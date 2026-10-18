Manchester City vs AEK Atenas: previa, predicciones y alineaciones

El Manchester City recibe al AEK Atenas por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League este martes 20 de ocutbre en el Etihad Stadium. Ambos llegan con tres puntos y el conjunto de Enzo Maresca tiene la obligación de sumar de ganar en casa para recuperarse del golpe sufrido la semana pasada ante el bicampeón.

Los Citizens viven una temporada de contrastes. En la Premier League es una máquina: el sábado le ganó 3-2 al Ipswich con un gol de Phil Foden y un doblete de Erling Haaland para alcanzar su séptimo triunfo en siete fechas. Enzo Maresca se convirtió de esa forma en el primer entrenador en ganar sus siete primeros partidos de Premier al frente de un club. En Champions, en cambio, después de ganar 2-0 en Oporto, cayó 4-2 ante el PSG como local en un partido que hizo recordar a la final perdida ante el Arsenal por la Community Shield al comienzo del curso.

El AEK Atenas, vigente campeón de Grecia, volvió a la fase principal de la Champions con un triunfo 1-0 ante el LASK, pero en la segunda fecha se le escapó un partido que comenzó ganando ante el Shakhtar para acabar cayendo por 3-1. El equipo de Marko Nikolić es segundo en la liga griega, a un punto del Panathinaikos, y no jugó el fin de semana, ya que su partido ante el Atromitos fue postergado para darle descanso antes del viaje a Manchester.

Gran momento para el goleador del City 📈 pic.twitter.com/mli2tHEJaL — Manchester City (@ManCityES) October 17, 2026

Pronóstico SI

El City será el dueño de la posesión y buscará resolver el partido con sus armas ofensivas. El AEK, que había mantenido la valla invicta en tres de sus cuatro partidos europeos antes de caer ante el Shakhtar, apostará por un bloque compacto y por la pegada de Marin y Luka Jović.

Aun con rotaciones, la diferencia de jerarquía es enorme y el City debería imponerse con claridad ante su gente.

Pronóstico: Manchester City 3-0 AEK Atenas

¿A qué hora se juega el Manchester City vs AEK Atenas?

Ciudad: Mánchester, Inglaterra

Estadio: Etihad Stadium

Fecha: martes 20 de octubre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester City y el AEK

Será el primer partido entre ambos equipos.

Últimos 5 partidos

Manchester City AEK Atenas Manchester City 3-2 Ipswich 17/10/26 Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Atenas 14/10/26 Manchester City 2-4 PSG 14/10/26 AEK Atenas 3-0 OFI Creta 10/10/26 Liverpool 0-3 Manchester City 11/10/26 AEK Atenas 2-0 Panetolikos 04/10/26 Manchester City 5-3 Sunderland 20/09/26 Volos 1-2 AEK Atenas 20/09/26 Manchester City 5-0 Norwich 17/09/26 AEK Atenas 8-1 Panserraikos 17/09/26

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Últimas noticias del Manchester City

La gran preocupación pasa por Erling Haaland, quien fuera captado rengueando camino al vestuario tras el partido ante el Ipswich. Maresca aseguró que el noruego le dijo que estaba bien, pero la prensa inglesa da por hecho que podría ser preservado ante el AEK. Lo mismo ocurre con Antoine Semenyo, el jugador que más preocupa al cuerpo médico. Además, Mateo Kovačić, Matheus Nunes y Nico O’Reilly terminaron con molestias.

Fuera de la cancha, el club sigue a la espera de la sanción tras ser declarado culpable de 114 cargos por infracciones financieras. Sus abogados ya informaron que habrá apelación.

Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27 | Kate McShane/GettyImages

Posible alineación del Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Guéhi, Gvardiol; Kovačić, Anderson; Foden, Cherki, Doku; Haaland.

Últimas noticias del AEK Atenas

Barnabás Varga será baja por una lesión en el muslo. La gran figura del equipo griego es Răzvan Marin, autor de dos goles en el arranque de la temporada y principal generador de juego del equipo. El AEK, que se consagró campeón de Grecia la temporada pasada, buscará dar el golpe en Inglaterra para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

FC Shakhtar Donetsk v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Posible alineación del AEK Atenas (4-4-2): Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Vitális, Marin, Koïta; Zini, Jović.