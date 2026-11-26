La directiva de Cruz Azul ya habría comenzado a valorar los movimientos que pueden realizar dentro del mercado de invierno. De acuerdo a la información deCarlos Córdova, en principio, la cúpula celeste contemplada hasta cinco posibles bajas una vez que concluya el presente torneo de la Liga MX, aunque las circunstancias de cada futbolista son distintas.

LA LISTA DE SALIDA 🚂



Aún no acaba el torneo y en Cruz Azul ya ven las salidas.



👋🏻 De acuerdo con Carlos Córdova, son 5 las principales opciones para dejar a la Máquina



💥 Los fichajes principales son César Montes e Iker Fimbres, por lo que necesitan vender para poder comprar. pic.twitter.com/nsCvih459k — Futbol Total (@futboltotal) November 25, 2026

1. Erik Lira

Erik Lira quiere dar el salto a Europa | Simon Barber/GettyImages

El capitán de “La Máquina” es el único futbolista de esta lista cuya posible salida no respondería a cuestiones de rendimiento deportivo. El contención mexicano mantiene intacto su deseo de dar el salto al fútbol europeo, escenario que la directiva cementera podría valorar si existen ofertas lo suficientemente atractivas.

2. Kevin Mier

Kevin Mier está en la cuerda floja | Azael Rodriguez/GettyImages

El meta colombiano ha pasado de ser una de las grandes figuras del equipo a convertirse en uno de los futbolistas más cuestionados debido a sus constantes errores.



Además, dentro de Cruz Azul considerarían que no es indispensable destinar una plaza de extranjero a la posición de portero, y menos si su rol es el de suplente.

3. Luka Romero

El rendimiento de Luka Romero no ha estado a la altura de las expectativas | Jam Media/GettyImages

El conjunto celeste apostó por el joven atacante con la intención de relanzar su carrera, pero su rendimiento nunca alcanzó los niveles esperados.



A ello se suma que, a partir del siguiente torneo, dejará de aportar minutos a la regla de menores, perdiendo un argumento adicional para justificar su estancia.

4. Christian Ebere

Christian Ebere ha perdido protagonismo en el equipo | CARL DE SOUZA/GettyImages

Existe una diferencia considerable entre el rendimiento que ofreció el atacante durante el torneo pasado y lo que ha mostrado en el presente semestre.



Actualmente, el nigeriano se encuentra relegado a un papel secundario dentro del plantel y cuenta con pocos argumentos deportivos para garantizar su permanencia.

5. Gabriel Fernández

Gabriel Fernandez acaba contrato a final de año | Jam Media/GettyImages

Al delantero charrúa le resta aproximadamente un mes de contrato con Cruz Azul y, aunque su deseo es conseguir una renovación, deberá marcar diferencias durante la liguilla.



Su rendimiento en la fase definitiva del campeonato será determinante para que la directiva decida si le ofrece un nuevo vínculo contractual o no.

En cualquier caso, las decisiones definitivas respecto al futuro de estos cinco futbolistas se tomarán una vez que termine la participación de Cruz Azul en el presente torneo. Por ahora, tanto la directiva como el cuerpo técnico mantienen su atención plenamente centrada en la liguilla y en la conquista del campeonato.

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