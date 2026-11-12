Matías Almeyda reconoce que Rayados está obligado a llegar a la Liguilla

El torneo para los Rayados de Monterrey está siendo muy complicado. Más allá de la llegada de Matías Almeyda como técnico y la inversión en fichajes de alto calibre, el cuadro del norte del país no ha podido llegar al nivel de rendimiento que se exige dentro de la institución.

Hoy mismo y con dos juegos por delante, Rayados está fuera de la zona de liguilla. Siendo el caso, Matías Almeyda sale al frente y no se esconde dejando en claro que para Monterrey es una obligación estar dentro de los ocho mejores de la Liga MX.

🔵⚪🔥 ¡ALMEYDA ACEPTA LA OBLIGACIÓN DE RAYADOS DE LLEGAR A LA LIGUILLA!



El técnico de La Pandilla reconoció la importancia de que el equipo regio esté en la Fiesta Grande del futbol mexicano y aseguró que es “por el bien de la ciudad”. 🏆👀https://t.co/4H774pM5XE pic.twitter.com/DSFOvYWxfP — MedioTiempo (@mediotiempo) November 12, 2026

Vivimos en una ciudad muy futbolera, con pasión y también con rivalidad con respecto a las otras provincias, las otras ciudades, que es normal. Y bueno, por el bien de la ciudad creo que tenemos que entrar. Y está en nuestras manos. Entonces hay una diferencia entre quedar afuera mucho tiempo antes y llegar al tramo final con posibilidades.



No es lo ideal en ninguno de los dos casos, porque enriquece al futbol que los dos equipos estén, es la verdad. Por la jerarquía que tienen en jugadores. Matias Almeyda

Matías afirmó que la goleada sufrida el pasado sábado en casa del Toluca fue un golpe muy duro para el Monterrey. Tanto en las ambiciones del equipo, como en la parte anímica.

El golpe duró, duró un día, dos días, dura porque nos duele, pero también nos sirve. El otro día era una final y no la jugamos como una final, entonces bueno, sirvió”, reconoció, al tiempo que aseguró que el equipo ha trabajado para corregir lo ocurrido y cambiar rápidamente el chip. Matías Almeyda

Monterrey v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Almeyda cerró declaraciones de forma contundente: mientras el equipo tenga opciones matemáticas de meterse a la etapa final del torneo, el equipo debe salir a la cancha a jugarse el todo por el todo.

Mientras los números den, somos luchadores, somos unos guerreros. Y admitimos cuando va mal, como el otro día. Fue pésimo. Y hay que decirlo y hay que reconocerlo, pero hasta ahí. Ya está, ahora hay que ir y mostrar otra cara. Matías Almeyda