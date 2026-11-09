Los jugadores del Real Madrid convocados con sus selecciones para el parón internacional de noviembre

El Real Madrid afrontará el parón internacional de noviembre con una importante cantidad de bajas. Después de la victoria por 3-0 frente al Valencia por LaLiga 2026/27, 18 futbolistas del plantel se incorporaron a sus respectivas selecciones para disputar compromisos internacionales.

La situación representa un contratiempo para José Mourinho, que tendrá que reorganizar los entrenamientos durante las próximas dos semanas y trabajar con un grupo considerablemente reducido.

🚨 BREAKING: Real Madrid have won 8 CONSECUTIVE MATCHES for the 1st time since 2022. pic.twitter.com/JyH7jN6e7W — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 7, 2026

Los convocados del Real Madrid

1. España: Marc Cucurella, Dean Huijsen, Carlos Espí y Thiago Pitarch

FBL-EUR-NATIONS-ESP-CRO | JAVIER SORIANO/GettyImages

Cucurella y Huijsen fueron convocados por Luis de la Fuente para disputar los encuentros correspondientes a la UEFA Nations League. La Roja ocupa el primer puesto del Grupo A3 con 12 unidades, producto de cuatro victorias en sus primeras presentaciones.



Sus próximos compromisos serán ante República Checa, el 12 de noviembre, e Inglaterra, el día 15.



Por su parte, Carlos Espí y Thiago Pitarch representarán a España Sub-21 en dos amistosos internacionales.

2. Inglaterra: Jude Bellingham y Tren Alexander-Arnold

England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4 | NurPhoto/GettyImages



Bellingham y Alexander-Arnold forman parte de la convocatoria inglesa para afrontar las dos últimas jornadas del Grupo A3. Los británicos ocupan el segundo puesto con nueve unidades y buscarán recortar la diferencia con España.



Primero se enfrentarán a Croacia, el 12 de noviembre, y posteriormente jugarán ante el combinado español, el día 15.

3. Francia: Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga y Aurelién Tchouaméni

FBL-EURO-2024-FRA-TRAINING | FRANCK FIFE/GettyImages



Mbappé, Camavinga y Tchouaméni integran la convocatoria francesa para disputar la recta final del Grupo A1. Les Bleus lideran la zona con 10 puntos, seguidos por Italia, que suma siete.



Sus próximos rivales serán precisamente el conjunto italiano, el 12 de noviembre, y Turquía, el día 15.

4. Turquía: Arda Güler

UEFA Nations League België v Turkije | ANP/GettyImages

Güler representará a su país en los dos compromisos restantes del Grupo A1 de la Nations League. El seleccionado turco atraviesa una situación complicada, ya que ocupa el cuarto lugar sin unidades después de cuatro jornadas.



Primero se medirá con Bélgica, el 12 de noviembre, y luego tendrá un exigente enfrentamiento ante Francia, el día 15.

5. Países Bajos: Denzel Dumfries

UEFA Nations League Nederland v Servië | ANP/GettyImages

La selección neerlandesa comparte el primer puesto del Grupo A2 con Grecia, ambas con ocho puntos, por lo que los dos partidos serán determinantes para definir las posiciones.



Su primer compromiso será ante el combinado heleno el 13 de noviembre, y posteriormente jugará contra Alemania, el día 16.

6. Portugal: Bernardo Silva

Bernardo Silva (Portugal) seen during UEFA Nations League | SOPA Images/GettyImages



Silva estará presente en los dos encuentros correspondientes al Grupo A4, donde Portugal lidera con 12 puntos y mantiene una ventaja de seis unidades sobre Dinamarca.



El seleccionado luso se enfrentará precisamente a los daneses el 14 de noviembre y cerrará la fase de grupos ante Gales, el día 17.

7. Brasil: Vinícius Jr. y Endrick

SOCCER: JUN 24 FIFA World Cup 26 Group C - Scotland vs Brazil | Icon Sportswire/GettyImages

Los delanteros merengues viajarán a Asia para disputar dos amistosos internacionales con la Canarinha. El equipo brasileño se enfrentará a Japón el 14 de noviembre y a Singapur el día 17.

8. Uruguay: Federico Valverde

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El conjunto uruguayo se medirá con Argentina el 13 de noviembre y con República Dominicana el día 17. Ambos partidos servirán como preparación para los próximos desafíos del seleccionado sudamericano de Diego Forlán.

9. Marruecos: Brahim Díaz

France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington/GettyImages

Díaz defenderá los colores de su selección en la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027. El combinado marroquí lidera el Grupo A con seis puntos, después de ganar sus dos primeros encuentros.



En esta ventana tendrá un doble enfrentamiento ante Níger, el 13 y el 17 de noviembre.

10. Costa de Marfil: Yan Diomande

Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Steve Limentani/ISI Photos/GettyImages

Diomande formará parte de la convocatoria marfileña para disputar dos encuentros del Grupo C de las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones.



Costa de Marfil lidera la zona con seis puntos, los mismos que Gambia, su próximo rival. Ambos seleccionados se enfrentarán el 12 de noviembre y volverán a cruzarse el día 17, en dos partidos importantes para la clasificación.

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