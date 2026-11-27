La noche del jueves 26 de noviembre, en la cancha del estadio Hidalgo, los Tuzos del Pachuca recibieron a las Chivas Rayadas de Guadalajara para el partido correspondiente a la ida por los cuartos de final del torneo de Apertura 2026.

Con un autogol de Eduardo Bauermann, las Chivas se fueron al descanso ganando 1-0. Sin embargo, en el segundo tiempo, un doblete de Idrissi sentenció el triunfo para los Tuzos, aun y cuando la figura del Pachuca se fue expulsado por festejar de manera efusiva el segundo tanto del encuentro.

🔥VERGONZOSO E INJUSTO🔥



Después de un golazo de Idrissi de @Tuzos a las @Chivas el curro Hernández con nula personalidad arbitral decide mostrarle la segunda amarilla y lo expulsa.



Una falta de manejo y recursos arbitrales para controlar a un jugador que tienes frente a ti.… pic.twitter.com/A8jUOBDo3z — Fernando "el cantante" Guerrero (@cantantearbitro) November 27, 2026

Con este resultado, las Chivas necesitan ganar para avanzar a semifinales. Algo complicado, mas no imposible, puesto que cuenta con elementos de verdadera calidad. Los Tuzos, por su parte, tendrán que trazar un duelo perfecto en el estadio Akron, ya sea para conservar la ventaja o para acrecentarla.

Aquí te dejamos una lista con los jugadores que rindieron esta noche como unos ganadores, así como a aquellos que hoy no la pasaron nada bien.

Perdedores

‘Tala’ Rangel

El 'Tala' Rangel se mantiene en plan grande desde el Mundial 2026 | Jam Media/GettyImages

El guardameta mexicano atraviesa por un gran momento. El jugar como titular en el Mundial 2026 parece haber marcado un antes y un después en su carrera. El ‘Tala’ Rangel fue fundamental para que el Rebaño Sagrado acabara la temporada regular como líder.

No obstante, en la la liguilla, no pudo evitar que el Pachuca le diera la vuelta a su equipo, aunque es justo aclarar que no tuvo responsabilidad alguna en ninguno de los goles.

Diego Campillo

Diego Campillo es uno de los futbolistas más importante para las Chivas | Jam Media/GettyImages

Diego Campillo es de esos futbolistas que nos recuerdan que este deporte es, a su vez, un juego. Un elemento de gran calidad, y, a su vez, un tipo que se divierte en la cancha, y fuera de ella lo refrenda con declaraciones que tienden a salirse del libreto.

Tener una buena liguilla con las Chivas es justo lo que necesita para inyectarle credibilidad a su postura atrevida. De lo contrario, Campillo tendrá que enfrentarse al juicio despiadado de todos sus detractores.

Gabriel Milito

Gabriel Milito ha hecho de Chivas un equipo verdaderamente peligroso | ULISES RUIZ/GettyImages

El estratega argentino le ha dado una nueva cara al equipo de las Chivas. Con una idea clara de juego; atractiva y efectiva, el Rebaño Sagrado se ha convertido en uno de los clubes más poderosos del fútbol mexicano.

El liderato del conjunto rojiblanco fue una muestra más del poderío táctico que describe a la perfección el trabajo y la personalidad de Gabriel Milito: el pastor de unas Chivas que parecían imparables, pero que hoy cayeron de forma dolorosa.

Ganadores

Oussama Idrissi

Idrissi marcó doblete ante las Chivas, pero salió expulsado y se perderá la vuelta por los cuartos de final | Manuel Velasquez/GettyImages

Fue la gran figura de la noche, marcando un golazo de otro partido que le sirvió a los Tuzos para empatar el compromiso, y otro más en los minutos finales del encuentro, dándole la victoria al conjunto del Pachuca.

Sin embargo, la expulsión manchó un poco lo conseguido con sus goles. Su equipo seguro lo echará de menos en el cotejo de vuelta.

Benjamín Mora

Benjamín Mora le planteó un partido sumamente inteligente al Rebaño Sagrado | Manuel Velasquez/GettyImages

El estratega mexicano parece haber venido de menos a más a lo largo del torneo. Nadie creyó que el Pachuca terminaría por meterse a la liguilla, y, sin embargo, lo hizo. Benjamín Mora claro que tiene su mérito en ello.

Esta noche armó un partido sumamente inteligente, ante un Rebaño Sagrado que llegó como favorito para quedarse con el triunfo.

Eduardo Bauermann

Eduardo Bauermann marcó gol en propia puerta ante las Chivas | Jam Media/GettyImages

Eduardo Bauermann marcó gol en propia puerta, y esto inclinó la balanza en favor del Rebaño Sagrado. No obstante, a pesar de ese grave error, el tipo supo levantarse y rindió de buena manera en la remontada de los Tuzos.

El Pachuca se metió a la liguilla como octavo, y aunque aún quedan 90 minutos por disputar, al momento, estarían dando la sorpresa del torneo, dejando fuera a las Chivas.

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