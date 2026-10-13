Cuando ya has ganado todos los trofeos posibles, solo hay una solución: ampliar tus horizontes.

Ese podría ser el destino de la leyenda del fútbol Lionel Messi, quien ha ganado 48 trofeos oficiales a lo largo de sus más de 20 años de carrera, tanto con su club como con su selección nacional. Solo ha estado dos temporadas sin ganar un trofeo (2013-14 y 2019-20) desde que comenzó su carrera profesional en 2004.

Desde que se unió a su actual equipo, el Inter Miami, en 2023, Messi ha ganado la Leagues Cup (2023), el MLS Supporters' Shield (2024), la MLS (2025) y la Campeones Cup (2026). Los Herons solo no han logrado ganar la Concacaf Champions Cup, llegando hasta las semifinales en 2025.

En resumen, Messi necesita más títulos por los que luchar, y una gran oportunidad podría presentarse pronto para el Inter Miami: la Copa Libertadores.

¿Podría Inter Miami competir en la Copa Libertadores?

Inter Miami CF v D.C. United | Leonardo Fernandez/GettyImages

Tradicionalmente una competición entre los clubes de fútbol más importantes de Sudamérica, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, ha considerado la posibilidad de abrir el torneo a equipos de la MLS —específicamente al Inter Miami— en el futuro, a la espera de un acuerdo con la Concacaf. "La puerta está abierta para ellos", declaró Domínguez en enero, después de que el propietario del Miami, Jorge Mas, expresara públicamente su "sueño" de competir en el torneo.

Si bien ningún equipo de la MLS ha participado jamás en la Copa Libertadores, al menos dos equipos de la Liga MX lo hicieron cada año entre 1998 y 2016. Debido a problemas de calendario, el acuerdo finalizó después de 18 años.

“Ya se ha hecho antes, pero respetamos mucho a las demás confederaciones”, agregó Domínguez en enero. “Pero sí, es un honor que equipos de otras confederaciones tengan la Libertadores como referencia para la competencia internacional y mundial”.

Sin embargo, Domínguez retomó el tema la semana pasada. Bromeó con Messi sobre la posibilidad de competir en la Copa Libertadores durante el partido de despedida del delantero con la selección argentina en Buenos Aires . Es una idea que el actual entrenador del Miami, Kily González, apoya plenamente y que entusiasma al propio Messi.

Inter Miami CF v D.C. United | Michael Pimentel/ISI Photos/GettyImages

“Según tengo entendido, llevamos años explorando esta posibilidad”, dijo González el viernes. “Obviamente, nos encantaría porque sería increíble; además… es uno de los pocos trofeos que le faltan a Leo, así que creo que eso también lo emocionó mucho. Ya veremos, el proceso de toma de decisiones es casi un trámite a estas alturas, pero estamos preparados para cualquier cosa, y él sin duda lo está”.

González destacó el deseo de Messi de luchar por títulos y añadió: «Veo a Messi todos los días, y el nivel que exige es increíble; nos impulsa a darlo todo. Incluso se enfada cuando una jugada no sale bien. Nos exige tanto que ninguno de nosotros puede permitirse el lujo de relajarse. Nos reta constantemente a mejorar, como club, como cuerpo técnico, como equipo y como compañeros».

Messi tiene actualmente una extensión de contrato de tres años con el Miami Heat, que expira al final de la temporada 2028, tras la cual podría optar por retirarse. El jugador de 39 años ya se retiró a nivel internacional y ha insinuado que no le queda mucho tiempo en el ámbito de clubes. Por lo tanto, la Conmebol debe actuar con rapidez si busca llegar a un acuerdo con la Concacaf y la FIFA para que Messi y sus compañeros compitan en el torneo anual.

La Copa de Campeones de la Concacaf también es anual, lo que significa que Messi aún tiene tiempo para ganar esa competición.