Michael Carrick confía en seguir al frente del Manchester United tras la derrota ante el Chelsea

El Manchester United se encuentra en una crisis severa. Los Red Devils suman nueve partidos sin ganar esta temporada: suman seis derrotas y tres empates en este periplo. Este fin de semana, el equipo dirigido por Michael Carrick cayó por marcador de 2-0 ante el Chelsea en Stamford Bridge.

Aunque el equipo mostró una ligera mejoría con respecto a semanas anteriores, los resultados no acompañan y el puesto de Carrick al frente del equipo se encuentra en gran riesgo.

En conferencia de prensa, el técnico inglés se mostró autocrítico y afirmó que "no terminamos de arrancar en la segunda parte". Para Carrick, el Manchester United fue superior al Chelsea en la primera mitad y tendrían que haberse puesto arriba en el marcador.

Después llegaron errores que se tradujeron en una derrota más: las desatenciones en el gol de Morgan Rogers al minuto 60 y la anotación de penalti de Cole Palmer al 64.

Creo que todos mostraron una actitud tan positiva como cabía esperar. Nos vimos muy peligrosos justo antes del descanso, pero en la segunda parte logramos echarlo todo a perder. Encajamos un gol evitable, luego llegó el penalti y nos vimos contra las cuerdas. La situación dio un vuelco total Michael Carrick

Michael Carrick podría ser cesado del Manchester United | Adam Davy - PA Images/GettyImages

Sobre la expulsión de Lisandro Martínez, Carrick indicó que no había visto la repetición de la jugada y cuando se le preguntó si se sentía decepcionado por la actuación del central argentino, el técnico contestó con un lacónico "no".

Michael Carrick, tras la derrota ante el Chelsea: "Tenemos que seguir adelante"

Al igual que el fin de semana pasado, Carrick fue vitoreado por la afición del Manchester United a pesar del resultado negativo. Sin embargo, los seguidores de los Diablos Rojos abuchearon a los futbolistas.

El técnico inglés aseguró que actualmente el club está sumergido en un "torbellino emocional", pero se mostró optimista de cara al futuro.

Tenemos que seguir adelante y quedarnos con los aspectos que hoy nos han funcionado. Debemos aprovechar las cosas positivas, especialmente las de la primera parte, para avanzar Michael Carrick

Cuando se le preguntó al técnico si se ve dirigiendo el siguiente partido del Manchester United, el próximo martes 3 de noviembre, Carrick respondió con un breve "sí".