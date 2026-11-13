Mauricio Pochettino es el nuevo entrenador del Manchester United

El Manchester United ha anunciado la contratación de Mauricio Pochettino como nuevo entrenador del equipo. Era una noticia que se esperaba tras el despido de Michael Carrick este jueves 12 de noviembre.



El argentino asume con la difícil tarea de encarrillar el andar de un equipo averiado, que tiene apenas ocho puntos en 10 partidos jugados, con una sola victoria y cuatro derrotas. El 18avo puesto que ocupan en la Premier League indican que, si el torneo terminase hoy, los Diablos Rojos estarían perdiendo la categoría.

Mauricio Pochettino has agreed to become the Manchester United men’s head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 13, 2026

Carrick se había ganado el cargo consiguiendo la clasificación a la UEFA Champions League luego de varios años de ausencia, por lo que la renovación era una decisión bastante cantada por parte de la directiva del United. El arranque de la temporada no podría haber sido peor: afuera de zona de clasificación a octavos de final del certamen continental y en puestos de descenso en la Premier League.

La decisión se tomó en un momento de inflexión de la temporada, ya que se trata de un momento en el que el United todavía tiene margen de revertir la situación para no complicarse a futuro. Si gana dos partidos se aleja del fondo, y si hace lo propio en la UEFA Champions League puede llegar con confianza a un eventual repechaje para acceder a los octavos de final de la competencia contiental.

Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27 | Carl Recine/GettyImages

Esta situación se agrava al ver cuánto gastó el Manchester United en el último mercado: un total de 173 millones de euros entre los pases de Carlos Baleba, Andrey Santos y Youri Tielemans, como las altas más destacadas.

Pochettino tuvo como paso más destacado en su carrera como entrenador su ciclo por el Tottenham, donde alcanzó la final de la UEFA Champions League 2018/19. En ese camino dejó afuera, entre otros, al Ajax con un partido de vuelta inolvidable con Lucas Moura como héroe.

Además, dirigió al París Saint-Germain, Chelsea y la selección de Estados Unidos, con la que acudió al Mundial 2026 y tuvo un rendimiento destacado. Los norteamericanos alcanzaron los octavos de final, cayendo por goleada 4-1 frente a Bélgica tras el escándalo por la roja anulada a Folarin Balogun.