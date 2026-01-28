Los 10 mejores prospectos de la MLB en la temporada de 2026

Cada año, tanto MLB como otros portales especializados en beisbol de Grandes Ligas elaboran una clasificación de los mejores prospectos antes del Opening Day que va sufriendo modificaciones a lo largo de la temporada.

Entre las 10 promesas con mayor proyección hay algunas que ya han tenido su debut en las mayores, en breves pasos con el equipo grande de sus organizaciones; mientras que otros están a las puertas de recibir su oportunidad.

En la selección que hace MLB Pipeline hay por supuesto una presencia importante de prospectos latinos, y sorprende que la mayoría de los elegidos son defensores del cuadro interior, con un solo outfielder natural y un lanzador. Detroit Tigers es la única organización que tiene a dos jugadores entre los 10 mejores.

10. Max Clark

Max Clark jugó en 2024 en el All-Star Futures Game | Rob Tringali/GettyImages

El nombre de Max Clark empezó a sonar en 2023, cuando fue selección de primera ronda (y tercer pick general) en el Draft Amateur de MLB. El jardinero central y bateador zurdo de Detroit tiene 21 años de edad y fue asignado a la sucursal Doble A, a la que fue promovido en 2025. Viene de batear para .271/.403/.432 con OPS de .835, 14 jonrones, 17 dobles, 67 remolcadas y 19 bases robadas y ha ido dos veces al Juego de Futuras Estrellas. Su paciencia en el plato ha logrado que lo comparen con Juan Soto.

9. Colt Emerson

Colt Emerson comenzará la temporada en Triple A | Braeden Botts/GettyImages

Aunque tiene 20 años de edad, las proyecciones indican que Emerson debería debutar en MLB con Seattle Mariners en esta temporada de 2026. Es un campocorto que batea a la zurda y fue drafteado en la primera ronda de 2023 (selección 22). Se ganó el ascenso a Triple A en 2025 y bateó para .364/.444/.727 con OPS de 1.172 en 27 juegos. Su ofensiva es una de las mejores en ligas menores y ha estado desarrollando poder, además de que sus métricas defensivas han mejorado.

8. Samuel Basallo

Samuel Basallo se destaca en las granjas de Baltimore Orioles | Patrick Smith/GettyImages

El receptor dominicano de 21 años de edad es uno de los prospectos que ya tuvo ocasión de jugar en las Grandes Ligas. Estuvo en 31 partidos con Baltimore Orioles en la temporada pasada y en ese lapso dio 4 jonrones y 6 dobles y remolcó 15 carreras. A la organización le quedó claro que su ofensiva está lista para MLB, pero esperan que siga desarrollándose en su trabajo detrás del plato. Sienten que le falta consistencia y que todavía debe minimizar errores para que los lanzadores confíen más en él.

7. Sebastian Walcott

Sebastian Walcott estuvo en el MLB Futures Game de 2025 | Kevin C. Cox/GettyImages

El infielder de los Texas Rangers está decidido a hacer crecer la delegación de jugadores de MLB nacidos en Bahamas y que ahora mismo tienen como máximo exponente a Jazz Chsiholm Jr.. Walcott, de 19 años de edad, puede jugar en el campocorto y la tercera base y es un bateador derecho al que le dieron un bono de firma de 3.2 millones de dólares en 2023. La velocidad de su swing y su capacidad de conectar con fuerza ilusionan a los Rangers, que lo tuvieron toda la campaña de 2025 en Doble A y podrían verlo debutar esta temporada.

6. Nolan McLean

Nolan McLean ya debutó en MLB con New York Mets | Benjamin B. Braun/GettyImages

La necesidad de abridores de New York Mets en 2025 le dio a McLean la oportunidad de iniciar 8 partidos con los metropolitanos, en los que dejó efectividad de 2.06, balance de 5-1 y 57 ponches en 48.0 innings lanzados. Es el único serpentinero entre los 10 mejores prospectos. Tiene 24 años de edad y fue tomado en la tercera ronda del draft de 2023. Tiene un repertorio amplio, pero todavía debe mejorar su control y eso es lo que condiciona su permanencia en el equipo grande.

5. JJ Wetherholt

St. Louis Cardinals tiene muchas expectativas con JJ Wetherholt | Jared Blais/GettyImages

La proyección de JJ Wetherholt invita al optimismo. Tomado en la primera ronda del draft de 2024 (fue la séptima elección general), al infielder de 23 años de edad lo promovieron a Triple A en julio de 2025 y terminó siendo el MVP de la Liga de Texas. La salida de Nolan Arenado le abre una oportunidad de quedarse en el equipo grande de St. Louis Cardinals y de hecho es uno de los 27 jugadores invitados al campo de entrenamiento. Wetherholt bateó para línea ofensiva de .306/.421/.510, .931 de OPS, 17 jonrones, 28 dobles, 59 remolcadas y 23 bases robadas en la campaña pasada. Batea a la zurda y puede jugar en tres posiciones del infield.

4. Leo De Vries

Leo De Vries se proyecta como una de las promesas de Athletics | John E. Moore III/GettyImages

El campocorto y bateador ambidiestro dominicano de 19 años ha sido muy nombrado desde que encabezó el ranking de prospectos internacionales para 2024 (al menos hasta que apareció Roki Sasaki). En San Diego Padres lo firmaron con un bono de 4.2 millones de dólares y tuvo un gran comienzo en su carrera profesional hasta que se lastimó el hombro en la liga de otoño en Arizona. Estaba asignado a Clase A Alta en 2025 cuando lo enviaron a los Athletics en el cambio por Mason Miller. Lo promovieron a Doble A y allí bateó para .281/.359/.551, OPS de .910, 13 extrabases y 16 impulsadas en 21 partidos.

3. Jesús Made

Jesús Made jugó en el Spring Breakout con Milwaukee Brewers | Diamond Images/GettyImages

Ha tenido un perfil mucho más bajo que el de De Vries, pero Jesús Made es hoy en día el latino mejor ubicado en el ranking de prospectos de MLB y también el novato mejor proyectado en la organización de Milwaukee Brewers, que lo firmó por $950.000 en el Draft Internacional de 2024 y lo acaba de invitar al campo de entrenamiento de primavera. Made es campocorto y puede jugar en la segunda base, tiene 18 años de edad y batea a las dos manos. Jugó en tres niveles de ligas menores en 2025 y terminó el año en Doble A.

2. Kevin McGonigle

Kevin McGonigle tiene proyectado su debut con Detroit para 2026 | Norm Hall/GettyImages

Detroit tiene a dos jugadores en el top 10 del ranking de mejores prospectos y el mejor ubicado es Kevin McGonigle, un campocorto de 21 años de edad a quien le proyectan debutar en MLB en 2026 a pesar de que tiene un obstáculo en el regreso del venezolano Gleyber Torres. El infielder que batea a la zurda fue tomado en el Draft de 2023 y los Tigers le dieron un bono de $2.847.500. Ha tenido un par de lesiones importantes, pero terminó 2025 en Doble A con average general de .305, 101 hits, 19 jonrones y 80 impulsadas y fue MVP en la Arizona Fall League.

1. Konnor Griffin

¿Podrá Konnor Griffin jugar con Pittsburgh Pirates esta temporada? | Mike Carlson/GettyImages

El mejor prospecto de las Grandes Ligas es Konnor Griffin, que apenas ha tenido una temporada como profesional en las granjas de Pittsburgh Pirates. Su desempeño ofensivo dejó un récord de carreras impulsadas y le valió para ser promovido un par de veces hasta llegar a AA. En general dejó números de .333/.415/.527, OPS de .941, 21 cuadrangulares, 23 dobles, 94 remolcadas y 65 bases robadas. Tiene que mejorar su tendencia a poncharse. Pasó la mayor parte del tiempo en el campocorto, pero también puede jugar en el jardín central y batea a la derecha. Fue elección de primera ronda en el draft de 2024 y recibió un bono de $6.5 millones.

