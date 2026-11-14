Mikautadze abre la puerta al FC Barcelona: "Es mi club de toda la vida"

El FC Barcelona ha ido a buscar a varios delanteros en el último mercado de fichajes tras la salida de Robert Lewandowski: la principal novela fue la de Julián Álvarez, pero los planes B mostraban opciones de lo más variado. Uno de los nombres que circuló fue el de Georges Mikautadze, que en las últimas horas se abrió a si mismo la puerta ante rumores que vuelven a vincularlo con el Barça.

"Es mi club de toda la vida, desde pequeño los veo jugar. Ahora me toca a mí seguir trabajando para tener la oportunidad ¿por qué no? Pienso que tengo cualidades para convertirme en uno de los mejores delanteros de LaLiga”, señaló el delantero georgiano en una entrevista con DAZN.

En su momento, en dialogo con L'Equipe, el atacante puntualizó: "Desde niño, desde la época de Xavi, Iniesta y Busquets y el trío MSN, he sido seguidor del Barça. Es halagador y motiva todavía más. Creo que estoy listo para ir a un gran club. Tengo todo lo que necesito y trato de demostrarlo cada vez. Quizás solo necesito un poco más de tiempo".

¿Se ve jugando en un grande Mikautadze, jugador del Villarreal?



Tiene claras sus capacidades y no oculta que el Barça es el club de su corazón 🔵🔴 pic.twitter.com/phCWI2AG8s — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) November 13, 2026

Mikautadze arribó al Villarreal en 2025, con la temporada 2025/26 recién arrancando, desde el Olympique Lyon a cambio de 30 millones de euros. Desde allí, ha jugado 44 partidos en LaLiga, con 16 goles y siete asistencias. Estos números lo catapultaron como una de las máximas figuras del equipo que logró la clasificación a la UEFA Champions League y como un nombre a seguir por las principales potencias. Además, vistió las camisetas del Ajax, el Metz y el RFC Seraing de Bélgica.



Con la selección de su país lleva 23 goles en 47 partidos, un grandísimo registro en un combinado nacional que busca seguir haciendo historia tras la clasificación a la última Eurocopa. Estuvieron realmente cerca de meterse en la Copa del Mundo 2026, y sin dudas el próximo gran objetivo es no perderse la edición del 2030.