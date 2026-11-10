Los jugadores del FC Barcelona convocados con sus selecciones para el parón internacional de noviembre

El FC Barcelona se marcha al parón internacional de noviembre con el liderazgo de LaLiga en el bolsillo tras vencer a un rival directo como el Atlético de Madrid y en zona de clasificación a octavos de final de la UEFA Champions League.

En total, repartidos entre seis combinados, el equipo dirigido por Hansi Flick tendrá un total de once jugadores convocados a los diferentes partidos de la última fecha FIFA del 2026.

Los convocados del FC Barcelona

1. España: Joan Garcia, Pau Cubarsí, Fermín López, Pedri y Lamine Yamal

Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026 | Patrick Smith - FIFA/GettyImages

Los campeones del mundo ya tienen su pasaje a la próxima ronda de la UEFA Nations League, pero igualmente buscarán buenos rendimientos en la doble fecha para cerrar un 2026 mágico frente a Inglaterra y la República Checa.

2. Portugal: João Cancelo

Mexico v Portugal - International Friendly | Agustin Cuevas/GettyImages

El lateral será uno de los protagonistas de esta doble fecha, donde la selección de Portugal saldrá a la cancha para arrancar la era post Cristiano Ronaldo. Dinamarca y Gales serán los contrincantes de los dirigidos por Jorge Jesús.

3. Países Bajos: Frenkie de Jong

Netherlands v Algeria - International Friendly | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

Tras una lesión que lo tuvo a maltraer durante varios meses, el volante central volverá a la selección de los Países Bajos para el último parón internacional del año. Los rivales serán Alemania y Grecia, que a esta hora está dando la sorpresa eliminando a los teutones en la fase de grupos.

4. Inglaterra: Anthony Gordon

Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3 | Carl Recine/GettyImages

Los ingleses tuvieron una excelente fecha FIFA en septiembre y octubre, por lo que buscarán repetir el rendimiento para cerrar el año de la mejor manera posible. La clasificación a la siguiente ronda de la UEFA Nations League está al alcance de la mano, aunque todavía no está confirmada.

5. Brasil: Raphinha

Australia v Brazil | Eurasia Sport Images/GettyImages

El combinado dirigido por Carlo Ancelotti viajará nuevamente a Asia para completar un 2026 realmente decepcionante para ellos, con eliminación en octavos de final del Mundial 2026. Los amistosos serán ante Japón, a quien enfrentaron en la Copa del Mundo, y a Singapur.

6. España Sub 21: Marc Bernal

Spain v Kosovo - UEFA U21 EURO 2027 Qualifier | Luciano Lima/GettyImages

Marc Bernal estará afectado a la selección juvenil de España que jugará dos amistosos previos a la Eurocopa de la categoría, donde serán grandes candidatos a la gloria gracias a otra generación de futbolistas que piden pista para grandes cosas.

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