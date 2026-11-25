Los máximos goleadores históricos del Real Madrid en la Champions League: Vinícius Jr. iguala a Puskas
Vinícius Jr. continúa ampliando su legado en el Real Madrid. El delantero alcanzó una marca histórica en la UEFA Champions League después de convertir uno de los tantos en la victoria por 5-1 frente al PSV Eindhoven, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la temporada 2026/27.
Con ese gol, el brasileño llegó a los 35 tantos en la máxima competencia europea con la camiseta merengue y alcanzó a Ferenc Puskás en la quinta posición de los máximos artilleros históricos de la institución en el torneo.
Las leyendas que lideran la clasificación
Aunque Vinícius ya comparte posición con Puskás, todavía tiene varios nombres históricos por delante.
6. Vinícius Jr., el brasileño que sigue escalando posiciones
Con su gol ante el PSV Eindhoven, el brasileño alcanzó las 35 anotaciones y empató el registro de Puskás. El atacante ya conquistó dos Champions League con el Real Madrid y fue protagonista en ambas finales: marcó ante Liverpool en 2022 y frente al Borussia Dortmund en 2024.
5. Ferenc Puskás, una marca que comparte con Vinícius
El delantero húngaro alcanzó los 35 goles en la máxima competencia con el conjunto blanco y hasta el partido frente al PSV ocupaba en solitario la quinta posición de la clasificación.
Puskás fue uno de los integrantes de una delantera histórica junto a Di Stéfano, Paco Gento, Raymond Kopa y Héctor Rial. Además, marcó cuatro tantos en la final de 1960 frente al Eintracht Frankfurt, en una victoria por 7-3 que quedó en la historia del fútbol europeo.
4. Alfredo Di Stéfano, el histórico cuarto puesto con 49 goles
El argentino nacionalizado español ocupa la cuarta posición con 49 anotaciones en la Champions League. Di Stéfano fue uno de los principales protagonistas de la época más dominante del Real Madrid en los comienzos del certamen.
Disputó y ganó las cinco primeras ediciones, entre 1956 y 1960, y marcó en varias finales. Sus registros adquirieron todavía más valor si se considera que consiguió esa cifra en apenas 58 partidos.
3. Raúl González, una leyenda con 66 goles
Antes de la llegada de Cristiano Ronaldo y Benzema, Raúl González fue uno de los grandes referentes ofensivos del Real Madrid.
El histórico capitán consiguió 66 goles en la máxima competición europea y conquistó tres títulos: 1998, 2000 y 2002. Su trayectoria lo convirtió durante años en el máximo goleador histórico del club en el torneo.
2. Karim Benzema, segundo con 78 anotaciones
El francés aparece en la segunda posición con 78 goles y fue una pieza fundamental del ataque madridista durante 14 temporadas. Benzema construyó una sociedad histórica con Cristiano Ronaldo y, tras la salida del portugués, asumió un mayor protagonismo ofensivo.
Su actuación en la Champions League 2021/22, con 15 tantos, resultó determinante para que el equipo conquistara la Decimocuarta.
1. Cristiano Ronaldo, el líder indiscutido con 105 goles
El delantero portugués ocupa el primer puesto de la clasificación con 105 tantos en la Champions con el Madrid. Durante sus nueve temporadas en el Santiago Bernabéu, entre 2009 y 2018, se convirtió en la principal referencia ofensiva del equipo.
Su capacidad goleadora quedó reflejada especialmente en la temporada 2013/14, cuando anotó 17 tantos y estableció un récord para una misma edición del torneo.
Con apenas un gol más, superaría a Puskás y se quedaría en solitario con la quinta posición histórica del club en la competencia europea. El siguiente desafío sería acercarse a Alfredo Di Stéfano, quien acumula 49 tantos y mantiene una diferencia de 14 respecto al actual delantero merengue.
Los máximos goleadores del Real Madrid en la Champions League
Posición
Futbolista
Goles
1°
Cristiano Ronaldo
105
2°
Karim Benzema
78
3°
Raúl González
66
4°
Alfredo Di Stéfano
49
5°
Ferenc Puskás
35
5°
Vinícius Jr.
35
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Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.