Maguire exige cambios en el Manchester United: "Tenemos que mirarnos al espejo"

La derrota 3-0 contra el Bournemouth por la fecha 8 de la Premier League caló hondo en el vestuario del Manchester United. Los Red Devils llevan ocho partidos consecutivos sin ganar entre todas las competiciones y se ubican en el puesto 16 de la liga inglesa, con apenas siete puntos. Finalizado el encuentro en Old Trafford, Harry Maguire fue autocrítico con el rendimiento del equipo y pidió a sus compañeros que asumieran su responsabilidad por el difícil presente del club.

Los goles de Rayan, Marcus Tavernier y Evanilson sentenciaron otra jornada decepcionante para los dirigidos por Michael Carrick, que venían de perder 4-1 contra el Como por la Champions League. El defensor, que llevó la cinta de capitán este domingo, reconoció que el equipo estuvo lejos del nivel esperado. "Es decepcionante recibir un gol tan temprano, otra vez a pelota parada. Cometimos un error en el segundo y nos pusimos las cosas difíciles. No jugamos lo suficientemente bien ni individualmente ni como equipo y no merecimos nada del partido", declaró a Sky Sports.

El inglés insistió en la necesidad de modificar la actitud de los futbolistas y recuperar el rendimiento que llevó a los Red Devils a finalizar terceros en la Premier pasada. "Las cosas no están funcionando en este momento. Sabemos que los resultados no son buenos y las actuaciones de la última semana tampoco. Tenemos que trabajar duro", afirmó. "Todavía queda mucho por jugar y estamos al comienzo de la temporada. Tenemos que encontrar algo dentro de nosotros mismos, cuestionarnos y mirarnos al espejo. Eso es lo principal. Asumir la responsabilidad y pensar qué podemos aportar al equipo. Si cada jugador lo hace, saldremos de este momento difícil", agregó.

🚨 Harry Maguire: “It's not clicking at the moment. Results are not good enough, and performances in the last week are not good enough”.



“Still early in the season. We've got to find something, question yourself, look in the mirror, think about what you can do more”, told Sky. pic.twitter.com/ypPm9mcpKF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 25, 2026

Además, el ex Leicester habló del DT. Al finalizar el partido, los hinchas del United despidieron a Carrick con aplausos y cánticos de apoyo, al mismo tiempo que abuchearon a los futbolistas por su actuación. "Este es un club enorme y cada día debes demostrar por qué llevas esta camiseta y este escudo. En este momento no estamos haciendo lo suficiente como jugadores. Michael le dio un giro a nuestra temporada el año pasado, jugamos un fútbol brillante y conseguimos excelentes resultados. Este año no hemos rendido lo suficientemente bien a nivel individual", indicó.

Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | Dave Howarth - CameraSport/GettyImages

Maguire fue consultado sobre la posibilidad de una reunión entre los integrantes del plantel para intentar revertir la situación. El zaguero evitó ofrecer detalles sobre las conversaciones del vestuario, aunque reconoció la urgencia de encontrar soluciones. "Si se producen, quedarán en privado. Todos en este club sabemos que no es suficiente. Queremos mejorar, hacer las cosas mejor y conseguir mejores resultados para el club y los aficionados. En este momento estamos muy lejos del nivel necesario y algo tiene que cambiar", sentenció.