Kylian Mbappé continúa escribiendo su propia historia en el Real Madrid. El delantero aprovechó la goleada por 5-1 frente al PSV Eindhoven, correspondiente a la quinta jornada de la UEFA Champions League 2026/27, para firmar un doblete y alcanzar los 105 goles oficiales con el conjunto español.

De esta manera, superó los 104 tantos que había conseguido Ronaldo Nazário durante su etapa en el club. Mientras que el brasileño necesitó 177 encuentros para alcanzar su cifra, el francés llegó a los 105 goles en apenas 121 presentaciones.

Esto representa un promedio de 0,87 tantos por partido para el francés, frente a los 0,59 que registró el histórico delantero sudamericano.

Goles con el Real Madrid:



Ronaldo: 104 en 177 partidos

Mbappé: 105 en 121 partidos pic.twitter.com/X4tk1Fnz6x — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 24, 2026

Un rendimiento goleador que no deja de crecer

Desde su llegada en julio de 2024, el delantero consiguió mantener una producción ofensiva muy elevada. Durante su primera temporada 2024/25 convirtió 43 goles en todas las competencias. Repitió exactamente la misma cifra en la campaña 2025/26, con otros 43 tantos repartidos entre LaLiga, Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España.

En el actual curso 2026/27, Mbappé ya acumula 19 goles en 18 partidos, de acuerdo con las estadísticas proporcionadas. Su rendimiento también se refleja en la competición europea: marcó en las cinco jornadas disputadas hasta el momento en la fase de liga de la Champions.

Gareth Bale, el próximo objetivo en la clasificación

Mbappé ya dejó atrás a Ronaldo Nazário y tendría otro nombre histórico a su alcance: Gareth Bale ocupa el siguiente escalón de esta particular clasificación, con 106 goles durante su paso por el Real Madrid. Por detrás también aparecen futbolistas como Gonzalo Higuaín y Juanito, ambos con 121 tantos.

Más arriba se encuentran Emilio Butragueño, con 170 anotaciones, Raúl González, con 323, y Karim Benzema, que consiguió 354 goles. En lo más alto permanece Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico de la institución con 450 tantos oficiales.

Cristiano Ronaldo, otra marca en el horizonte

Además de los registros goleadores, Mbappé podría tener otro desafío relacionado con el máximo referente ofensivo de la historia madridista. El portugués estableció una marca de 11 partidos consecutivos anotando en la Champions League entre 2017 y 2018.

Mbappé sigue ampliando su registro goleador con la camiseta del Real Madrid | Victor Carretero/GettyImages

El francés, por su parte, acumula una racha de siete encuentros consecutivos marcando en la competencia. Si consigue prolongarla, podría acercarse a uno de los registros más destacados de Cristiano en el torneo.

Su próximo desafío será continuar ampliando sus números y acercarse a las marcas que todavía permanecen en poder de las grandes leyendas madridistas.

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