5 jugadores que pueden firmar los Boston Red Sox tras el acuerdo con Ranger Suárez

Los seguidores de Boston Red Sox celebraron la firma del lanzador zurdo venezolano Ranger Suárez, a quien le dieron un contrato de cinco años y $130 millones para que se una a Garrett Crochet al frente del cuerpo de abridores del manager Alex Cora.

La gerencia de los patirrojos, encabezada por Craig Breslow, consiguió ensamblar una rotación de impacto para la temporada de 2026 en MLB pues Suárez y Crochett están acompañados del veterano Sonny Gray, Brayan Bello y Johan Oviedo.

Sin embargo, en Boston queda trabajo por hacer. El enfoque inmediato del alto mando debe ser reforzar el cuadro interior y para ello tienen disponibles a varias piezas en el mercado de agentes libre.

1. Eugenio Suárez

Eugenio Suárez puede dar solución a varias necesidades de Boston | Rick Osentoski-Imagn Images

Hay muchas razones por las que Boston debe considerar la firma del venezolano Eugenio Suárez. Es un bateador derecho con poder, que viene de su segunda temporada con 49 jonrones y que además es defensor de la tercera base, un aposición que quedó vacante cuando perdieron a Alex Bregman en la agencia libre. Pero también hay otro argumento poderoso: a Suárez se le ha vinculado con los Yankees y podrían evitar que lo tengan.

2. Luis Arráez

Luis Arráez sigue sin firmar contrato en la agencia libre | Denis Poroy-Imagn Images

No son pocos los analistas de béisbol que están intrigados por el hecho de que Luis Arráez siga sin contrato en la agencia libre. El venezolano puede jugar en varias posiciones del infield, incluyendo la segunda y primera base que son necesidades puntuales de los Red Sox. También es conocido por su contacto, que le dio tres títulos de bateo consecutivo, aunque trabaja en el invierno para dar más extrabses. Sería el primer bate ideal para Alex Cora.

3. Marcell Ozuna

Marcell Ozuna puede aportar al lineup de los Red Sox | Dale Zanine-Imagn Images

El slugger dominicano de 36 años de edad no viene de una buena temporada ofensiva y eso parece haber afectado sus posibilidades de conseguir un contrato en la agencia libre, pero aún así es una buena opción para potenciar la producción de los los Red Sox. A Ozuna lo han vinculado con Boston hace un tiempo, porque piensan que puede irle bien en Fenway Park y ser el bateador designado ideal en el lineup del manager Alex Cora.

4. Justin Turner

¿Regresaría Justin Turner a los Red Sox? | Charles LeClaire-Imagn Images

El veterano de 41 años de edad se vio limitado en 2025 a 80 juegos por primera vez en sus 17 temporadas de carrera y tal vez por eso ya ha empezado a planear su salida de las Grandes Ligas. Dijo que quiere retirarse como jugador de Los Angeles Dodgers, con quienes jugó 9 años y ganó una Serie Mundial, pero tal vez primero pueda aceptar regresar a Boston. En 2023 fue parte de los Red Sox y su experiencia como antesalista puede ser aprovechada.

5. Paul Goldschmidt

La experiencia de Paul Goldschmidt puede ser valiosa en la reserva de Boston | Jeff Curry-Imagn Images

SI en Boston quieren darle profundidad a la reserva del cuadro interior puede considerar darle un contrato corto a Paul Goldschmidt que hizo un buen trabajo con los Yankees en 2025. Es verdad que su ofensiva decayó en la segunda parte de la campaña, pero su defensa de la inicial sigue siendo de primer nivel y con 38 años de edad el exganador del MVP está abierto a aceptar un puesto para venir desde la banca.

