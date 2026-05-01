3 sucesos que tienen que ocurrir para que los Mets se recuperen y clasifiquen a los playoffs

Decir que el inicio de la temporada de MLB de los New York Mets ha sido alarmante se queda corto. Tiene el peor récord del circuito con 10-21, no han abandonado el sótano de su división y cada día ven lesionarse a un jugador nuevo,

Ha habido incertidumbre sobre la continuidad de Caros Mendoza, pero nuevos reportes señalan que el alto mano no planea despedirlo. El manager venezolano ha dicho una y otra vez que confía en que su grupo tiene las herramientas para superar este mal arranque, pero de momento la historia está en su contra.

Apenas cuatro equipos en la historia de las mayores han conseguido clasificar a pesar de atravesar situaciones parecidas a la actualidad de los Mets, que tienen apenas 2% de probabilidades de alcanzar los playoffs (después de mostrar un sólido 80% en el Opening Day) según Baseball Reference. Sin embargo la temporada es todavía muy joven y podrían revertir este panorama. Lo que tendría que suceder para guardar esperanzas es obvio: encadenar una racha de triunfos. Pero varios escenarios tendrían que cumplirse.

1. Que la ofensiva responda consistentemente

Juan Soto regresó tal como se fue a la lista de lesionados: bateando. El problema para los Mets ha sido que su aporte solitario no es suficiente. La producción ofensiva ha sido la gran carencia del equipo y la principal preocupación de Carlos Mendoza. Si quieren seguir aspirando a avanzar a la postemporada deben despertar ya los bates de Bo Bichette, Marcus Semien , Brett Baty y Mark Vientos, entre otros.

2. Que los relevistas de cierre sean efectivos

Salvo David Peterson y el lesionado Kodai Senga, la rotación de los Mets ha sido efectiva. Pero el relevo ha sido otra historia. Luke Weaver y Devin Williams no han estado a la altura de lo esperado como lanzadores de los últimos innings y han visto escaparse algunas victorias. Mendoza necesita que el bullpen se blinde para preservar resultados y para eso tal vez tengan que acudir al mercado de cambios.

3. Que los lesionados regresen pronto

Como si fuera poco todo lo que han tenido que atravesar, en este momento los Mets tiene a ocho jugadores en la lista de lesionados, incluyendo titulares llamados a ser protagonistas como el campocorto puertorriqueño Francisco Lindor, el dominicano Jorge Polanco, el outfielder cubano Luis Robert y el abridor japonés Kodai Senga. En Queens necesitan su pronto regreso en las mejores condiciones, aunque están advertidos de que la ausencia del torpedero boricua será prolongada-

Más contenido de MLB