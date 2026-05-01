5 jugadores que los Mets se arrepentirán de no haber firmado en la agencia libre de 2026

El manager Carlos Mendoza ha tenido que transitar un duro camino en este comienzo de la temporada de MLB, que lo tiene en duda su continuidad al frente de los New York Mets.

Se pueden enumerar las razones que han llevado a los metropolitanos a tener el peor récord de las Grandes Ligas con 10-21 . Lesiones de varias figuras, una pobre producción ofensiva, parpadeos en la defensa y el descalabro del bullpen en los innings finales han sido factores que han contribuido a la debacle del conjunto de Queens.

Los analistas del béisbol y seguidores de los Mets buscan explicaciones y también responsables, y buena parte de esta caída tiene su origen en las decisiones que tomó la gerencia en el receso de campaña. Ahora deben estar arrepentidos de no haber pactado algunas firmas en la agencia libre.

1. Pete Alonso

El “Oso Polar” fue la imagen de los Mets por siete temporadas, pero en la agencia libre decidió cambiar de uniforme por primera vez en su carrera y se marchó a Baltimore, donde si estaban dispuestos a cubrir sus aspiraciones económicas. En el equipo de Queens, que tiene una crisis ofensiva, echan de menos su poder y su aporte en la producción. En cambio Alonso con su nuevo conjunto lleva 11 extrabases (cuatro jonrones y siete dobles) y 13 carreras impulsadas.

2. Kyle Tucker

Los Mets estaban buscando outfielders y tuvieron a disposición en el mercado de invierno a uno de los mejores de la actualidad: Kyle Tucker, un ganador de un Guante de Oro y dos Bates de Plata que también tiene un anillo de Serie Mundial. El problema es que firmar a Tucker costaba mucho dinero y la nómina de Nueva York está muy comprometida. Se fue a los Dodgers, con los que tiene números de .241/.331/.371, OPS de .702, 3 jonrones, 6 dobles y 15 remolcadas. Con la lesión de Luis Robert y las limitaciones de Juan Soto deben estar arrepentidos de no haberlo contratado.

3. Alex Bregman

Bo Bichette ha ido mejorando ofensiva y defensivamente, pero sin dudas hubiese sido mejor para los Mets formar a Alex Bregman para que jugara en tercera base en lugar de arriesgarse con un jugador que no está habituado a esta posición. Bregman es un ganador de Guante de Oro y Bate de Plata, un campeón de Serie Mundial y tres veces All Star que promedia más de 25 cuadrangulares por temporada y que en 2026 con los Cubs tiene promedios de .258/.350/.371, OPS de .721, siete extrabases (3 jonrones, 3 dobles y un triple) y 11 carreras impulsadas).

4. Luis Arráez

El venezolano que tiene tres coronas de bateo en Grandes Ligas estaba buscando un equipo que le permitiese jugar como segunda base y a los Mets tal vez le hubiera convenido más contratarlo que hacer el cambio por Marcus Semien. Arráez se ha visto bien defensivamente, está sano y bateando como acostumbra. Con los Giants tiene promedios de .305/.333/.364 y OPS de .698, está buscando su primer jonrón pero tiene cinco extrabases y 11 remolcadas y hubiese sido ideal para la alineación de Carlos Mendoza.

5. Edwin Díaz

La lesión que tendrá fuera de acción a Edwin Díaz por varios meses puede disipar un poco esa sensación de arrepentimiento, pero de seguro les hubiera ido mejor con el puertorriqueño en el bullpen para no tener que ir por Devin Williams, que ya había fracasado con los Yankees y tampoco se ha visto bien en Queens. Para los Mets fue una sorpresa la decisión del boricua de marcharse a los Dodgers y también un gope duro en la planificación de la temporada.

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