4 posibles destinos para Marcell Ozuna en la agencia libre de 2026

En pocos días se abrirán los campos de entrenamiento de MLB y el dominicano Marcell Ozuna sigue disponible en la agencia libre, a la espera de un contrato que le permita llegar a su temporada 14 en las mayores.

El veterano de 35 años de edad no viene de su mejor campaña ofensiva. Con los Atlanta Braves en 2025 dejó números de .232/.355/.400, OPS de .756, 21 jonrones, 19 dobles y 68 remolcadas.

Pero hablamos de un jugador que ha estado exclusivamente como bateador designado en las últimas temporadas y que venía de dos años seguidos con al menos 39 cuadrangulares y 100 remolcadas. Su valor de mercado de $13.7 millones anuales ($27.4 millones por dos zafras) lo tienen en la mira de varias organizaciones.

1. Tampa Bay Rays

Atlanta Braves dejó ir a Marcell Ozuna en la agencia libre | David Richard-Imagn Images

Un reporte del periodista dominicano Michael Rodríguez en su cuenta de la red social X (antiguamente Twitter) un equipo del Este de la Liga Americana está considerando una oferta para el veterano. “Según mis fuentes, los Rays de Tampa Bay también se han sumado a la lista de equipos interesados ​​en adquirir a Marcell Ozuna para la próxima temporada”, escribió el comunicador. Su capacidad para dar extrabases puede darle un plus al estilo de juego de los Rays.

2. San Diego Padres

Entre los rumores que han circulado en las últimas semanas en las Grandes Ligas se dijo que el equipo californiano ve en Ozuna al bateador de poder que puede revitalizar su ofensiva, después del bajón de 2025 en este departamento. Verlo junto a Fernando Tatís Jr. y Manny Machado será interesante, siempre y cuando el veterano sea capaz de volver a mostrar su mejor nivel.

3. Pittsburgh Pirates

Pittsburgh suena con fuerza como candidato a firmar a Marcell Ozuna | Dale Zanine-Imagn Images

En Pittsburgh acaban de perder la oportunidad de sumar a su lineup a Eugenio Suárez, a pesar de la oferta que le hicieron en la agencia libre, y siguen necesitados de un bateador que le aporte poder a la ofensiva. Ozuna puede ser su hombre y por eso no es extraño que se hayan intensificado los rumores que lo vinculan a los Pirates, una organización que ha mostrado interés en su firma durante todo el receso de temporada.

4. Texas Rangers

Algunos analistas piensan que por su condición de bateador de poder Marcell Ozuna puede encajar muy bien en la plantilla de los Rangers, que tienen ya dos años sin ir a los playoffs a pesar de tener jugadores talentosos. El veterano puede ser el eslabón que falta para potenciar la producción de Josh Jung y Evan Carter, sobre todo ahora que tienen a Brandon Nimmo.

