Los récords históricos que Lionel Messi aún puede alcanzar antes de retirarse
Lionel Messi se ha retirado de la selección de Argentina después de 21 años de servicio y dejando las vitrinas relucientes de oro, pero antes de hacerlo de manera definitiva el capitán y goleador del Inter Miami espera conseguir algunos logros y récords en su impresionante carrera.
Algunos logros son a corto, mediano y largo plazo: uno de ellos es el noveno Balón de Oro.
Los logros y récords de Messi antes de su retiro
Aunque no ganara el Balón de Oro 2026, ya posee el récord de más trofeos ganados (8), por lo que volver a tenerlo en sus manos solo haría que incrementara su impresionante récord (su más cercano perseguidor es Cristiano Ronaldo con cinco).
El Super Balón de Oro es otro premio que, si se vuelve a entregar en las próximas ediciones, es evidente que Messi será el máximo candidato a ganarlo. Algunos rumores han dicho que este año o hasta el 2029 se entregaría (cuando se cumplan exactamente 40 años de la entrega a Alfredo Di Stéfano en 1989 siendo el mejor futbolista de las últimas tres décadas).
En cuanto a los trofeos colectivos, es el futbolista más laureado con trofeos, ha ganado 49 trofeos y está a solo uno de llegar a los 50, siendo el primero en conseguirlo.
Leo puede llegar a ser 500 MOTM (Man of the Match), una cantidad inaudita para un jugador con más de 1,000 partidos disputados. En la actualidad cuenta con 464 partidos nombrado mejor jugador del partido.
Otro gran récord es el de llegar a la cifra de 78 goles de tiro libre, actualmente tiene 76, por lo que solamente tiene que marcar dos más para alcanzar el récord de Marcelinho.
Por último, pero no menos importante podría llegar a unas cifrar espectaculares de goles y estadísticas y llegar a sumar más de 1,500 goles y asistencias.
Es decir, 1,000 goles y 500 asistencias; actualmente tiene 934 goles y 426 asistencias. Solo lo separan 66 goles de la cifra de 1,000 y 74 asistencias de las 500.
Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.