Este sábado 28 de noviembre, América recibe a Rayados de Monterrey en el Estadio Banorte Azteca para los cuartos de final de vuelta del Apertura 2026. En el primer episodio, los dos no pasaron del empate sin anotaciones en el Estadio BBVA, pese a que los locales se quedaron con diez hombres a lo largo de 80 minutos tras la expulsión de Ricardo Chávez.



A diferencia de las Águilas, los Sombrerudos llegaron mermados al cotejo con un gran número de bajas, las cuales han aumentado para el segundo compromiso. De entrada, se bajaron el arquero argentino Esteban Andrada, por lo que Luis ‘Mochis’ Cárdenas fue titular siendo el Jugador del Partido al tener al menos cinco intervenciones importantes. Del mismo modo, el uruguayo Diego Rossi también fue baja de último momento y el belga Hugo Cuypers se lesionó en la segunda parte, sin saber si realmente podrá recuperarse a falta del dictamen médico oficial. Quien tampoco tuvo presencia fue Carlos Salcedo, quien cumplió un partido de suspensión y que podría ser titular en la vuelta si el cuerpo técnico así lo decide.

¿Qué jugadores tiene lesionados el América?

Raúl Zúñiga: a finales de agosto, el colombiano fue operado por una lesión de cartílago en el cóndilo medial de la rodilla. De hecho, fue dado de baja de los registros del club en la página oficial.

Víctor Dávila: mismo caso. El chileno también fue dado de baja porque sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha desde el torneo pasado.

Raphael Veiga: el centrocampista brasileño sufrió una lesión en el hombro izquierdo y volvió a Brasil para operarse y rehabilitarse, quedando fuera el resto del certamen. Sumado a ello, es casi un hecho que no volvería a Coapa porque el equipo no haría válida la opción de compra con el Palmeiras.

¿Qué jugadores tiene sancionados América?

Las Águilas no tienen castigados en su plantilla.

¿Qué jugadores tiene lesionados Rayados?

Hugo Cuypers | Jam Media/GettyImages

Esteban Andrada: el arquero argentino ni siquiera estuvo presente en la última fecha debido a una molestia en el menisco de la rodilla derecha. Al final, La Sabandija tuvo que someterse a una artroscopia, quedando fuera de circulación para el resto del campeonato.

Uros Djurdjevic: ‘Djuka’ sigue fuera de circulación, como ha sido a lo largo del campeonato. El delantero serbio no trabaja a la par de sus compañeros desde los primeros días de octubre debido a una lesión en el aductor de la pierna izquierda.

Diego Rossi: el extremo uruguayo se perdió la Ida por un problema muscular. El jueves y viernes se le vio realizando trabajo diferenciado, por lo que está en duda su aparición.

Hugo Cuypers: lamentablemente el belga se lesionó en el segundo tiempo de los cuartos de Ida. Según RG La Deportiva, el delantero sufrió un tirón muscular, sin embargo, tendría pie y medio fuera del siguiente compromiso. Una baja sensible para los regios.

Érick Aguirre: al igual que sus compañeros, el lateral derecho, que viene saliendo de una lesión muscular, hizo trabajo diferenciado en estos días y tampoco estaría disponible.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Monterrey?

Ricardo Chávez | Azael Rodriguez/GettyImages

Ricardo Chávez: esta vez el lateral derecho fue el elemento que vio la roja a los once minutos tras revisarse en el VAR. El defensa clavó los tachos en la pierna del colombiano Óscar Perea.