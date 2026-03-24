Los 5 equipos que pueden destronar a Los Angeles Dodgers en 2026

En las oficinas de Los Angeles Dodgers no dan el éxito por sentado y volvieron a hacer movimientos agresivos en la agencia libre de MLB para blindar todavía más a un equipo que viene de ganar dos Series Mundiales de forma consecutiva y tres desde 2020.

La tropa dirigida por Dave Roberts sumó a Kyle Tucker en el invierno para acompañar a Shohei Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman y compañía y parte como favorita en este comienzo de temporada de las Grandes Ligas, en la que las proyecciones y apuestas muestran a los angelinos como el rival a vencer y fundadores de una dinastía.

Sin embargo, hay por delante toda una campaña de 162 partidos y cualquier cosa puede pasar. Además, los Dodgers no fueron los únicos que se reforzaron con el trofeo de campeón como meta. Hay algunas escuadras que aspiran a destronarlos en 2026.

5. Philadelphia Phillies

Si algo se le debe reconocer a este equipo de los Phillies es que cada año sale a intentar ganar y dar pelea. Se ha quedado corto en sus aspiraciones, pero no se rinde. En 2026 el manager Rob Thomson cuenta con un pitcheo de élite y una ofensiva apuntalada por Kyle Schwarber, Bryce Harper y algunas adquisiciones -como la del cubano Adolis García- con las que intentarán dar el paso que les ha faltado para saldar la deuda que tienen con su afición.

4. New York Mets

En Queens están listos para dejar atrás la mala experiencia de 2025 y hacer un nuevo intento por ser campeones. Juan Soto y Francisco Lindor siguen al comando de un grupo que verá muchos nuevos rostros esta temporada, en la que volverán al ataque. Sumaron un brazo de primera categoría para la rotación, modificaron el infield y reforzaron los jardines para enviar un mensaje: en el grupo que dirige Carlos Mendoza van con todo por un título.

3. New York Yankees

Este fe un receso de temporada “tranquila” para la gerencia de los Yankees, que trabajó para fortalecer su base y se concentró en asegurar la permanencia de Trent Grisham y Cody Bellinger junto a Aaron Judge y Giancarlo Stanton. Dos de sus tres lanzadores en recuperación podrán lanzar esta temporada regular y sumaron un nuevo miembro a la rotación. Algunos analistas y seguidores piensan que estas diligencias fueron insuficientes, pero otros opinan que el grupo de Aaron Boone puede llegar lejos en la postemporada.

2. Seattle Mariners

En una publicación del portal de MLB piensan que esta versión de los Mariners es “el mejor equipo desde la edición del 2001 que ganó 116 juegos” y que posiblemente este sea, al fin, el año de Julio Rodríguez. Lo cierto es que el jardinero dominicano ya no lleva el peso de la ofensiva sobre sus hombros con Cal Raleigh y Josh Naylor en el lineup, y que el pitcheo es la mejor arma en el conjunto del manager Dan Wilson.

1. Toronto Blue Jays

Es verdad que armaron un equipo muy competitivo, pero era imposible pronosticar que los Blue Jays se hubieran quedado tan cerca de arrebatarle la corona a los Dodgers en la Serie Mundial de 2025. Para esta temporada no podemos esperar menos del grupo que lidera Vladimir Guerrero Jr., que perdió a Bo Bichette y al lesionado Anthony Santander, pero que hizo algunos movimientos interesantes en el receso de invierno. ¿Lo conseguirán esta vez?

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