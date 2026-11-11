El Real Madrid siempre fue una cuna de talentos y sabe cómo sacar el mejor potencial de los futbolistas que pasan por el club. Otra de sus virtudes es la capacidad de identificar jugadores que, con el paso de los años, terminan convirtiéndose en las grandes estrellas del equipo.

En los últimos años, el Merengue profundizó su apuesta por jóvenes promesas de todo el mundo y desarrolló una estrategia de desarrollo en las categorías inferiores y la incorporación directa al primer equipo. Los resultados fueron dispares y, mientras algunos consiguieron afianzarse en el Bernabéu, otros encontraron oportunidades lejos de España.

Los mejores fichajes de jugadores jóvenes del Real Madrid en los últimos años - rankeados

10. Lamini Fati

Lamini Fati | David Balogh/GettyImages

El Madrid incorporó al defensor procedente del Leganés en diciembre de 2024 para reforzar su cantera. Disputó 32 partidos con el Castilla en la temporada 2025/26.



Ese rendimiento le abrió las puertas a participar en la pretemporada del primer equipo de José Mourinho en julio de 2026. Si bien todavía pertenece al filial, busca en el corto plazo ser una alternativa para la defensa del DT portugués.

9. Fran González

Fran Gonzalez | Europa Press Sports/GettyImages

El arquero llegó desde la Cultural Leonesa en 2022 y debutó oficialmente con el primer equipo del Merengue en abril de 2025 en la derrota 1-2 contra el Valencia. Su recorrido en el Castilla le permitió dar el salto al fútbol profesional, pero todavía no consiguió continuidad en Primera División.



En agosto fue fichado por el Sevilla, donde se estrenó en la Copa del Rey ante el Sporting de Hortaleza y está a la espera de su primera oportunidad en LaLiga con el cub del sur de España.

8. Álvaro Rodríguez

Alvaro Rodriguez | MB Media/GettyImages

El delantero llegó desde el Girona en 2020 y tuvo su mejor partido con el Merengue en febrero de 2023, cuando convirtió ante el Atlético de Madrid. De todas maneras, su recorrido en el primer equipo fue limitado y una cesión al Getafe no consiguió impulsar su carrera.



El Elche lo impulsó la temporada pasada y el uruguayo marcó siete goles y cinco asistencias en 34 partidos ligueros. A raiz de ese buen desempeño, fichó por el Bournemouth, que pagó cerca de 25 millones de euros por su incorporación y dejó 12,5 millones en las arcas madridistas.

7. Víctor Muñoz

Victor Munoz | DeFodi Images/GettyImages

El extremo pasó por las categorías inferiores del Barcelona antes de sumarse al Madrid en 2021. Jugó cuatro partidos con el primer equipo y su debut en un Clásico durante 2025 quedó marcado por una ocasión desperdiciada frente al arco rival.



Su salida al Osasuna le permitió explotar sus condiciones ofensivas y marcó seis goles en 34 partidos de LaLiga. En junio de 2026, el Liverpool pagó los 40 millones de euros de su cláusula de rescisión.

6. Endrick

Endrick | DeFodi Images/GettyImages

El Merengue acordó su fichaje con el Palmeiras en 2022 y Endrick llegó a España en 2024. Marcó siete goles y una asistencia en sus primeros 40 partidos.



Su cesión al Olympique de Lyon durante el primer semestre de 2026 fue fructífera, y dejó ocho goles y siete asistencias en 21 partidos. De regreso en Madrid, volvió a perder protagonismo y suma apenas 141 minutos en siete encuentros de la temporada 2026/27, con un gol y una asistencia.

5. Franco Mastantuono

Franco Mastantuono | Luca Amedeo Bizzarri/GettyImages

El argentino llegó al Real Madrid en agosto de 2025, después de cumplir 18 años y en una operación cercana a los 63 millones de euros. Su adaptación al fútbol español no fue sencilla y terminó saliendo a préstamo para encontrar continuidad.



Ahora defiende la camiseta de la Fiorentina, donde lleva cuatro goles en 13 partidos oficiales y, justamente ese rendimiento en la Serie A despertó nuevamente el interés del Merengue, que va a tener que decidir qué hacer con él cuando finalice su cesión en junio de 2027.

4. Carlos Espí

Carlos Espi | Europa Press Sports/GettyImages

Fue uno de los fichajes sorpresa del verano. El español venía de marcar 11 goles con el Levante en LaLiga, diez de ellos en las últimas 13 jornadas. Algunos clubes de la Premier League, de hecho, estuvieron interesados en sumarlo a sus filas.



Al final, eligió al Merengue, donde compite por la titularidad con Kylian Mbappé y el resto de los delanteros. Mourinho le pidió paciencia y el futbolista la tiene. A pesar de los pocos minutos, ya marcó tres goles con la camiseta blanca.

3. Gonzalo García

Gonzalo Garcia | Dan Mullan/GettyImages

La consagración de Gonzalo con la camiseta del Merengue llegó en el Mundial de Clubes 2025, donde terminó como máximo goleador del torneo con cuatro tantos y recibió la Bota de Oro.



Después de hacer 13 goles con el primer equipo, fue transferido al Fulham este verano. El club español conservó el 30% de sus derechos y el delantero ya lleva diez titularidades y un gol en la Premier.

2. Dean Huijsen

Dean Huijsen | SOPA Images/GettyImages

El club desembolsó cerca de 59 millones de euros para fichar al defensor de los Cherries en 2025. Su primera temporada tuvo altibajos, sobre todo después de la derrota en el derbi madrileño, pero su capacidad nunca estuvo en discusión.



Con Mourinho encontró una versión mucho más firme en la marca y mejoró su lectura defensiva. En lo que va de la temporada 2026/27 suma diez partidos de LaLiga, todos como titular, con 862 minutos y un 93% de precisión en sus pases.

1. Arda Güler

Arda Guler | Quality Sport Images/GettyImages

Llegó a España desde el Fenerbahçe en verano de 2023 por 20 millones de euros. Las lesiones retrasaron su debut hasta enero de 2024 y necesitó tiempo para ganarse un lugar entre los titulares, pero terminó la temporada 2025/26 con seis goles y 14 asistencias en 49 partidos.



La llegada de Mou le está sentando muy bien y en 16 partidos ya lleva cuatro goles y seis asistencias. Es una de las figuras del equipo y el motor del juego de los blancos.

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