4 razones por las que Dodgers pueden ganar la Serie Mundial en 2026 y conformar una dinastía

Los Angeles Dodgers ya hicieron su ceremonia de entrega de anillos por la conquista de la Serie Mundial de 2025, que es la segunda corona seguida y tercera desde la campaña de 2020 en MLB. Y no se conforman, están pensando en una dinastía.

“Ganar uno ya es difícil. Si puedes conseguir tres en un lapso de cinco, seis años, supongo que podrías decir que es una dinastía”, señaló el inicialista Freddie Freeman. “Pero creo que es el éxito sostenido que los Dodgers han tenido durante tanto tiempo y luego, obviamente, consolidarlo con algunos campeonatos, creo que sí, supongo que podrías llamar a esto, si lo logramos, una dinastía moderna”.

No es sólo un deseo. Han ganado 12 de los últimos 13 títulos de la División Oeste de la Liga Nacional y la gerencia sigue haciendo movimientos cada vez que tiene oportunidad para seguir consolidando su hegemonía.

1. Tienen el mejor roster de la MLB

Es un trabajo sostenido el que ha hecho la gerencia de los Dodgers sumando año tras año a los mejores jugadores disponibles en el mercado, tanto en la agencia libre como por la vía del cambio. Así han logrado tener una plantilla con estrellas como Shohei Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman, Teoscar Hernández y Yoshinobu Yamamoto, entre otros. El roster no muestra fisuras en ningún departamento: cuentan con una ofensiva sólida, buena defensa, una de las mejores rotaciones del circuito y un bullpen liderado ahora por Edwin Díaz. Además, la profundidad de su reserva es lo que le ha resultado clave en este periodo de éxito.

2. Reforzaron el lineup y el pitcheo en la temporada baja

En el equipo de Los Angeles mantuvieron la base que les dio éxito las dos últimas temporadas, pero siguieron sumando piezas valiosas para dar respuesta a necesidades puntuales en la plantilla de Dave Roberts. En el outfield tienen ahora a Kyle Tucker, un ganador de Guante de Oro y Bate de Plata que está probado en instancias de playoffs por su paso por Houston y también reforzaron el tramo final del bullpen con la adquisición de Edwin Diaz.

3. El factor Ohtani (ahora como abridor)

Al japonés no le afectó en lo más mínimo la mudanza de la Liga Americana a la Nacional y ya llegó a cuatro premios MVP. Viene de su segunda campaña seguida de más de 50 jonrones y 100 remolcadas y de nuevo será la clave de la ofensiva, pero esta vez puede resultar más determinante. Ohtani está integrado a la rotación de abridores desde el comienzo de la temporada y verlo cumpliendo su doble rol tan temprano en la campaña es un plus para el de por sí peligroso equipo de Dave Roberts.

4. ¿Irán por Taril Skubal en el mercado de cambios?

Los Dodgers han sido dominantes a pesar de que las lesiones no le han dado tregua a su cuerpo de lanzadores. De momento la situación está controlada, pero con una gerencia tan bien planificada y con tendencia a pactar movimientos de alto impacto, no sería extraño verlos adelantarse y cerrar un trato de primer nivel antes de la fecha de cambios. Tarik Skubal podría ser un objetivo, pensando en los playoffs. El zurdo dos veces ganador del Cy Young llegó a su última temporada antes de la agencia libre y en Los Angeles tienen prospectos y recursos para tentarlo a él y a Detroit. Sumarlo los haría prácticamente invencibles.

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