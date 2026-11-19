Monterrey llegará a la jornada final de la Liga MX jugándose el pase a liguilla en cancha de los Pumas de la UNAM. Si bien es cierto que el club regio depende de sí mismo, Matías Almeyda deja en claro que tanto él como el plantel debe jugar el cotejo como si no hubiera un mañana.

¡ALMEYDA SABE QUE EL DUELO CONTRA PUMAS NO SERÁ FÁCIL! 🥵



En conferencia Almeyda mencionó la dificultad de este encuentro, sin embargo logrará conseguir la victoria para obtener ese pase a la liguilla. “Hay que ganar para seguir”



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En nuestro caso, está preparar a los jugadores de la mejor manera para que cumplan en nuestro club, que es el que les paga, el que los contrata. El rendimiento hace que ellos luchen por un puesto, cada uno, en su selección. Si bien cada vez que se van nos quedamos con menos jugadores y es medio un dolor de cabeza, también es una satisfacción saber que uno entrena y que eso se vea reflejado. Matías Almeyda

Sí, creo que los dos nos vamos a complicar, porque ambos nos jugamos un puesto en la Liguilla. Debería ser así. Son finales cuando llega este tramo y en este lugar de la clasificación, pasan a ser partidos de playoff. Hay que ganar para seguir. Esto también lo hace atractivo porque no hay especulaciones. Matías Almeyda

Si bien es cierto que su equipo aún se juega el pase a la siguiente ronda, dependiendo además de sí mismos, Matías no ocultó que junto con la directiva, ya valora salidas del plantel de cara al invierno.

Con Walter (Erviti) y con Dennis (Te Kloese) tenemos nuestras charlas de futbol de presente y de futuro, no lo voy a negar y como debe ser. Si hay posiciones en las que vamos hablando sobre cómo reforzar el equipo y también reforzar el equipo permite esa competencia. Después va a haber gente que sí va a tener que salir, pero hoy no podemos hablar de eso porque estamos pensando en entrar a la liguilla. Matías Almeyda

Puebla v Monterrey - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Para cerrar, Almeyda se dio el tiempo de hablar al respecto de Rafael Márquez y su complejo inicio con selección mexicana. Matías pidió respeto y paciencia para el proyecto de quien es una de las grandes leyendas de México.

En 5 partidos, en 6 partidos, cada vez que se juntan tienen 3 o 4 días para entrenar y no hay técnico que haga magia. Tampoco existe la medicina de la victoria ni de la perfección. Si ayer lo empataban, le pedían la cabeza, ridículos. Ojalá que le den tiempo. Es joven, tiene nombre, es respetado a nivel mundial; que lo puedan respetar en su país. Matías Almeyda

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