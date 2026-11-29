Rayados de Monterrey logró lo que pocos creían, calificar a las semifinales del Apertura 2026. Para muchos, el América tenía las cartas necesarias para vencer en el Estadio Banorte Azteca tras haber igualado sin anotaciones en el Estadio BBVA, sin embargo, los regios sorprendieron al imponerse por 0-2 de la mano del argentino Luca Orellano y el serbio Uros Djurdjevic ‘Djuka’.



La Pandilla no vencía a las Águilas en el Coloso de Santa Úrsula desde el pasado 22 de agosto del 2020, una malaria que ya logró romper. A pesar de llegar con un gran número de bajas, destacando las del uruguayo Diego Rossi y el belga Hugo Cuypers, el técnico argentino Matías Almeyda pudo ganarle la batalla táctica al uruguayo Guillermo Almada, quien ahora tendrá que enfrentar el juicio de la directiva para saber si seguirá con su proyecto o tendrá que hacerse a un lado, sabiendo que en la institución azulcrema no hay excusas para el fracaso.



Aquí te dejamos a los ganadores y perdedores de estos cuartos de vuelta:

Ganadores

Luca Orellano

Luca Orellano | VICTOR CRUZ/GettyImages

Vaya transformación que ha tenido el argentino en las últimas semanas. A pesar de haber llegado como refuerzo para inicios de año, había estado lejos de las expectativas. Con el arribo de Matías Almeyda al banquillo comenzó a sumar menos tiempo en la cancha. Tan así era su presente, que se empezó a rumorar que sería una de las posibles bajas de cara al próximo torneo. No obstante, el extremo despertó en Ciudad Universitaria saliendo como un héroe porque ingresó de cambio e hizo el doblete que calificó a los suyos a la Liguilla. Ya en estos cuartos de final, tuvo un gran rendimiento, lo cual condecoró con una pena máxima bien ejecutada. Una vez más, se colgó la medalla de héroe dándole el pase a las semifinales a un equipo mermado.

Matías Almeyda

Matías Almeyda | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El primer torneo del argentino al frente de los albiazules estuvo cerca de ser un fracaso, pero halló la clasificación en la última fecha. Los aficionados pedían la salida del Pelado a pesar de haber llegado en este semestre, donde tuvo que enfrentarse a situaciones catastróficas, ya que tuvo varios lesionados y sancionados arribando casi siempre con un equipo mermado. Para esta llave, no contó en la Ida con Carlos Salcedo por expulsión, además de los lesionados como el uruguayo Diego Rossi y Érick Aguirre, sin olvidar que Ricardo Chávez puso en aprietos a sus compañeros por una tonta roja recibida al minuto 11. Ya para la vuelta, no tuvo ahora al belga Hugo Cuypers y Orbelín Pineda salió muy rápido por lesión cuando estaba teniendo un desempeño notable. Con todos estos pesares, supo muy bien cómo ordenar sus piezas, a qué jugadores colocar en ciertas posiciones y al final, todo le salió al Pastor, demostrando que es un gran técnico capaz de remar contra corriente.

Fidel Ambriz

Fidel Ambriz | Hector Vivas/GettyImages

El pivote es un jugador que no es habitual en el once titular, sin embargo, el cuerpo técnico depositó su confianza en su persona y vaya acierto que tuvieron. Ordenó en el mediocampo, recuperó un gran número de pelotas y no dejó de correr, mostrando un hambre que contagió al resto de sus compañeros. Incluso él estuvo a nada de ser el hombre que abriera el cerrojo contra Rodolfo Cota, mas su cabezazo terminó estrellándose en el larguero. Si el ex de León fue uno de los buenos, también se debe mencionar al arquero Luis ‘Mochís’ Cárdenas, que los hizo llegar con vida, además de Víctor Guzmán, un roble en la defensa, Jesús ‘Tecatito’ Corona, que volvió a su ‘prime’, el argentino Lucas Ocampos, y ‘Djuka’, ya que, a pesar de no jugar en casi todo el torneo, tuvo el temple para convertir el penal que selló el pase de los regios a las semifinales.

Perdedores

Edwin Cerrillo

Edwin Cerrillo | Hector Vivas/GettyImages

Una mala noche que será recordada para siempre por el estadounidense. A lo largo del semestre tuvo buenas actuaciones, tanto que se ganó un puesto como titular de forma habitual. Sin embargo, esta noche cometió errores que pegaron de lleno tras los dos penales que cometió. Primero, una sujeción innecesaria sobre el argentino Jorge ‘Corcho’ Rodríguez. Más adelante, derribó al Tecatito Corona dentro del área, sellando su papel de villano.

Guillermo Almada

Guillermo Almada | VICTOR CRUZ/GettyImages

Desde que fue anunciado como entrenador del equipo, hubo varias críticas aun cuando tiene un estilo de juego ofensivo y da proyección a los jóvenes. A pesar de las carencias del club a inicios del campeonato, logró sacar los resultados que necesitaba, pero al final se metió en una gran bronca sin poder ganar, sumando hasta este momento siete juegos sin victoria, costando la eliminación. Hay varios detalles que llamaron la atención. Colocar a la dupla de sudamericanos del argentino Santiago Ramos y el uruguayo Santiago Bueno pese a tener otros centrales con mejores características como Israel Reyes. La titularidad de Kevin Álvarez, el no haber utilizado un mismo once titular a lo largo del semestre y no saber realizar ajustes, además que brilló más por sus reclamos a los árbitros. Sin duda alguna, este pudo ser su último juego al frente de las Águilas.

Brian Rodríguez

Brian Rodríguez | Hector Vivas/GettyImages

Al uruguayo siempre se le ha criticado que no pesa en Liguillas y una vez más quedó expuesto. A pesar de ser uno de los mejores hombres del equipo, Rayito no pesó, no pudo generar peligro este sábado, salvo un disparo hacia el arco, quedando prácticamente borrado. Es verdad que de todos sus compañeros tuvo el mayor número de toques en el área rival con ocho, pero hasta ahí. El charrúa tuvo la oportunidad de emigrar al Viejo Continente, pero decidió quedarse en Coapa porque estaba seguro de que podría levantar más títulos, mas no ocurrió. Junto a él, el resto de sus colegas se quedaron en deuda con la afición. El capitán Henry Martín no mostró por qué fue el mexicano con más goles, el estadounidense Alejandro Zendejas no fue el hombre peligroso de siempre, Isaías Violante estuvo errático, mientras el colombiano Miguel Borja se fue apagando poco a poco pese a su gran inicio goleador y el español Carlos Álvarez no demostró por qué llegó como fichaje estelar.