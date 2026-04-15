Mets está en el último lugar del Este de la Liga Nacional: ¿Qué pasa con el equipo de New York?

Los New York Mets han resentido la ausencia de su estrella, Juan Soto, que está en lista de lesionados y que se espera que esta semana empiece a correr. Pero ese no ha sido el único problema que ha tenido que confrontar el equipo de Queens en este comienzo de temporada de MLB.

Tienen siete derrotas consecutivas, y no por culpa del pitcheo, que colectivamente aparece en el top 10 en efectividad con 3.57. La rotación ha sido la menos consistente –a pesar de la gran salida que tuvo Nolan McLeod ante los Dodgers- ocupa el puesto 16 con 4.02, pero el bullpen está entre los cinco mejores con 2.94.

Lo que realmente causa dolores de cabeza en el cuerpo técnico encabezado por el manager Carlos Mendoza es la improductividad de su ofensiva, que pasó 20 innings sin cruzar el plato.

"Estoy contento con el esfuerzo, obviamente", dijo el venezolano Carlos Mendoza tras el partido del martes. “Pero es difícil decir aquí que estamos teniendo buenos turnos al bate cuando no lo estamos”.

"Tough homestand overall offensively"



Carlos Mendoza on the Mets' offense: pic.twitter.com/zMmKFih95O — SNY Mets (@SNY_Mets) April 12, 2026

¿Qué bateadores de los Mets han estado fríos?

Tres jugadores de la alineación titular de Carlos Mendoza están bateando por debajo de .200 y en la misma situación está quien sustituye al lesionado Juan Soto. El dominicano, es de hecho, el único que batea para .300 entre todos los jugadores de Nueva York.

Fue apenas el martes en Los Angeles que Francisco Lindor, el primer bate del equipo, consiguió su primer jonrón y la primera carrera impulsada de esta campaña, con promedios de .194/.301/.306 y OPS de .607. Más bajos son los averages de dos de las adquisiciones del receso de invierno: Marcus Semien (.188) y Jorge Polanco (.179).

¿Qué bateadores de Mets han aportado a la ofensiva?

La gran tragedia para Carlos Mendoza y su grupo es que su mejor bateador es Juan Soto, a quien todavía le faltan algunos días para ver reintegrado en la alineación. El outfielder y bateador zurdo dominicano tiene promedios de .355/.412/.516 y OPS de .928. El mejor remolcador del equipo es el antesalista Bo Bichette con 9 y el receptor Francisco Álvarez es quien tiene más cuadrangulares con 4.

¿Cómo están los jugadores de Mets en los lideratos colectivos?

Los metropolitanos tienen 63 carreras anotadas, la quinta peor cantidad en las Grandes Ligas, con 137 hits están en el puesto 15, sus promedios colectivos de .223/.289/.336 están en el puesto 25 y el OPS de .625 está en el penúltimo lugar del circuito.

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