''Me cuesta creer en el árbitro y en el VAR'', explota Guillermo Almada tras el empate entre Pumas y América
La noche del sábado 7 de noviembre del 2026, en la cancha del estadio Olímpico Universitario, los Pumas de la UNAM se enfrentaron a las Águilas del América, para una edición más del clásico capitalino, correspondiente a la fecha número 16 por el torneo de Apertura 2026.
Alejandro Zendejas abrió el marcador apenas al minuto tres de la primera mitad, inclinando la balanza en favor del conjunto azulcrema. Sin embargo, en la siguiente jugada, César: el 'Chino' Huerta puso el empate a uno para los universitarios.
Ya en el segundo tiempo, al 72, Henry Martín marcó su onceavo gol en lo que va de la campaña, por la vía del penal, y al 77, también desde los 11 pasos, Pumas UNAM rescató el empate, por conducto de Robert Morales.
Al término del compromiso, el estratega uruguayo Guillermo Almada habló en conferencia de prensa sobre el trabajo del árbitro y del VAR en esa última jugada que terminó por condicionar el rumbo del encuentro, con la marcación de un penal que, a juicio del director técnico azulcrema, nunca existió.
Esto fue lo que dijo Guillermo ante las cámaras:
Resolviendo el resultado con una jugada que es claro que no es penal. No hay sujeción. Me cuesta creer en el árbitro, el VAR… a mí no me gusta quejarme de estas situaciones, pero luego terminan siendo determinantes en el resultado de un partido. Condicionó un poco el resultado.Guillermo Almada.
En redes sociales, el ex árbitro de primera división Fernando: el 'Cantante' Guerrero, aseguró que nunca existió deicha sujeción, calificando la decisión arbitral como algo, y cito: INCREÍBLE. Aquí les dejamos la publicación que compartió Fernando Guerrero a través de su cuenta de X (Twitter):
El América cierra su participación en el torneo la noche del sábado 21 de noviembre, cuando se enfrente al equipo de Tigres UANL, que hoy perdió 3-2 ante la Máquina Celeste de la Cruz Azul y ya no tiene esperanza alguna de clasificarse a la liguilla.
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.Follow JaimeGarza94