Los votos más importantes y sorprendentes del Balón de Oro 2026

La consagración de Harry Kane como el Balón de Oro 2026 no fue una sorpresa, ya que había tenido una temporada brutal y se sabía que competía mano a mano con Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Hubo algunas votaciones que si fueron llamativas dentro de los 100 periodistas convocados por France Football para definir el premio.

Según trascendió, entre otras decisiones, el representante de Colombia votó por Luis Díaz como el mejor de la última temporada, con el cafetero finalizando en el puesto 24° del ranking final. En consonancia con el sufragio del periodista sudamericano, el enviado de Georgia también apostó por el talento local eligiendo a Khvicha Kvaratskhelia.

Harry Kane estuvo afuera del top 10 en la votación de los enviados de México y Costa de Marfil. Mientras que Lamine Yamal se quedó sin ubicación de privilegio en los sufragios de los representantes de Bielorrusia, Camerún, Croacia y Grecia.

Manchester City FC v Tottenham Hotspur FC - Premier League | Visionhaus/GettyImages

En el país helénico, Escocia y Ucrania, Kylian Mbappé se quedó afuera de ese selecto grupo. Leo Messi fue elegido como ganador en Argentina, Brasil, Panamá, Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos y China.

La curiosa votación de Grecia

El encargado de votar en nombre del país del Mar Egeo fue Manos Staramopoulos, el que sorprendió con varias decisiones: el reportero griego votó por Harry Kane en séptima posición, puso a Willian Pacho tercero y al Marc Cucurella cuarto. En su top 10 no aparecieron ni Kylian Mbappe ni Lamine Yamal, que en la general terminaron segundo y tercero respectivamente.

¿Cómo funciona la votación del Balón de Oro?

Al ser organizado por France Football, los integrantes de la redacción de la revista francesa son los encargados de resolver los 30 nominados. Una vez confirmada esa lista, son 100 periodistas de las 100 mejores naciones del ranking de la FIFA los que tienen la potestad de votar por el ganador.