La selección mexicana clasificó al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf. La escuadra de Rafael Márquez venció por la mínima diferencia a Jamaica y consiguió empatar el marcador global de la serie de los cuartos de final. Gracias al criterio de gol de visitante, el Tri clasificó a la siguiente ronda del certamen.

El combinado azteca consiguió su primera victoria en el ciclo de Rafa Márquez y se quitó de una presión enorme, aunque su rendimiento siguió dejando muchas dudas. A continuación te compartimos las claves que definieron el encuentro.

5. Dudas en el fondo y mala puntería caribeña

Raúl Rangel sigue dejando dudas en la portería del Tri | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

A pesar de la gran diferencia entre ambas escuadras, Jamaica tuvo algunas oportunidades muy claras que no terminaron en gol de milagro. Raúl 'Tala' Rangel sigue dejando algunas dudas en el fondo: el arquero de Chivas deslumbró con su nivel en el Mundial 2026, pero en los últimos encuentros se le ha visto inseguro y tomando malas decisiones. El trámite del partido pudo haber sido muy distinto si los delantero caribeños hubieran aprovechado los errores de la defensa mexicana.

4. Espaldarazo a los jóvenes

Rodrigo Huescas y otros jóvenes tuvieron la oportunidad de jugar ante Jamaica | Jam Media/GettyImages

Rafa Márquez tomó una decisión importante para el partido de vuelta ante Jamaica: prescindió de las "vacas sagradas" y le dio oportunidad a la nueva generación. Rodrigo Huescas, Israel Reyes, Jesús Orozco Chiquete y Mateo Chávez fueron algunas de las novedades en el XI inicial, mientras que Santiago Sandoval y Andrés Montaño tuvieron actividad en la segunda mitad. Si bien el rendimiento del equipo todavía está lejos de las expectativas, se tiene que valorar el atrevimiento de Márquez por tener un verdadero cambio generacional. Al menos hay un cambio en la actitud.

3. México, muy superior

México se impuso a Jamaica en todos los aspectos | Azael Rodriguez/GettyImages

Si bien el marcador señala que la diferencia entre México y Jamaica fue solamente de un gol, la realidad fue otra. El equipo de Márquez dominó el partido de inicio a fin. El equipo azteca tuvo 11 remates, cuatro con dirección al arco y 70% de posesión del balón. Si no hubiera sido por el arquero Jahmali Waite, el resultado probablemente habría sido más abultado. A pesar del dominio mexicano, queda claro que el equipo no es contundente en la última zona y que tiene mucho que mejorar en defensa. El Tri ganó, pero sufrió de más ante un rival con un nivel bajísimo.

2. Jesús Corona, un veterano que puede aportar

Jesús Corona anotó el único gol del encuentro | Jam Media/GettyImages

'Tecatito' Corona dejó en claro que la edad solo es un número, aunque suene a un lugar común. El llamado del extremo de Monterrey generó dudas, mismas que despejó con su rendimiento en la serie ante Jamaica. En la ida fue uno de los jugadores más propositivos y explosivos del Tri, a pesar de entrar de cambio. En la vuelta, el exjugador del Porto arrancó de titular y fue punzante. El mejor jugador mexicano en el primer tiempo. Y su esfuerzo se vio recompensado con un golazo. 'Tecatito' tiene 33 años, pero todavía tiene mucha pólvora por quemar.

1. Mora sigue siendo el mejor

El mediocampista de 18 años es el jugador más inteligente del Tri | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

México tiene una buena y una mala noticia: Gilberto Mora es una realidad y es el mejor jugador del Tri; lo malo es que el equipo depende de lo que invente un futbolista de 18 años. El medio de Xolos de Tijuana rara vez decide bien, marca el ritmo del partido, le da juego a sus compañeros y encuentra espacios donde nadie más los ve. La selección necesita mejorar colectivamente para que veamos a Mora en todo su esplendor.