Luis de la Fuente, tras la remontada ante Inglaterra: “Tengo la suerte de tener estos futbolistas”

España derrotó a Inglaterra en el primer partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA. La Furia Roja se impuso por marcador de 3-2 a los Tres Leones en un duelo intenso, igualado y con muchas emociones.

Lamine Yamal abrió el marcador al minuto 2, pero los ingleses lograron darle la vuelta al marcador con anotaciones de Anthony Gordon, al 36, y de Harry Kane, al 40.

En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Luis de la Fuente fue capaz de darle la vuelta al marcador gracias a los goles de Álex Baena y Mikel Oyarzabal, quienes ingresaron de cambio.

En entrevista posterior al partido, el técnico de la selección española habló sobre la reacción de sus jugadores y elogió el trabajo del equipo inglés.

Estamos muy contentos por el resultado, por la imagen y por haber demostrado al mundo que tenemos mucha ambición y muchas ganas de ganar Luis de la Fuente

El entrenador español señaló que su equipo sigue demostrando que "no baja los brazos nunca" y que "no tenemos intención de parar de ganar".

England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1 | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Sobre el desempeño de Baena y Oyarzabal, quienes terminaron dándole el triunfo a la Furia Roja, De la Fuente se dijo afortunado por contar con jugadores de tal calidad.

Tengo la suerte de tener estos futbolistas. Cualquiera sale al campo y está preparado. Se trata de intentar cambiar. Tienen un talento excepcional Luis de la Fuente

🎙️ "El resultado de hoy y nuestra trayectoria ponen en valor a esta generación".



➡️ "Es muy difícil hacer lo que hace este equipo. Son unos futbolistas sensacionales que no paran de crecer y crecer".



🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/iAXWGZy9WX — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 26, 2026

Luis de la Fuente: "Mis futbolistas quieren seguir creciendo siempre"

En conferencia de prensa, De la Fuente elogió de nuevo a sus futbolistas y afirmó que a pesar de todo lo que han conseguido, el grupo quiere más.

Es muy difícil hacer lo que está haciendo este equipo, muy difícil, y lo más importante es que queremos seguir mejorando. El próximo partido será, otra vez, de nuevo, el último partido... lo afrontaremos como si fuera el último partido que tenemos que jugar, pero eso, insisto, es el mérito de estos futbolistas sensacionales que tienen ganas de crecer y crecer y seguir creciendo siempre Luis de la Fuente

España regresará a la actividad el próximo martes 29 de septiembre en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA cuando se enfrente a Croacia por el liderato del sector C de la competencia.