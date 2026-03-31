4 jugadores que se juegan seguir en los Dodgers más allá de 2026

En la gerencia de Los Angeles Dodgers trabajan continuamente en la búsqueda de piezas que mejoren la plantilla del manager Dave Roberts y lo han demostrado en cada oportunidad que han podido.

Pero esa disposición permanente a sumar jugadores hace que estén en juego los lugares en el roster y son varios los peloteros que necesitan destacarse en esta campaña de MLB si quieren extender su permanencia con los angelinos.

Hay siete jugadores de los Dodgers que llegaron a su último año de contrato, la mayoría de ellos lanzadores. Para muchos de ellos la zafra de 2026 puede ser su última oportunidad de demostrar que merecen ser parte de la dinastía que están construyendo.

1. Alex Vesia

El lanzador zurdo de 29 años de edad llegó a los Dodgers en 2021 y desde entonces ha sido una pieza importante del bullpen del manager Dave Roberts, a pesar de algunos altibajos. En 2025 confrontó difíciles momentos personales, pero aún así consiguió una marca personal con sus 68 apariciones. Vesia llegó a su última temporada de vínculo con Los Angeles y será agente libre al final de la campaña. Si quiere quedarse con la organización tendrá que dejar buenos números.

2. Brusdar Graterol

El venezolano estaba llamado a ser el hombre fuerte del bullpen de los Dodgers, pero las lesiones le han impedido desarrollar todo su potencial. Comenzará la campaña en lista de incapacitados de 15 días y si quiere quedarse con la organización más allá de 2026 lo primero que debe cumplir es mantenerse sano el mayor tiempo posible. Ya tienen un cerrador, pero Graterol podría ubicarse como el setup del equipo y convencerlos de que vale la pena extender el vínculo.

3. Enrique Hernández

Año tras año, Kiké Hernández consigue la manera de quedarse con los Dodgers. Hace tiempo que su rol cambió y ahora es un súper utility que refuerza la banca y se crece en los playoffs. Esta temporada tiene un obstáculo y es que sigue recuperándose de la cirugía que tuvo en el receso de invierno. Para el boricua será clave volver a responder en momentos clave - con el guante y con el madero - para ganarse un contrato por un año más.

4. Santiago Espinal

Fue una sorpresa cuando los Dodgers anunciaron que el veterano utility dominicano de 31 años de edad consiguió quedarse en el roster del Opening Day. La ausencia de Kiké Hernández puede explicar esta decisión, pero en cualquier caso Espinal tiene un contrato corto y está obligado a destacarse si quiere quedarse con el uniforme de los bicampeones, para el final de esta temporada y la que viene.

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