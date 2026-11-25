Vinícius Jr. continúa ampliando su legado en el Real Madrid. El delantero alcanzó una marca histórica en la UEFA Champions League después de convertir uno de los tantos en la victoria por 5-1 frente al PSV Eindhoven, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la temporada 2026/27.

Con ese gol, el brasileño llegó a los 35 tantos en la máxima competencia europea con la camiseta merengue y alcanzó a Ferenc Puskás en la quinta posición de los máximos artilleros históricos de la institución en el torneo.

RMA 5-1 PSV (87') - Vinicius acaba de igualar a Ferenc Puskás como quinto máximo goleador del Real Madrid en la historia de la Copa de Europa:



- Cristiano Ronaldo: 105

- Benzema: 78

- Raúl González: 66

- Di Stéfano: 49

- PUSKÁS y VINICIUS: 35 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 24, 2026

Las leyendas que lideran la clasificación

Aunque Vinícius ya comparte posición con Puskás, todavía tiene varios nombres históricos por delante.

6. Vinícius Jr., el brasileño que sigue escalando posiciones

Vinicius Junior está tratando de recuperar su mejor versión | NurPhoto/GettyImages

Con su gol ante el PSV Eindhoven, el brasileño alcanzó las 35 anotaciones y empató el registro de Puskás. El atacante ya conquistó dos Champions League con el Real Madrid y fue protagonista en ambas finales: marcó ante Liverpool en 2022 y frente al Borussia Dortmund en 2024.

5. Ferenc Puskás, una marca que comparte con Vinícius

Ferenc Puskas durant eun entrenamiento con el Real Madrid | Gianni Ferrari/GettyImages

El delantero húngaro alcanzó los 35 goles en la máxima competencia con el conjunto blanco y hasta el partido frente al PSV ocupaba en solitario la quinta posición de la clasificación.



Puskás fue uno de los integrantes de una delantera histórica junto a Di Stéfano, Paco Gento, Raymond Kopa y Héctor Rial. Además, marcó cuatro tantos en la final de 1960 frente al Eintracht Frankfurt, en una victoria por 7-3 que quedó en la historia del fútbol europeo.

4. Alfredo Di Stéfano, el histórico cuarto puesto con 49 goles

Alfredo Di Stéfano, leyenda del Real Madrid | ullstein bild/GettyImages

El argentino nacionalizado español ocupa la cuarta posición con 49 anotaciones en la Champions League. Di Stéfano fue uno de los principales protagonistas de la época más dominante del Real Madrid en los comienzos del certamen.



Disputó y ganó las cinco primeras ediciones, entre 1956 y 1960, y marcó en varias finales. Sus registros adquirieron todavía más valor si se considera que consiguió esa cifra en apenas 58 partidos.

3. Raúl González, una leyenda con 66 goles

Raúl batió records con el Real Madrid | JAVIER SORIANO/GettyImages

Antes de la llegada de Cristiano Ronaldo y Benzema, Raúl González fue uno de los grandes referentes ofensivos del Real Madrid.



El histórico capitán consiguió 66 goles en la máxima competición europea y conquistó tres títulos: 1998, 2000 y 2002. Su trayectoria lo convirtió durante años en el máximo goleador histórico del club en el torneo.

2. Karim Benzema, segundo con 78 anotaciones

Benzema ganó cinco Champions con el Real Madrid | Mondadori Portfolio/GettyImages

El francés aparece en la segunda posición con 78 goles y fue una pieza fundamental del ataque madridista durante 14 temporadas. Benzema construyó una sociedad histórica con Cristiano Ronaldo y, tras la salida del portugués, asumió un mayor protagonismo ofensivo.



Su actuación en la Champions League 2021/22, con 15 tantos, resultó determinante para que el equipo conquistara la Decimocuarta.

1. Cristiano Ronaldo, el líder indiscutido con 105 goles

Cristiano Ronaldo logró superar la barrera de los 100 goles | Power Sport Images/GettyImages

El delantero portugués ocupa el primer puesto de la clasificación con 105 tantos en la Champions con el Madrid. Durante sus nueve temporadas en el Santiago Bernabéu, entre 2009 y 2018, se convirtió en la principal referencia ofensiva del equipo.



Su capacidad goleadora quedó reflejada especialmente en la temporada 2013/14, cuando anotó 17 tantos y estableció un récord para una misma edición del torneo.

Con apenas un gol más, superaría a Puskás y se quedaría en solitario con la quinta posición histórica del club en la competencia europea. El siguiente desafío sería acercarse a Alfredo Di Stéfano, quien acumula 49 tantos y mantiene una diferencia de 14 respecto al actual delantero merengue.

Los máximos goleadores del Real Madrid en la Champions League

Posición Futbolista Goles 1° Cristiano Ronaldo 105 2° Karim Benzema 78 3° Raúl González 66 4° Alfredo Di Stéfano 49 5° Ferenc Puskás 35 5° Vinícius Jr. 35

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