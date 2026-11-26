Los jugadores de Cruz Azul que podrían salir del club en el mercado de invierno
La directiva de Cruz Azul ya habría comenzado a valorar los movimientos que pueden realizar dentro del mercado de invierno. De acuerdo a la información deCarlos Córdova, en principio, la cúpula celeste contemplada hasta cinco posibles bajas una vez que concluya el presente torneo de la Liga MX, aunque las circunstancias de cada futbolista son distintas.
1. Erik Lira
El capitán de “La Máquina” es el único futbolista de esta lista cuya posible salida no respondería a cuestiones de rendimiento deportivo. El contención mexicano mantiene intacto su deseo de dar el salto al fútbol europeo, escenario que la directiva cementera podría valorar si existen ofertas lo suficientemente atractivas.
2. Kevin Mier
El meta colombiano ha pasado de ser una de las grandes figuras del equipo a convertirse en uno de los futbolistas más cuestionados debido a sus constantes errores.
Además, dentro de Cruz Azul considerarían que no es indispensable destinar una plaza de extranjero a la posición de portero, y menos si su rol es el de suplente.
3. Luka Romero
El conjunto celeste apostó por el joven atacante con la intención de relanzar su carrera, pero su rendimiento nunca alcanzó los niveles esperados.
A ello se suma que, a partir del siguiente torneo, dejará de aportar minutos a la regla de menores, perdiendo un argumento adicional para justificar su estancia.
4. Christian Ebere
Existe una diferencia considerable entre el rendimiento que ofreció el atacante durante el torneo pasado y lo que ha mostrado en el presente semestre.
Actualmente, el nigeriano se encuentra relegado a un papel secundario dentro del plantel y cuenta con pocos argumentos deportivos para garantizar su permanencia.
5. Gabriel Fernández
Al delantero charrúa le resta aproximadamente un mes de contrato con Cruz Azul y, aunque su deseo es conseguir una renovación, deberá marcar diferencias durante la liguilla.
Su rendimiento en la fase definitiva del campeonato será determinante para que la directiva decida si le ofrece un nuevo vínculo contractual o no.
En cualquier caso, las decisiones definitivas respecto al futuro de estos cinco futbolistas se tomarán una vez que termine la participación de Cruz Azul en el presente torneo. Por ahora, tanto la directiva como el cuerpo técnico mantienen su atención plenamente centrada en la liguilla y en la conquista del campeonato.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación.