Los últimos 10 enfrentamientos entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se verán las caras este domingo en lo que será el cierre de la jornada 12 de LaLiga, que a esta altura de la competencia encuentra a estos dos grandes equipos como primero y segundo respectivamente.

Este duelo tendrá lugar en el Riyadh Air Metropolitano y le dará a los del Cholo la posibilidad de hacerse fuertes en casa para arrebatarle a los de Hansi Flick el liderazgo de la clasificación que ostentan desde el arranque de la competencia.

A través de este artículo, y contando ya el resultado de la más reciente edición, compartiremos contigo la estadística actualizada con los últimos enfrentamientos entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona.

1. FC Barcelona 1-2 Atlético de Madrid | LaLiga 2024/25 | Jornada 18

FC Barcelona v Atletico de Madrid - La Liga EA Sports | David Ramos/GettyImages

Gran triunfo del Atlético de Madrid en casa del Barcelona gracias a los tantos de Rodrigo De Paul y Sørloth, este a los 90 minutos de partido tras un encuentro con mucho dominio de los dueños de casa. Para ellos anotó Pedri.

2. FC Barcelona 4-4 Atlético de Madrid | Copa del Rey 2024/25 | Semifinales - Ida

FC Barcelona v Atletico de Madrid - Copa del Rey | NurPhoto/GettyImages

Este partido fue una verdadera locura y, probablemente, el mejor que se recuerde entre estas dos escuadras: El Atlético llegó a ponerse 2-0 en apenas seis minutos, el Barcelona remontó y llegó a ganar 4-2, pero Sørloth consiguió el empate en el tiempo añadido para sembrar la incógnita de cara a un partido de vuelta que prometía mucho.

3. Atlético de Madrid 2-4 FC Barcelona | LaLiga 24/25 | Jornada 28

Atletico de Madrid v FC Barcelona - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Entre ida y vuelta, se cruzaron por LaLiga y el Barcelona dio la nota protagonizando una de las remontadas más espectaculares de los últimos años: El Atlético ganaba 2-0 hasta el minuto 70 gracias a los goles de Alexander Sorloth y Julián Álvarez, pero el Barcelona marcó cuatro goles en los últimos veinte minutos con Lewandowski, Ferran Torres (doblete) y Lamine Yamal como protagonistas.

4. Atlético de Madrid 0-1 FC Barcelona | Copa del Rey 2024/25 | Semifinales - Vuelta

Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa del Rey | Angel Martinez/GettyImages

Tras el bestial 4-4 en la ida, todos esperábamos otro show de goles. Quizás, el transcurso del partido fue un tanto decepcionante: el FC Barcelona se impuso por la mínima gracias a un gol de Ferran Torres para sacar pasaje a la gran final de la competencia.

5. FC Barcelona 3-1 Atlético de Madrid | LaLiga 2025/26 | Jornada 19

FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

El Atlético comenzó ganando mediante un gol de Álex Baena, pero el conjunto dirigido por Hansi Flick dio vuelta el resultado con tantos de Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres, que sentenció el encuentro en el tiempo añadido.

6. Atlético de Madrid 4-0 FC Barcelona | Copa del Rey 24/25 | Semifinales - Ida

Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del Rey | Angel Martinez/GettyImages

El Atlético de Simeone fue una verdadera aplanadora en el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey, prácticamente sentenciando la eliminatoria en 45 minutos con un 4-0 que sembró la sensación de que la goleada podía ser aún más histórica. Eric García (en contra), Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez, los autores de los tantos.

7. FC Barcelona 3-0 Atlético de Madrid | Copa del Rey 25/26 | Semifinales - Vuelta

FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRID | JOSEP LAGO/GettyImages

El FC Barcelona sabía que necesitaba protagonizar una verdadera proeza y, a decir verdad, estuvo muy cerca de lograrlo: ganó por 3-0 gracias a un doblete inesperado de Marc Bernal y a un tanto restante de Raphinha, quedando así a uno de forzar la prórroga.

8. Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelona | LaLiga 2025/26 | Jornada 30

Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

El FC Barcelona entraba en la recta final de la búsqueda del bicampeonato liguero y tenía una dura estación en su calendario: visitar el Metropolitano contra el equipo que venía de dejarlos afuera de la Copa del Rey.



En ese encuentro, el Atlético se adelantó en el marcador con un gol de Giuliano Simeone, aunque el FC Barcelona reaccionó rápidamente y terminó llevándose los tres puntos gracias al tanto de Robert Lewandowski en el minuto 87.

9. FC Barcelona 0-2 Atlético de Madrid | UEFA Champions League 25/26 | Cuartos de Final - Ida

FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRID | JOSEP LAGO/GettyImages

El duelo de equipos españoles para definir a uno de los cuatro mejores de Europa se planteaba con la ida en el Spotify Camp Nou, y fue el Atlético el que supo aprovechar la principal incidencia del encuentro: Pau Cubarsí fue expulsado justo antes del descanso. Julián Álvarez aprovechó la falta posterior para marcar un golazo y Alexander Sørloth amplió la ventaja en el segundo tiempo.

10. Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelona | UEFA Champions League 25/26 | Cuartos de Final - Vuelta

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Angel Martinez/GettyImages

El Barcelona, herido en su orgullo tras la caída en casa, consiguió una remontada parcial muy valiosa de la mano de Lamine Yamal y Ferran Torres como anotadores. Sin embargo, el gol del nigeriano Ademola Lookman le permitió al equipo de Simeone clasificarse a semifinales de la máxima competencia de clubes por un global de 3-2.

Últimos 10 enfrentamientos oficiales: Atlético de Madrid vs. FC Barcelona

Temporada Competición Jornada Local Visitante Resultado 2024/25 LaLiga 18 FC Barcelona Atlético de Madrid 1-2 2024/25 Copa del Rey Ida de semifinales FC Barcelona Atlético de Madrid 4-4 2024/25 LaLiga 28 Atlético de Madrid FC Barcelona 2-4 2024/25 Copa del Rey Vuelta de semifinales Atlético de Madrid FC Barcelona 0-1 2025/26 LaLiga 19 FC Barcelona Atlético de Madrid 3-1 2025/26 Copa del Rey Ida de semifinales Atlético de Madrid FC Barcelona 4-0 2025/26 Copa del Rey Vuelta de semifinales FC Barcelona Atlético de Madrid 3-0 2025/26 LaLiga 30 Atlético de Madrid FC Barcelona 1-2 2025/26 UEFA Champions League Ida de cuartos de final FC Barcelona Atlético de Madrid 0-2 2025/26 UEFA Champions League Vuelta de cuartos de final Atlético de Madrid FC Barcelona 1-2