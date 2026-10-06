Los mejores centros delanteros jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 27

La elección de tu delantero centro es fundamental para el éxito o fracaso de tu plantilla en el modo carrera del EA Sports FC 27. Debes seleccionar a tu nueve dependiendo de tu propuesta futbolística: ¿necesitas a un cazagoles, a un tanque dentro del área, a un delantero asociativo o a un atacante completo?

A continuación te compartimos a los mejores prospectos en esta posición: menores de 23 años, con un potencial enorme y cuyo valor no supera los 35 millones de euros.

Jugador Club Edad Rating Potencial Valor Francesco Camarda AC Milan 18 66 87 2.7 mde Nicolò Tresoldi Club Brugge 21 75 87 14 mde Yoan Bonny Inter Milan 22 78 86 32 mde Keisuke Gotö SC Freiburg 21 72 86 6 mde Christian Kofane Bayer Leverkusen 19 77 86 23 mde Carlos Espí Real Madrid 20 77 86 23.5 mde James Wilson Heart of Midlothian FC 19 66 85 2.2 mde Gonzalo Fulham 22 75 85 12.5 mde Marcos Leonardo Ajax 23 78 85 28.5 mde Conrad Harder Racing de Estrasburgo 21 75 85 12.5 mde

1. Francesco Camarda (AC Milan)

Camarda, el prospecto más interesante del Milan | Image Photo Agency/GettyImages

Francesco Camarda es el delantero centro más prometedor de todo el EA FC 27. El delantero del AC Milan es un nueve clavado que se caracteriza por su ritmo, su físico, sus tiros y regate.



En el modo carrera se recomiendan entrenamientos para mejorar su posicionamiento y definición, compostura, pases, reacciones y agilidad.



Camarda es el fichaje perfecto si inicias una carrera con un equipo con poco presupuesto. Tiene un valor de 2.7 millones de euros. Una verdadera ganga.



Rating: 66

Potencial: 87

2. Nicolò Tresoldi (Club Brugge)

Nicolò Tresoldi, una verdadera joya | ANP/GettyImages

El delantero alemán está listo para ser titular en casi cualquier equipo. Solamente se puede desempeñar como nueve. El atacante del Club Brugge se destaca por su ritmo, sus tiros, su físico y regate. Pero todavía tiene varias áreas de oportunidad para convertirse en un delantero de élite.



Tiene un valor de 14 millones de euros. Podría ser titular indiscutible en cualquier equipo de mitad de tabla en las cinco ligas más fuertes de Europa o un relevo más que interesante en equipos top. Necesita tiempo de juego para poder alcanzar su máximo potencial.



Rating: 75

Potencial: 87

3. Yoan Bonny (Inter Milan)

Yoan Bonny, una promesa con un presente indiscutible | Mattia Pistoia - Inter/GettyImages

El nueve marfileño es probablemente el futbolista más consolidado de esta lista, y todavía tiene potencial para seguir creciendo.



Bonny, del Inter, se destaca por su físico: cuenta con gran fuerza y salto. Además, se destaca por su gran ritmo, regate y tiros. Tiene que trabajar en su equilibrio, su resistencia y sus pases.



Tiene un valor de 32 millones de euros, por lo que es un fichaje para un club con un gran presupuesto.



Rating: 78

Potencial: 86

4. Keisuke Gotö (Freiburg)

Keisuke Goto, uno de los delanteros centro más prometedores del juego | Koji Watanabe/GettyImages

Gotö es un joven delantero que se distingue por su físico. El delantero japonés mide 1.91 metros y puede ser un gran poste y una amenaza dentro del área.



El jugador del Freiburg se destaca por su salto, su fuerza, sus tiros y, a pesar de su corpulencia, cuenta con buen regate y control de balón. Necesita trabajar en aspectos como equilibrio, agilidad, pases, ritmo y compostura.



Tiene un valor de mercado de seis millones de euros.



Rating: 72

Potencial: 86

5. Christian Kofane (Bayer Leverkusen)

Christian Kofane, delantero del Bayer 04 Leverkusen | ANP/GettyImages

El atacante camerunés es un nueve bastante completo. Kofane cuenta con 1.89 metros de altura, fuerza, buen juego aéreo, pero a pesar de su físico, también tiene buenos tiros, regate y ritmo.



El atacante del Leverkusen puede mejorar atributos como visión y pases, agillidad, equilibrio, compostura y precisión para llegar a la élite.



Tiene un valor de mercado de 23 millones de euros. No es un fichaje para todos los clubes.



Rating: 77

Potencial: 86

6. Carlos Espí (Real Madrid)

Carlos Espí, el talismán del Real Madrid | Antonio Villalba/GettyImages

El delantero español de 20 años arrancó con el pie derecho en el Real Madrid. Espí se ha convertido en ese nueve, tipo Joselu o 'Chicharito' Hernández, que con pocos minutos en la cancha logra cambiar un resultado.



El goleador merengue tiene una presencia física imponente: mide 1.94 metros, tiene grandes atributos como fuerza y salto. Es especialista en juego aéreo y en forcejear con la defensa. Además cuenta con cuatro estrellas de pie débil, un ritmo más que respetable y tiros sólidos.



Necesita mejorar equilibrio, agilidad, pases y tiros lejanos. Tiene un valor de mercado de 23.5 millones de euros. Es un tanque dentro del área.



Rating: 77

Potencial: 86

7. James Wilson (Hearts)

James Wilson, una joya en el futbol escocés | Malcolm Mackenzie/GettyImages

Wilson es un jugador perfecto para aquellos que pretenden hacer su carrera con un club modesto y quieren pulir a un diamante en bruto hasta llevarlo a la élite.



El delantero escocés se destaca por su movilidad y agilidad. Además cuenta con una gran resistencia, que le permitirá correr buena parte del partido sin ahogarse, y tiros decentes para su valoración.



En el entrenamiento, se recomienda trabajar su fuerza, sus pases, su velocidad de sprint y disparos lejanos. Es una ganga: vale 2.2 millones de euros.



Rating: 66

Potencial: 85

8. Gonzalo (Fulham)

Gonzalo, el canterano del Madrid que busca un lugar en la Premier | Marc Atkins/GettyImages

El delantero español de 22 años no logró hacerse con un lugar en el Real Madrid y ahora trata de encontrar continuidad en la Premier League con el Fulham.



Gonzalo es un delantero con movilidad y que se puede asociar. Tiene buen ritmo, regate, conducción, tiros y posicionamiento dentro del área.



Puede mejorar en su fuerza, su juego aéreo, sus pases largos y visión, además de tiros lejanos. Vale 12.5 millones de euros.



Rating: 75

Potencial: 85

9. Marcos Leonardo (Ajax)

Marcos Leonardo, del Ajax | NurPhoto/GettyImages

Marcos Leonardo puede ser el delantero que necesitas si tienes un ataque con extremos rápidos y con gran capacidad para asistir. El delantero brasileño del Ajax es un killer de área, con gran agilidad e instinto de cazagoles.



Se destaca por posicionamiento ofensivo, su definición, su gran salto, su precisión de cabeza, además de su ritmo, su agilidad y su movilidad. Sus áreas de oportunidad son: los pases, su tiro lejano, su compostura y su fuerza.



Marcos Leonardo es una de las joyas más caras de esta lista: 28.5 millones de euros.



Rating: 78

Potencial: 85

10. Conrad Harder (Racing de Estrasburgo)

Conrad Harder | Franco Arland/GettyImages

Conrad Harder es un delantero más físico, un tanque en el área. A pesar de su corpulencia cuenta con buen ritmo, estadísticas sólidas en atributos como fuerza, salta y energía. Tiene buen salto, cabeceo, control de balón y tiros largos.



El atacante danés todavía puede mejorar su equilibrio, sus pases largos, su agilidad y compostura.



Tiene un valor de 12.5 millones de euros.



Rating: 75

Potencial: 85

Menciones especiales

Sidiki Chérif (Coventry City)

Karl Edoard Etta Eyong (Levante UD)

Mexx Meerdink (AZ Alkmaar)

Ricardo Pepi (PSV Eindhoven)

Alexander Staff (FC Saarbrücken)

Matviy Ponomarenko (Dynamo Kyiv)

Francesco Pio Esposito (Inter Milan)

Mason Melia (Lincoln City)

Matías Fernández-Pardo (Newcastle United)

Álvaro Rodríguez (AFC Bournemouth)