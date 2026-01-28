Los 10 mejores prospectos latinos de la MLB en la temporada de 2026

Desde hace décadas la presencia de latinos en MLB se ha consolidado y va en aumento año a año. La tendencia se mantendrá, a juzgar por la presencia de varias promesas de la región en el ranking de los 100 mejores.

Tal y como se ve en cada periodo de firmas internacionales, son los jóvenes de República Dominicana y Venezuela quienes tienen mayor presencia en la selección de mejores prospectos de la región.

Entre los 10 primeros encontraremos a alguno que ya tuvo su primera experiencia en las mayores y otros que están tocando las puertas para su debut e incluso recibieron una oportunidad dorada con la invitación al campo de entrenamiento de sus organizaciones.

Milwaukee Brewers, que ya tiene a Jackson Chourio establecido en MLB, ve desarrollarse en sus granjas a varios de los mejores prospectos latinos.

10. Josué Briceño

Josué Briceño es un receptor de los Detroit Tigers | Marc Cardillo/GettyImages

Briceño es uno de los venezolanos que tiene un lugar en el ranking de los 100 mejores prospectos de MLB y ocupa el puesto 40, por encima de promesas más conocidas como el cubano Lázaro Montes. Briceño es un receptor y primera base de 21 años de edad que batea a a zurda y pertenece a Detroit Tigers. Fue convocado al Juego de Futuras Estrellas en 2025 y conectó un triple. Se ganó la promoción a Doble A y terminó la campaña con 42 extrabases (19 jonrones) y 76 carreras impulsadas. Su debut en MLB se proyecta para 2027.

9. Alfredo Duno

Alfredo Duno dio 18 jonrones en Clase A | Zac BonDurant/GettyImages

Duno es un prospecto venezolano de alto nivel de Cincinnati Reds, la organización que lo firmó por 32 millones de dólares en 2023. El receptor tiene 20 años de edad y acaba de participar en la Arizona Fall League. Antes, se estableció en la sucursal Clase A con 18 jonrones, 32 dobles y 81 carreras impulsadas. Su debut en Grandes Ligas está proyectado para 2028. Ha asombrado con la velocidad de salida de sus batazos y también con un brazo por encima del promedio, y los Reds se alegran de su disciplina en el trabajo incluso en el receso de campaña.

8. Rainiel Rodríguez

Con apenas 19 años de edad el futuro de Rainiel Rodríguez es deslumbrante. Tanto, que ya empiezan a llamarlo el “Mike Piazza dominicano” en la prensa de su país. No parecía así cuando los St. Louis Cardinals lo firmaron en 2024 por 300.000 dólares, pero con el tiempo ha mostrado un gran potencial. En 2025 pasó de Rookie a Clase A+ y dejó números generales de .276/.399/.555, .954 de OPS, 20 jonrones, 22 dobles y 63 carreras impulsadas. Es su ofensiva lo que deslumbra, y tiene mucho trabajo por delante en lo que se refiere a la defensa.

7. Franklin Arias

Franklin Arias despunta en las granjas de Boston Red Sox | Diamond Images/GettyImages

Arias era uno de los mejores campocortos defensivos disponibles en el periodo de firmas internacionales de 2023 y por eso fue una sorpresa ver su desempeño ofensivo en sus inicios en la liga dominicana de verano, en la que fue MVP. Boston Red Sox lo firmó por 525.000 dólares y ahora lo tiene entre sus mejores promesas. Lo han comparado con un súper prospecto como Marcelo Mayer, aunque con menos poder. El venezolano de 10 años de edad empezará la temporada de 2026 en Doble A.

6. Eduardo Quintero

Fue una sorpresa ver a un prospecto tan bien valorado como Quintero recibir permiso para jugar en el invierno en la LVBP. Los Dodgers lo firmaron como receptor en 2023 por $297.500 pero muy pronto lo convirtieron en outfielder par aprovechar su capacidad atlética y potencial ofensivo. Ha funcionando y el venezolano de 20 años de edad es uno de los 100 mejores prospectos del jardín central para MLB Pipeline. Fue promovido a Clase A+ en 2025 y dejó números generales de .293/.415/.508 con OPS de .923, 19 jonrones, 22 dobles, 69 remolcadas y 47 bases robadas.

5. Luis Peña

Milwaukee Brewers tiene en el infielder Luis Peña a una gran promesa | Marison Bilagody/GettyImages

Peña, que pertenece a Milwaukee Brewers, está entre los mejores 30 prospectos de las Grandes Ligas. Al campocorto y segunda base dominicano lo firmaron en enero de 2024 por $800.000 y demostró su potencial, ganando el título de bateo de la Dominican Summer League. Su estilo agresivo en el plato y su velocidad en las bases ilusiona a Milwaukee, que lo ha visto progresar en poco tiempo. Un muy buen arranque de temporada en 2025 le valió para ser promovido a Clase A+ y sus números generales fueron de .270/.335/.422, .757 de OPS, 101 hits, 33 extrabases, 64 carreras impulsadas y 44 bases robadas.

4. Josué De Paula

Josué De Paula espera su oportunidad con Los Angeles Dodgers | Ric Tapia/GettyImages

Mucho mejor ubicado en el ranking de MLB Pipeline está Josué De Paula (15), un jardinero y bateador zurdo de Los Angeles Dodgers que se espera haga su debut en las Grandes Ligas muy pronto. Fue el MVP del Juego de Futuras Estrellas de 2025 y lo promovieron a Doble A al final de la campaña. Tienden a compararlo con Yordan Álvarez por sus características ofensivas y poca velocidad. Tiene 20 años de edad y lo firmaron en República Dominicana en 2022 por $397.500 aunque nació en Nueva York.

3. Samuel Basallo

Samuel Basallo ya debutó en MLB con Baltimore Orioles | Diamond Images/GettyImages

El receptor y bateador zurdo dominicano está entre los 10 mejores prospectos de MLB Pipeline (puesto 8) y ya sabe lo que es jugar en Grandes Ligas, pues estuvo en 31 partidos con Baltimore Orioles en la temporada pasada. En ese lapso el jugador de 21 años de edad dio 4 jonrones y 6 dobles y remolcó 15 carreras. En su organización saben que su ofensiva está lista para las mayores, pero necesita mejorar en su trabajo detrás del plato, adquirir consistencia y minimizar errores. En 2021 le dieron un bono de firma de $1.3 millones.

2. Leo De Vries

Por muchas razones Leodalis De Vries ha estado considerado una de las grandes promesas del béisbol. El campocorto y bateador ambidiestro dominicano de 19 años de edad llegó a estar al frente del ranking de prospectos internacionales para 2024 antes del posteo de Roki Sasaki y San Diego Padres lo firmó por 4.2 millones de dólares. Su talento ofensivo se pierde de vista y tiene mucha velocidad en las piernas, pero ha tenido algunas lesiones. Pasó a los Athletics en el cambio por Mason Miller y en su nueva organización lo promovieron a Doble A, donde bateó para .281/.359/.551, OPS de .910, 13 extrabases y 16 impulsadas en 21 partidos. Es el cuarto mejor prospecto y tiene proyección para debutar en MLB en 2026.

1. Jesús Madé

Milwaukee Brewers invitó a Jesús Made al Spring Training | Diamond Images/GettyImages

Como era de esperarse, Jesús Madé recibió una invitación de Milwaukee Brewers para estar en el campo de entrenamientos de la primavera. El campocorto de 18 años de edad es la mejor promesa de esta organización y cierra el top 3 del ranking de MLB Pipeline. Lo firmaron en República Dominicana en 2024 por $950.000 y desde entonces ha mantenido su ofensiva en un buen lugar. En la temporada pasada se ganó la promoción a la categoría Doble A y en general sus números fueron de .285/.379/.413, OPS de .792, 6 jonrones, 28 dobles, 6 triples, 61 carreras impulsadas y 47 bases robadas.

