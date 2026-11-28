El Real Madrid sufrió un golpe inesperado este 28 de noviembre tras recibir al Deportivo Alavés en el Estadio Santiago Bernabéu. Si bien en el papel no parecía un partido sencillo, sí se esperaba que el conjunto merengue consiguiera los tres puntos en casa. Sin embargo, los Babazorros jugaron un partido con el cuchillo entre los dientes y con mucha solidez y lograron dar la gran sorpresa de la jornada.

El Alavés se adelantéo con gol de Toni Martínez al minuto 22 y consiguió el 2-0 al 61, callando a todo el estadio. Kylian Mbappé apareció al minuto 69 para darle alguna opción de remontar al equipo blanco, pero una defensa bien planteada y un portero en la mejor tarde de su vida evitaron que el Madrid lo pudiera conseguir.

A continuación te contamos quiénes son los ganadores y perdedores tras la derrota del Real Madrid ante el Deportivo Alavés.

Ganadores

Antonio Sivera

El guardameta del Deportivo Alavés salió en un gran nivel este sábado ante el Real Madrid. Sivera estuvo sólido en todos los aspectos del juego de un arquero: concentración, salidas, rechaces y atajadas. Se le vio con personalidad ante los astros madridistas y supo desquiciarlos... pueden preguntarle a Kylian Mbappé. Si no hubiera sido por su actuación, el resultado habría sido distinto. Muy distinto.

Sivera, uno de los héroes del Alavés | Soccrates Images/GettyImages

Quique Sánchez Flores

Cada uno de los jugadores del Alavés, los titulares y los revulsivos, destacaron en este triunfo histórico sobre el cuadro merengue. Pero el entrenador, Quique Sánchez Flores, merece una mención especial. El estratega español supo cómo proponerle el partido al Real Madrid y su apuesta rindió frutos.

El Alavés, lejos de ser uno de los equipos con más presupuesto de LaLiga, cierra este día como octavo lugar de la tabla. Con 20 goles a favor y 19 en contra en 14 partidos.

Sánchez Flores aprendió de la goleada que se llevó su equipo ante el Barcelona hace un mes. Y ese aprendizaje se vio en la cancha este sábado.

Quique Sánchez Flores le ganó la partida a Mourinho | Florencia Tan Jun/GettyImages

Perdedores

Vinicius Junior

El delantero brasileño sigue sin levantar su nivel con el Madrid | OSCAR DEL POZO/GettyImages

El extremo brasileño sigue sin estar en el nivel que se espera de él. Vinicius recibió la confianza de Mourinho este fin de semana y arrancó como titular, sin embargo, queda claro que todavía tiene mucho trabajo que hacer para volver a ser el jugador que enamoró al madridismo. A pesar de mostrarse participativo, y generar un par de buenas ocasiones al frente, sigue fallando en el pase clave. El primer gol del Alavés cayó después de que 'Vini' perdiera el balón.

Mourinho busca recuperar a su jugador, pero parece que lo mantuvo en la cancha más minutos de los que merecía jugar. De a poco se ha empezado a ganar los silbidos del Santiago Bernabéu, mismo que antes lo ovacionaba.

Jude Bellingham

El medio inglés es uno de los mejores futbolistas del mundo. De eso no hay duda. Bellingham tuvo una actuación aceptable en este duelo, aunque en los minutos finales perdió la cabeza. El jugador del Real Madrid vio la tarjeta roja después de tirarse un clavado en el área buscando engañar al árbitro. Tras revisar la jugada en el VAR, el colegiado le mostró la segunda amarilla y anuló la pena máxima.

Un jugador de su categoría no puede ni debe acudir a ese tipo de recursos.

Bellingham fue expulsado ante el Alavés | Denis Doyle/GettyImages

José Mourinho

El técnico portugués realizó algunas modificaciones para el duelo ante el Alavés. 'The Special One' apostó por Federico Valverde de lateral, aunque lo que más llamó la atención fue la titularidad de Vinicius Junior y de Brahim Díaz. El extremo brasileño, como queda claro, está lejos de su mejor nivel; el delantero marroquí, por su parte, no ha podido consolidarse como jugador del Madrid.

Si los aficionados del Madrid le critican algo a 'Mou' este fin de semana, es que además de estas modificaciones, prescindiera de Arda Güler al minuto 60 para darle entrada a Carlos Espí. Quedaba mucho partido por delante y parecía que el turco, que no brilló este sábado, cuenta con características para buscar la remontada.

Mourinho se va debilitado del Santiago Bernábeu en un partido que parecía de trámite.

José Mourinho tomó decisiones cuestionables frente al Alavés | Denis Doyle/GettyImages