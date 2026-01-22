5 jugadores que pueden ser exaltados al Salón de la Fama en 2027

La celebración de Andruw Jones y Carlos Beltrán por su entrada al Salón de la Fama de MLB apenas empieza; sin embargo, entre los analistas del béisbol ya hay un nuevo tema de interés, y es tratar de pronosticar quiénes pueden ser los nuevos inmortales.

Ya hay una idea de los próximos postulados, que se unirán a los 13 exjugadores que consiguieron el 5% de votos necesarios en 2026 para aparecer en las boletas una vez más.

Aunque no es posible predecir con exactitud cuál será la decisión de los más de 400 miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), hay algunos indicios de hacia dónde podría moverse la votación de 2027. Sobre todo tomando en cuenta que entre los debutantes está una estrella como el antiguo receptor (y ahora ejecutivo) de San Francisco Giants, Buster Posey.

1. Buster Posey

¿Podrá Buster Posey entrar en su primera aparición? | Rob Leiter/GettyImages

Ahora mismo Posey está concentrado en hacer de los Giants un equipo ganador, pero en algunos meses su nombre comenzará a mencionarse por otras razones. El antiguo receptor que hizo toda su carrera en San Francisco aparecerá por primera vez en las boletas y todo apunta a que tiene buenas posibilidades de conseguir su entrada a Cooperstown por la vía rápida. Fue Novato del Año, MVP, 7 veces All Star, 3 veces campeón de la Serie Mundial, ganó un Guante de Oro y 5 Bates de Plata y terminó su carrera con average vitalicio de .302.

2. Chase Utley

Chase Utley ha mantenido un vínculo con Philadelphia Phillies | Mary DeCicco/GettyImages

No hay garantías de que lo logrará en su próxima oportunidad, pero tiene buenas posibilidades. El antiguo segunda base de Philadelphia Phillies y Los Angeles Dodgers fue campeón de Serie Mundial, ganó 4 Bates de Plata y fue a 6 Juegos de Estrellas. Irá a su cuarta aparición en las boletas y este año vio crecer su respaldo de 39.8% en 2025 a 59.1% en las votaciones de 2026.

3. Félix Hernández

Félix Hernández lanzó toda su carrera con Seattle Mariners | Stephen Brashear/GettyImages

Después de la entrada de Jones y Beltrán, la gran noticia con las votaciones de 2026 fue ver el repunte del lanzador venezolano Félix Hernández. El aumento significativo en el respaldo a su postulación empieza a ilusionar a los seguidores de su país. Hernández lanzó 15 temporadas en Seattle, tuvo un juego perfecto, fue campeón de efectividad dos veces y ganó un Cy Young. Saltó de 20.6% de apoyo en su primera aparición, en 2025, a 46.1% esta vez.

4. Jon Lester

Jon Lester fue campeón con Chicago Cubs | Quinn Harris/GettyImages

Lester será otro de los debutantes en las papeletas de 2027. El ex lanzador zurdo que jugó 16 años en las Grandes Ligas es recordado principalmente por su paso de 9 temporadas con los Boston Red Sox, aunque fue con Chicago Cubs con quien fue campeón de la Serie Mundial de 2016 y MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Sumó 200 victorias y 2.488 ponches de por vida. No se da por sentado que entrará directo, pero puede recibir una buena cantidad de votos.

5. Andy Pettitte

Andy Pettitte ha seguido trabajando con los Yankees | Icon Sportswire/GettyImages

A Pettitte se le reconoce como uno de los grandes lanzadores de la historia de Yankees, factor que no le ha ayudado a conseguir su placa en Cooperstown. El zurdo fue 3 veces All Star, ganó cinco anillos de Serie Mundial, lo nombraron MVP de la Serie de Campeonato de 2001 y está en el top 50 de ponches de todos los tiempos en MLB con 2.448. Pero en sus primera siete apariciones en la boleta para el Salón de la Fama no llegó a 30% de respaldo. Este año consiguió 48.5% y ve aumentar sus posibilidades.

