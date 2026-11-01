Manchester United vs Roma: previa, predicciones y alineaciones

El Manchester United recibe a la Roma este martes 3 de noviembre por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League. Duelo de opuestos en Old Trafford: los ingleses atraviesan su peor racha en casi 40 años y su entrenador podría estar jugándose el puesto, mientras que los italianos viven una de sus mejores temporadas en mucho tiempo.

El United volvió a perder el sábado, esta vez 2-0 ante el Chelsea en Stamford Bridge. Ya son nueve partidos sin ganar en todas las competiciones, la peor racha del club desde la temporada 1988/89. En la Premier, marcha 16° con siete puntos, apenas uno por encima del descenso, y en la Champions suma tres: goleó al Sabah en el debut, pero luego cayó ante el Atlético de Madrid y el Como.

Por el lado italiano todo es ilusión. El domingo goleó 5-2 al Udinese y continúa invicta en la Serie A, tercera a un punto del Inter y la Lazio, que tiene un partido menos. En la Champions, el equipo de Gian Piero Gasperini fue más irregular: empató 1-1 con el Fenerbahçe, perdió 4-3 ante el Real Madrid tras ir ganando 3-1 a diez minutos del final, y en la última fecha goleó 4-0 al Slovan Bratislava. Suma cuatro puntos.

Pronóstico SI

El United llega sin confianza, con muchas bajas y con un clima de crisis que pesa en cada partido. Aun así, en Stamford Bridge mostró que tiene argumentos cuando el equipo se ordena, y Old Trafford sigue apoyando a Carrick. La Roma, en cambio, llega encendida: marcó nueve goles en sus últimos dos partidos y tiene en Malen, Matías Soulé y Mora a tres jugadores en gran momento.

La línea de tres de Gasperini y la intensidad de su mediocampo pueden hacerle mucho daño a un United frágil. Todo indica que los italianos se llevarán los tres puntos de Manchester.

Pronóstico: Manchester United 1-2 Roma

¿A qué hora se juega el Manchester United vs Roma?

Ciudad: Mánchester, Inglaterra

Estadio: Old Trafford

Fecha: martes 3 de noviembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester United y la Roma (últimos cinco partidos)

Manchester United : 3

: 3 Empates : 1

: 1 Roma: 1

Último partido entre ambos: 06/05/2021 - Roma 3-2 Manchester United - Europa League 2020/21, Semifinal (vuelta)

TOPSHOT-FBL-EUR-C3-ROMA-MAN UTD | FILIPPO MONTEFORTE/GettyImages

Últimos 5 partidos

Manchester United Roma Chelsea 2-0 Manchester United 31/10/26 Udinese 2-5 Roma 31/10/26 Manchester United 0-3 Bournemouth 25/10/26 Roma 4-2 Cagliari 27/10/26 Como 4-1 Manchester United 21/10/26 Nápoli 3-3 Roma 24/10/26 Leeds 1-1 Manchester United 18/10/26 Roma 4-0 Slovan Bratislava 20/10/26 Atlético de Madrid 2-0 Manchester United 13/10/26 Roma 2-0 Genoa 17/10/26

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Últimas noticias del Manchester United

El futuro de Carrick es el gran tema en Manchester. La cúpula del club, con Jim Ratcliffe, el CEO Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox, se reunió y decidió darle más tiempo. Pero tras la derrota en Stamford Bridge, The Athletic informó que el club pretende llegar al parón de noviembre antes de tomar una decisión, por lo que los partidos ante la Roma y el Aston Villa serán decisivos. Eddie Howe y Julian Nagelsmann aparecen como los principales candidatos a reemplazarlo.

El clima dentro del plantel también está tenso: Bruno Fernandes fue suspendido por criticar los planteos del cuerpo técnico tras la derrota ante el Como, y Carrick ni siquiera miró a Lisandro Martínez cuando el argentino se fue expulsado en Stamford Bridge.

Ante Roma no estarán Benjamin Šeško, Luke Shaw, Manuel Ugarte, Patrick Dorgu, Noussair Mazraoui ni Kobbie Mainoo, y Amad Diallo salió con molestias ante el Chelsea.

Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Posible alineación del Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Heaven; Baleba, Tielemans; Mbeumo, Bruno Fernandes, Mount; Cunha.

Últimas noticias de la Roma

Gasperini llega con el plantel en un gran momento y prácticamente sin bajas. Cristante, que arrastraba una lesión en la rodilla, ya volvió y marcó en Udine. Emil Gollini sigue firme en el arco. Mora y Malen entraron desde el banco para definir el partido ante el Cagliari y fueron titulares y goleadores en Udine.

La Loba llega a Old Trafford con la chance de dar un salto en la tabla de la Champions ante un rival golpeado. La duda del DT es si mantiene el once de Udine o recupera a Paulo Dybala.

AS Roma v Cagliari Calcio - Serie A 2026/27 | Paolo Bruno/GettyImages

Posible alineación de la Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Mora; Malen.