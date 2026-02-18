3 equipos que pueden firmar al ex abridor de los Boston Red Sox Lucas Giolito

Es verdad que la carrera en MLB de Lucas Giolito ha tenido altibajos a causa de las lesiones, lo que le llevó a pasar de ser un abridor élite a estar sin empleo en pleno Spring Training.

Al derecho de 31 años de edad no le fue mal en 2025 con los Boston Red Sox, con quienes dejó un récord de 10-4 y efectividad de 3.41 en 26 aperturas, en las que propinó 121 ponches en 141.0 innings lanzados para demostrar que está sano y que mantiene su nivel.

Durante el receso de temporada se han escuchado rumores que hablan del interés de varios equipos en Giolito sin que hasta ahora tenga un acuerdo. Se piensa que no irá a los Dodgers o de regreso a Boston porque tienen la rotación cubierta, o que equipos como Cleveland y los Miami Marlins no se permitirán el lujo de pagar los $61.3 millones por tres años del valor de mercado que le estima Spotrac.

Pero quedan algunas opciones, de acuerdo con un análisis de Jackson Roberts para Sports Illustrated.

1. Atlanta Braves

Boston Red Sox vio poco del pitcher Lucas Giolito | James A. Pittman-Imagn Images

Se entiende que haya reservas en el mercado por la tendencia de Giolito a las lesiones, pero en Atlanta pueden considerar firmarlo porque no tienen garantías en su rotación. A la cabeza tienen al veterano Chris Sale, a Spencer Strider, que estuvo castigado por problemas físicos en los últimos años, Reynaldo López que está regresando de una cirugía y a Grahnt Holmes que ha planteado algunas preocupaciones; por lo que el derecho puede representar una opción confiable para un equipo que busca redención.

2. Minnesota Twins

El derecho Lucas Giolito sigue espernado un acuerdo para 2026 | James A. Pittman-Imagn Images

Si en la selección de Venezuela lloran la lesión de Pablo López, los Twins todavía lo sienten más. Una cirugía está sobre la mesa por la rotura parcial en el codo derecho del sudamericano, que ha sido su abridor del día inaugural en las últimas tres campañas y que podría perderse todo el 2026. En Minnesota necesitarán salir al mercado con urgencia para no dejar todo el peso de la rotación sobre los hombros de Joe Ryan. La experiencia de Giolito puede ser justo lo que necesiten para afrontar la ausencia de López y poder dar pelea en la división.

3. Athletics

Lucas Giolito ha tenido problemas con las lesiones | Rafael Suanes-Imagn Images

Unos Athletics más abiertos a gastar dinero también pueden tener en el radar al veterano Giolito, a pesar de que seguirán jugando en un parque que favorece a los bateadores. El derecho puede ser la adición perfecta para una rotación que cuenta con el dominicano Luis Severino como el as y que proyecta a tener tres lanzadores zurdos. Su experiencia en un equipo joven es un aporte invaluable.

