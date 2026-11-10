Los jugadores del FC Barcelona convocados con sus selecciones para el parón internacional de noviembre
El FC Barcelona se marcha al parón internacional de noviembre con el liderazgo de LaLiga en el bolsillo tras vencer a un rival directo como el Atlético de Madrid y en zona de clasificación a octavos de final de la UEFA Champions League.
En total, repartidos entre seis combinados, el equipo dirigido por Hansi Flick tendrá un total de once jugadores convocados a los diferentes partidos de la última fecha FIFA del 2026.
Los convocados del FC Barcelona
1. España: Joan Garcia, Pau Cubarsí, Fermín López, Pedri y Lamine Yamal
Los campeones del mundo ya tienen su pasaje a la próxima ronda de la UEFA Nations League, pero igualmente buscarán buenos rendimientos en la doble fecha para cerrar un 2026 mágico frente a Inglaterra y la República Checa.
2. Portugal: João Cancelo
El lateral será uno de los protagonistas de esta doble fecha, donde la selección de Portugal saldrá a la cancha para arrancar la era post Cristiano Ronaldo. Dinamarca y Gales serán los contrincantes de los dirigidos por Jorge Jesús.
3. Países Bajos: Frenkie de Jong
Tras una lesión que lo tuvo a maltraer durante varios meses, el volante central volverá a la selección de los Países Bajos para el último parón internacional del año. Los rivales serán Alemania y Grecia, que a esta hora está dando la sorpresa eliminando a los teutones en la fase de grupos.
4. Inglaterra: Anthony Gordon
Los ingleses tuvieron una excelente fecha FIFA en septiembre y octubre, por lo que buscarán repetir el rendimiento para cerrar el año de la mejor manera posible. La clasificación a la siguiente ronda de la UEFA Nations League está al alcance de la mano, aunque todavía no está confirmada.
5. Brasil: Raphinha
El combinado dirigido por Carlo Ancelotti viajará nuevamente a Asia para completar un 2026 realmente decepcionante para ellos, con eliminación en octavos de final del Mundial 2026. Los amistosos serán ante Japón, a quien enfrentaron en la Copa del Mundo, y a Singapur.
6. España Sub 21: Marc Bernal
Marc Bernal estará afectado a la selección juvenil de España que jugará dos amistosos previos a la Eurocopa de la categoría, donde serán grandes candidatos a la gloria gracias a otra generación de futbolistas que piden pista para grandes cosas.
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Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti