Los 10 jugadores que firmaron los mejores contratos de la MLB en 2026

Ya nada parece tan sorprendente después de los contratos récord que obtuvieron el japonés Shohei Ohtani con los Dodgers y el dominicano Juan Soto con los Mets en la agencia libre de los anteriores recesos de temporada de MLB, pero el mercado sigue viendo cómo se hace cada vez más habitual ver acuerdos por encima de los 100 millones de dólares.

Este invierno no ha sido la excepción y de nuevo Los Angeles Dodgers estuvieron en boca de todos por los movimientos agresivos de su gerencia, a la que no le tiembla el pulso en busca del tricampeonato y una cuarta corona desde 2000.

Sin embargo, a la cabeza del ranking de los mejores contratos de las Grandes Ligas aparece un convenio que se selló la temporada pasada y fue la gran noticia, pero que se hace efectivo a partir del Opening Day de 2026.

10. Jackson Merrill

En la organización de San Diego Padres se aseguraron de amarrar al jardinero central que con 22 años de edad se proyecta como unas de las figuras del equipo. Merrill, que fue selección de primera ronda en 2021, dio 16 jonrones, remolcó 67 carreras y dejó average de .264 en 2025 y recibió una extensión de 9 temporadas y 135 millones de dólares ($15 millones anuales).

9. Kyle Schwarber

La ofensiva de Philadelphia cuenta con Kyle Schwarber, que en 2025 tuvo una temporada de ensueño con 56 jonrones y 132 remolcadas y escoltó a Shohei Ohtani en la votación para el MVP de la Liga Nacional. Esos números le valieron al ganador del Bate de Plata y tres veces All Star acordar una extensión de contrato con Philadelphia en diciembre de 2025 por 5 años y $150 millones de dólares.

8. Pete Alonso

Todavía resulta extraño ver a Pete Alonso vestir un uniforme diferente al de los Mets, pero el “Oso Polar” quería un contrato multianual y para conseguirlo tuvo que dejar Nueva York. El inicialista de 31 años de edad viene de liderar la Liga Nacional con 41 dobles y también sumó 38 cuadrangulares y 126 impulsadas. Llevó su poder a la Liga Americana tras firmar en la agencia libre con Baltimore Orioles un acuerdo de 155 millones de dólares por cinco temporadas.

7. Cody Bellinger

A la afición de los Yankees le gustó lo que vio de Cody Bellinger en su primer año en el Bronx (29 jonrones, 98 remolcadas) y pidieron su regreso cuando salió a la agencia libre. La gerencia lo hizo posible y ahora veremos al outfielder y bateador zurdo quedarse con el uniforme a rayas por un tiempo. Acordaron un contrato de 162.5 millones de dólares por cinco temporadas, que contiene opción de salida.

6. Garrett Crochet

Después de traerlo en un cambio desde Chicago White Sox y verlo terminar en la segunda posición en la votación para el Cy Young (fue líder de la Liga Americana con 255 ponches y 205.1 innings lanzados) en 2025, el siguiente paso lógico de los Red Sox era darle una extensión de contrato al zurdo Garrett Crochet. Fue de 170 millones de dólares por cinco años, lo que da un salario promedio anual de $28.3 millones.

5. José Ramírez

El antesalista dominicano tiene el objetivo de pasar toda su carrera con el uniforme de los Cleveland Guardians y en el receso de temporada dio un paso importante hacia ello. El equipo le dio a Ramírez una extensión de contrato de 7 años y 175 millones de dólares, lo que asegura su permanencia hasta la temporada de 2032, cuando tendrá 39 años de edad. Ramírez dio 34 dobles y 30 vuelacercas en 2025 con 85 carreras impulsadas y 44 bases robadas.

4. Alex Bregman

Boston Red Sox tenía la esperanza de convencer a Alex Bregman de quedarse y fue una decepción cuando se marchó con Chicago Cubs en la agencia libre. Venía de dar 18 jonrones y remolcar 62 carreras con promedios de .273/.360/.462 y OPS de .821 con los patirrojos en una campaña en la que recibió la invitación al Juego de Estrellas. Con Chicago firmó por 5 temporadas y 175 millones de dólares para un promedio anual de $35 millones.

3. Dylan Cease

Con la adquisición en la agencia libre de Dylan Cease para blindar su rotación de abridores, en Toronto Blue Jays enviaron el mensaje de que no se conforman con el campeonato de la Liga Americana en 2025, sino que volverán a intentar ganar la Serie Mundial. El derecho de 29 años de edad no viene de su mejor campaña con San Diego, pero tiene cinco campañas seguidas con al menos 32 aperturas. Consiguió que le dieran 210 millones de dólares por 7 zafras.

2. Kyle Tucker

Ganador del Guante de Oro, campeón de Serie Mundial, dueño de dos Bates de Plata y con cuatro invitaciones al All Star, era lógico que Kyle Tucker se perfilara como la joya de la agencia libre de 2026. Y también que terminara en las filas de Los Angeles Dodgers, que siguen abultando su nómina gracias a la política de diferimiento de pagos y acordaron con el outfielder un contrato de 240 millones de dólares por cuatro temporadas.

1. Vladimir Guerrero Jr.

Una de las grandes noticias de 2025 fue el acuerdo de extensión de contrato de Vladimir Guerrero Jr. con Toronto Blue Jays, que se aseguró de tener al inicialista dominicano como su jugador franquicia a cambio de un convenio de 500 millones de dólares por 14 temporadas. El pacto incluyó un bono millonario, y se hace efectivo a partir de la campaña de 2026.

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