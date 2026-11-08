''Me cuesta creer en el árbitro y en el VAR'', explota Guillermo Almada tras el empate entre Pumas y América

La noche del sábado 7 de noviembre del 2026, en la cancha del estadio Olímpico Universitario, los Pumas de la UNAM se enfrentaron a las Águilas del América, para una edición más del clásico capitalino, correspondiente a la fecha número 16 por el torneo de Apertura 2026.

Alejandro Zendejas abrió el marcador apenas al minuto tres de la primera mitad, inclinando la balanza en favor del conjunto azulcrema. Sin embargo, en la siguiente jugada, César: el 'Chino' Huerta puso el empate a uno para los universitarios.

Pumas UNAM v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Ya en el segundo tiempo, al 72, Henry Martín marcó su onceavo gol en lo que va de la campaña, por la vía del penal, y al 77, también desde los 11 pasos, Pumas UNAM rescató el empate, por conducto de Robert Morales.

Al término del compromiso, el estratega uruguayo Guillermo Almada habló en conferencia de prensa sobre el trabajo del árbitro y del VAR en esa última jugada que terminó por condicionar el rumbo del encuentro, con la marcación de un penal que, a juicio del director técnico azulcrema, nunca existió.

Esto fue lo que dijo Guillermo ante las cámaras:

Resolviendo el resultado con una jugada que es claro que no es penal. No hay sujeción. Me cuesta creer en el árbitro, el VAR… a mí no me gusta quejarme de estas situaciones, pero luego terminan siendo determinantes en el resultado de un partido. Condicionó un poco el resultado. Guillermo Almada.

"𝐄𝐒 𝐂𝐋𝐀𝐑𝐎 𝐐𝐔𝐄 𝐍𝐎 𝐄𝐒 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐋" 🗣️❌



Guillermo Almada se fue con todo en contra del arbitraje 😨#ASClaroW #AquiPasa pic.twitter.com/NWE76xNCOz — Claro Sports (@ClaroSports) November 8, 2026

En redes sociales, el ex árbitro de primera división Fernando: el 'Cantante' Guerrero, aseguró que nunca existió deicha sujeción, calificando la decisión arbitral como algo, y cito: INCREÍBLE. Aquí les dejamos la publicación que compartió Fernando Guerrero a través de su cuenta de X (Twitter):

🛑INCREÍBLE🛑



No era penal.



No hay SUJECIÓN NI EMPUJÓN sobre el jugador de @PumasMX el defensor de @ClubAmerica toca el hombro solamente y el jugador de Pumas cae.



En las sujeciones debe haber un impacto en el accionar del que recibe la posible infracción. pic.twitter.com/mioP8xugL5 — Fernando "el cantante" Guerrero (@cantantearbitro) November 8, 2026

El América cierra su participación en el torneo la noche del sábado 21 de noviembre, cuando se enfrente al equipo de Tigres UANL, que hoy perdió 3-2 ante la Máquina Celeste de la Cruz Azul y ya no tiene esperanza alguna de clasificarse a la liguilla.

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