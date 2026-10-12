Lionel Messi se ha retirado de la selección de Argentina después de 21 años de servicio y dejando las vitrinas relucientes de oro, pero antes de hacerlo de manera definitiva el capitán y goleador del Inter Miami espera conseguir algunos logros y récords en su impresionante carrera.

Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/7VVV2doDZP — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 31, 2026

Algunos logros son a corto, mediano y largo plazo: uno de ellos es el noveno Balón de Oro.

Los logros y récords de Messi antes de su retiro

Aunque no ganara el Balón de Oro 2026, ya posee el récord de más trofeos ganados (8), por lo que volver a tenerlo en sus manos solo haría que incrementara su impresionante récord (su más cercano perseguidor es Cristiano Ronaldo con cinco).

¡¡EL SÚPER BALÓN DE ORO, EL PREMIO MÁS EXCLUSIVO DEL FÚTBOL!!



Hasta ahora, solo UN futbolista ha conseguido levantarlo: el legendario Alfredo Di Stéfano. 👑🇦🇷



🥇 Y según esta proyección, en 2029 sería el turno de Lionel Messi.



El astro argentino podría poner punto final a su… pic.twitter.com/eDwz9SRAwE — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) September 3, 2026

El Super Balón de Oro es otro premio que, si se vuelve a entregar en las próximas ediciones, es evidente que Messi será el máximo candidato a ganarlo. Algunos rumores han dicho que este año o hasta el 2029 se entregaría (cuando se cumplan exactamente 40 años de la entrega a Alfredo Di Stéfano en 1989 siendo el mejor futbolista de las últimas tres décadas).

En cuanto a los trofeos colectivos, es el futbolista más laureado con trofeos, ha ganado 49 trofeos y está a solo uno de llegar a los 50, siendo el primero en conseguirlo.

Leo puede llegar a ser 500 MOTM (Man of the Match), una cantidad inaudita para un jugador con más de 1,000 partidos disputados. En la actualidad cuenta con 464 partidos nombrado mejor jugador del partido.

⚽️‼️ MESSI, A DOS GOLES DE SER EL MÁXIMO GOLEADOR DE TIRO LIBRE EN TODA LA HISTORIA



7⃣8⃣ Marcelinho Carioca 🇧🇷

7⃣6⃣ Lionel Messi 🇦🇷

7⃣4⃣ Jair Rosa Pinto 🇧🇷

7⃣3⃣ Roberto Dinamite 🇧🇷

7⃣2⃣ Juninho Pernambucano 🇧🇷



En la derrota del Inter Miami ante Columbus Crew por 2-1, Leo… pic.twitter.com/QLqSkpiV5G — Diario Olé (@DiarioOle) September 28, 2026

Otro gran récord es el de llegar a la cifra de 78 goles de tiro libre, actualmente tiene 76, por lo que solamente tiene que marcar dos más para alcanzar el récord de Marcelinho.

Por último, pero no menos importante podría llegar a unas cifrar espectaculares de goles y estadísticas y llegar a sumar más de 1,500 goles y asistencias.

Es decir, 1,000 goles y 500 asistencias; actualmente tiene 934 goles y 426 asistencias. Solo lo separan 66 goles de la cifra de 1,000 y 74 asistencias de las 500.