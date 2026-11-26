La cancha del estadio BBVA fue testigo de un tenso partido entre el Club de Fútbol Monterrey y las Águilas del América, correspondiente a la ida por los cuartos de final del torneo de Apertura 2026.

La expulsión de Ricardo Chávez apenas al minuto 10 del primer tiempo condicionó el ritmo del encuentro. Guillermo Almada imaginó un partido en donde su equipo vendría de menos a más. No obstante, el enfrentarse a un rival diezmado lo cambió todo.

América cerró el primer tiempo con el 68% de la posesión y cinco tiros al arco por cero de Rayados, pero el marcador estaba 0-0. Sin embargo, en la segunda mitad, Rayados se acomodó mejor y la ida acabó 0-0.

En teoría, el empate le daría el pase al América, tomando en cuenta que el único factor de desempate que contempla la Liga MX es la posición en la tabla. Por lo tanto, en este artículo trataremos de ''ganador'' al conjunto azulcrema y de ''perdedor'' a los Rayados, al momento de analizar objetivamente el desempeño de tres de sus principales figuras esta noche.

Ganadores

Guillermo Almada

Guillermo Almada parece venir de más a menos con el América | Azael Rodriguez/GettyImages

El estratega uruguayo llegó a un equipo en el que no existe otro resultado aceptable que no sea el de la victoria. Si firmas con el América, debes entender que en esa plaza no hay cabida para procesos de adaptación ni mucho menos. O ganas a la primera, o te vas.

En las primeras jornadas, y durante gran parte de la temporada regular, Guillermo Almada cumplió con creces. No obstante, en el cierre dejó varias dudas. Esto le costó perder el liderato de la competencia e incluso bajar hasta el tercer lugar de la tabla general.

Hoy ''gana'', porque el bueno trabajo que realizó a lo largo de la campaña tendría al América en semifinales. Sin embargo, es evidente que aún faltan muchas cosas por corregir, si es que quiere recuperar la corona perdida desde el 2025.

Miguel Borja

Miguel Borja no pudo marcar gol ante Rayados | Jam Media/GettyImages

Estuvo verdaderamente cerca de llegar a la Máquina Celeste de la Cruz Azul, pero su fichaje se cayó de último momento y el destino quiso que vistiera la camiseta del América.

La historia de Miguel Borja con el América, en su primera temporada, ha dejado gratas sensaciones. Sin embargo, en los clubes grandes, los ídolos se forjan en las liguillas, no en partidos de temporada regular.

Es aquí donde el colombiano deberá empezar a brillar, si es que aspira a convertirse en una leyenda para el conjunto azulcrema.

Rodolfo Cota

Rodolfo Cota no tuvo mucho trabajo en los cuartos de final de ida frente a Rayados | Azael Rodriguez/GettyImages

Tras la lamentable lesión que dejó fuera del Mundial 2026 a Luis Ángel Malagón, Rodolfo Cota custodió la portería de forma excelsa, al grado de ganarle la titularidad en la liguilla por el campeonato mexicano.

El error cometido por Malagón en la última jornada contra Tigres, en ese tiro libre que Juan Brunetta conectó muy bien, pero desde una distancia lo suficientemente larga como para que Luis Ángel hubiera hecho algo más, le costó muy caro. Pero Almada sabe lo que se está jugando, y en ese juego, al parecer, no cuenta con Malagón.

Perdedores

Matías Almeyda

Matías Almeyda ha tenido que lidiar con bajas y circunstancias inesperadas en su primer torneo al frente del Monterrey | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

El estratega argentino, pretendido desde hace años por parte de Rayados, llegó al Club de Fútbol Monterrey con un objetivo claro: sacar al equipo campeón y acabar con una sequía de casi siete años sin títulos de liga.

En su primer torneo con la Pandilla del Cerro de la Silla, logró sumar 27 unidades, suficientes para que el Monterrey se clasificara a la liguilla como el sexto mejor posicionado.

Hugo Cuypers

Hugo Cuypers no pudo marcar gol en su primer partido de liguilla con el Monterrey, incluso salió lesionado | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

En su primera temporada en el fútbol mexicano, el delantero belga parece haber venido de más a menos a lo largo del torneo. Lleva ya varios partidos que no termina por volverse verdaderamente determinante, y esto comienza a preocupar a sus aficionados.

Sin embargo, también es justo aclarar que sus compañeros no lo han surtido de balones, y para los delanteros las asistencias son vitaminas puras.

Ricardo Chávez

Ricardo Chávez se fue expulsado contra el América al minuto 10 | Jam Media/GettyImages

Ante los Pumas de la UNAM, fue Carlos Salcedo quien condenó a sus compañeros a jugar con uno menos. Hoy fue Ricardo Chávez quien volvió a castigar al conjunto albiazul, tras cometer una falta con fuerza excesiva en el amanecer del partido.

Contra los Pumas, en la última jornada de la fase regular, Rayados igual halló la manera de ganar. Ante el América, en los cuartos de final de ida por el torneo de Apertura 2026, si bien no ganaron, al menos no perdieron. Y eso sigue mantiendo con vida a la Pandilla.

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