uno de los casos de mayor regularidad entre los mexicanos que compiten en Europa. Convertido en capitán de su equipo dentro de la Serie A, ha conseguido consolidarse como un futbolista fundamental gracias a su liderazgo y consistencia defensiva.

4. Julián Quiñones – 14 millones de euros

Mexico v England -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

El atacante del Al-Qadsiah mantiene un lugar privilegiado entre los mexicanos mejor valorados. Su condición de campeón goleador y sus destacadas actuaciones durante el Mundial, donde fue considerado el mejor futbolista mexicano, respaldan su importancia deportiva y su consolidación como referente ofensivo de la selección nacional. Seguramente su valor sería más elevado si no estuviera al borde de los 30 años de edad.

3. Armando González – 15 millones de euros

Mexico Portraits - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington - FIFA/GettyImages

Llegamos al podio. El delantero mexicano continúa demostrando que su crecimiento no tiene límites. Después de abandonar las Chivas durante el pasado mercado de verano para incorporarse al Olympiacos de Grecia, su cotización ha seguido aumentando y se consolida como uno de los atacantes mexicanos con mayor proyección internacional.

2. Santiago Giménez – 18 millones de euros

Vitoria SC v FC Porto - Liga Portugal | Soccrates Images/GettyImages

A pesar de atravesar un periodo complicado en términos deportivos, el delantero conserva la segunda posición del listado. Actualmente milita en el Porto en calidad de cedido, donde busca recuperar su mejor versión después de una etapa marcada por la irregularidad y las dificultades goleadoras.

1. Gilberto Mora – 25 millones de euros

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

Con apenas 18 años, el mediocampista de los Xolos de Tijuana se posiciona como el futbolista mexicano más valioso del planeta. Considerado la gran joya del país, su crecimiento deportivo ha sido extraordinario y su cotización refleja las enormes expectativas sobre su futuro profesional. De todos los enlistados, Mora es quien más opciones tiene de elevar su valor de forma exponencial en el corto plazo.

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