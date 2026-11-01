Si un equipo empezó mal la temporada 2026/27, ese es el Manchester United. Los Red Devils sumaron apenas siete puntos en sus primeros ocho partidos de la Premier League, con una victoria, cuatro empates y tres derrotas. Es su peor arranque liguero en 40 años y la situación se agravó con la caída 2-0 contra el Chelsea, que extendió a nueve encuentros su racha sin ganar en todas las competiciones.

El equipo dirigido por Michael Carrick ocupa el puesto 17 en la tabla, apenas uno por encima de la zona de descenso. Sumado a eso, recibió goles en todos sus partidos de la Premier y lleva tres derrotas consecutivas.

La crisis amenaza la continuidad del DT, cuyo futuro podría definirse durante el parón internacional de noviembre. Esto no es nada nuevo, los Red Devils ya atravesaron situaciones similares e incluso peores a lo largo de su historia.

Los peores arranques del Manchester United en la liga inglesa

Michael Carrick, Manchester United | Adam Davy - PA Images/GettyImages

1930/31 - 0 puntos

El peor inicio de temporada todos. El United perdió sus primeros 12 partidos y terminó descendiendo a la segunda división. Consiguió siete victorias en todo el curso y finalizó con 22 puntos en 42 encuentros, además de una diferencia de goles de -62.

1953/54 - 4 puntos

Ni siquiera Sir Matt Busby estuvo exento de los malos comienzos. Su equipo no consiguió ninguna victoria en las primeras ocho jornadas, con cinco empates y tres derrotas. Eso si, la remontada fue extraordinaria y el United terminó en el cuarto puesto.

1972/73 - 4 puntos

El equipo de Frank O'Farrell empezó el año con cuatro empates y cuatro derrotas. La primera victoria llegó recien en la décima jornada, con un 3-0 ante el Derby County. El DT fue despedido en diciembre después de perder 5-0 contra el Crystal Palace. Tommy Docherty asumió el cargo y consiguió evitar el descenso.

1986/87 - 4 puntos

La temporada que llevó al arribo de Sir Alex Ferguson. Los Red Devils perdieron seis de sus primeros ocho partidos y consiguieron una victoria y un empate. Ron Atkinson fue despedido después de la eliminación ante el Southampton en la Copa de la Liga. Ferguson tomó las riendas del equipo y terminó la temporada en la 11° posición.

1921/22 - 7 puntos

El United empezó su 26° participación en la liga inglesa con una victoria, cuatro empates y tres derrotas. El equipo nunca consiguió recuperarse de ese inicio y terminó descendiendo a la segunda división por primera vez desde 1906.

1969/70 - 7 puntos

La salida de Matt Busby después de 24 años como DT significó el inicio de una etapa complicada. Su sucesor, Wilf McGuinness, necesitó siete fechas para conseguir su primera victoria, contra el Sunderland. A pesar de los obstaculos en el camino, el equipo terminó octavo y llegó a las semifinales de la FA Cup y la Copa de la Liga.

1989/90 - 8 puntos

Los primeros años de Ferguson no estuvieron libres de cuestionamientos. Los Red Devils perdieron cuatro de sus ocho partidos iniciales y terminaron la liga en el puesto 13. Sin embargo, consiguió ganar la FA Cup después de vencer al Crystal Palace 1-0 en el partido de desempate de la final.

1938/39 - 9 puntos

Con Walter Crickmer como entrenador, el United consiguió dos victorias, tres empates y tres derrotas en las primeras ocho jornadas. El club apenas pudo mejorar sus resultados durante el resto de la temprada y terminó en la decimocuarta posición.

¿Cómo se compara con el Manchester United 2026/27?

Chelsea vs Manchester United | Justin Setterfield/GettyImages

Los siete puntos en estos ocho primeros partidos de la temporada son el peor comienzo de año en 40 años. Sin embargo, hubo arranques peores, como los de 1930/31, cuando perdió sus ocho primeros compromisos, y 1953/54, cuando sumó cuatro puntos.

La derrota contra el Chelsea no hizo más que echar sal en la herida. Morgan Rogers y Cole Palmer marcaron para los Blues, en un partido en el que Lisandro Martínez fue expulsado por doble amonestación.