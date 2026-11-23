El Club Deportivo Guadalajara tiene tres posibles rivales para los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Todo depende del resultado de su partido ante el Club de Fútbol Cruz Azul en el Estadio Akron en la Jornada 17.

El Guadalajara llega con 30 puntos y ocupa el tercer lugar de la clasificación. Estos son los escenarios:

Los posibles rivales de Chivas en los cuartos de final

Pachuca: el rival si Chivas termina líder (gana)

Pachuca llega con cuatro victorias en fila | Agustin Cuevas/GettyImages

Los Tuzos llegan en un gran momento, con cuatro victorias consecutivas en las últimas cuatro jornadas. Y si derrotan a la Máquina Celeste ellos serán su rival para el inicio de la Liguilla con los cuartos de final.

Son un equipo peligroso por el desequilibrio de Oussama Idrissi y la capacidad goleadora del atacante venezolano Salomón Rondón que terminó como campeón de goleo individual con 17 anotaciones.

León: el rival si Chivas termina segundo (empata)

León cerró fuerte ante Santos Laguna | Manuel Guadarrama/GettyImages

León sería un adversario complicado, con capacidad para generar peligro en transiciones ofensivas. Chivas tendría que controlar el ritmo y evitar conceder espacios.

Los Panzas Verdes llegan de vencer a Santos Laguna en la última fecha a domicilio, dejándolos eliminados de la fiesta grande.

Monterrey: el rival si Chivas termina tercero (pierde)

Monterrey es un equipo de consideración | Azael Rodriguez/GettyImages

Rayados representa un enfrentamiento de mucha exigencia por la calidad individual de su plantilla y su experiencia en Liguilla. Sobre el papel, sería una eliminatoria muy atractiva dada la calidad individual hombre por hombre de la Pandilla

Un aliciente más sería volver a toparse con su su exentrenador, Matías Almeyda, uno de los técnicos más queridos por la afición rojiblanca, que dejó muchos trofeos durante su etapa como DT en el club.