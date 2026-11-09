Los jugadores del Atlético de Madrid convocados con sus selecciones para el parón internacional de noviembre

El Atlético de Madrid tendrá varios jugadores repartidos por el mundo durante la fecha FIFA de noviembre, que se desarrollará entre el 9 y el 17 de este mes.

Luego de la derrota por 1-2 ante el FC Barcelona por LaLiga 2026/27, un total de 17 futbolistas rojiblancos fueron convocados por sus selecciones para disputar los últimos compromisos internacionales del año.

Mientras algunos afrontarán las últimas jornadas de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026/27, otros participarán en amistosos y encuentros clasificatorios para distintas competencias.

Concluye el encuentro. pic.twitter.com/tFZVVTbNmF — Atlético de Madrid (@Atleti) November 8, 2026

Los convocados del Atlético de Madrid

1. España: Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Pablo Barrios, Álex Baena y Robin Le Normand

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

La Roja afrontará dos compromisos correspondientes a la UEFA Nations League 2026/27, donde integra el Grupo A3.



El combinado dirigido por Luis de la Fuente visitará a República Checa el 12 de noviembre y recibirá a Inglaterra el día 15 en el estadio Metropolitano.



Por su parte, la selección española Sub-21 disputará un amistoso frente a Japón el 13 de noviembre, en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo. Será una oportunidad para que los futbolistas más jóvenes sumen minutos de cara a los próximos compromisos internacionales.

2. Argentina: Juan Musso, Giuliano Simeone y Julián Álvarez

Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

El combinado argentino disputará dos encuentros amistosos en territorio nacional durante esta ventana internacional.



El primero será ante Uruguay, el 13 de noviembre, en Buenos Aires. Posteriormente, la albiceleste de Lionel Scaloni se trasladará a Córdoba para enfrentarse a Costa Rica el 17 de noviembre, en el estadio Mario Alberto Kempes.

3. Eslovenia: Jan Oblak

Scotland v Slovenia | Craig Foy - SNS Group/GettyImages

El arquero Jan Oblak fue convocado por la selección de Eslovenia para disputar las últimas jornadas de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026/27.



El combinado esloveno integra el Grupo B1 de la Liga B y se enfrentará a Suiza el 13 de noviembre y a Macedonia del Norte el día 16.

4. Eslovaquia: David Hancko

Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Maja Hitij/GettyImages

David Hancko representará a Eslovaquia también en la UEFA Nations League 2026/27. Su selección forma parte del Grupo C3 de la Liga C y tendrá dos compromisos durante noviembre: recibirá a Islas Feroe el 13 y visitará a Kazajistán el 16.



El objetivo será cerrar la fase de grupos con una buena ubicación y pelear por el ascenso a la Liga B.

5. Dinamarca: Morten Hjulmand

Wales v Denmark - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4 | NurPhoto/GettyImages

El mediocampista fue citado por Dinamarca para disputar las dos últimas jornadas de la UEFA Nations League. El seleccionado danés integra el Grupo A4 de la Liga A y se medirá ante Portugal el 14 de noviembre y Noruega el 17.



Estos encuentros serán determinantes para establecer las posiciones definitivas de la zona.

6. Corea del Sur: Lee Kang-in

South Korea v Uzbekistan - International Friendly | Joo Yongseong/GettyImages

Lee Kang-in se sumará a la selección de Corea del Sur para disputar dos partidos amistosos durante la ventana internacional. El combinado asiático se enfrentará a Arabia Saudita el 13 de noviembre y a Qatar el día 17.



Los encuentros servirán para continuar con la preparación del equipo de cara a sus próximos desafíos internacionales.

7. Nigeria: Ademola Lookman

Jordan v Nigeria -International Friendly | Soccrates Images/GettyImages

Ademola Lookman fue convocado por Nigeria para afrontar dos compromisos correspondientes a las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones. Su selección se medirá en ambas ocasiones ante Tanzania, primero el 13 de noviembre y posteriormente el día 17.



El delantero del Atlético buscará aportar su capacidad ofensiva para ayudar a su país en esta doble jornada.

8. Canadá: Jonathan David

SOCCER: OCT 06 USA vs Canada | Icon Sportswire/GettyImages

Jonathan David representará a Canadá en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026/27. El seleccionado norteamericano tendrá como rival a Guatemala en una serie de ida y vuelta: el primer encuentro se disputará el 13 de noviembre y la revancha tendrá lugar el día 16.



El ganador avanzará a las semifinales del certamen.

9. México: Obed Vargas

Mexico v Chile - International Friendly | Harry How/GettyImages

Por último, Obed Vargas fue convocado por Rafa Márquez para disputar los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El Tri tendrá como rival a Jamaica en una eliminatoria de dos encuentros, con el partido de ida programado para el 14 de noviembre y la vuelta para el 17.



México buscará conseguir su clasificación a las semifinales y mantenerse en la pelea por el título.

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