5 jugadores de la Serie del Caribe 2026 que pueden conseguir contratos en MLB

Año tras año, la Serie del Caribe no sólo reúne a los campeones de las principales ligas invernales, sino que se convierte en una vitrina para los buscadores de talento, especialmente los de organizaciones de MLB.

La cita de Guadalajara 2026 no será diferente. Así lo asegura un reporte de Wil Sammon, analista de The Athletic.

“En la Serie del Caribe en México, están presentes cazatalentos de los New York Mets, Philadelphia Phillies, Los Angeles Dodgers y los Chicago White Sox”, informó Sammon en una publicación en la red social X. “En particular, Chicago está avanzando gradualmente. Su temporada baja, que está recibiendo excelentes críticas, es un reflejo de ello”.

En el Estadio Panamericano están jugando varios peloteros sin vínculos con organizaciones de Grandes Ligas que puede recibir interés y hasta conseguir un contrato. Estos son algunos candidatos.

1. Christian Vázquez

Christian Vázquez está a las puertas de regresar a MLB | Matt Blewett-Imagn Images

Todo apunta a que Christian Vázquez está cerca de firmar un contrato que le permita volver a las Grandes Ligas. El receptor puertorriqueño de 35 años de edad es agente libre después de haber pertenecido a Boston, Houston y Minnesota, y en la Serie del Caribe juega para los Cangrejeros de Santurce. Su manager en la escuadra boricua es Omar López, coach de los Astros, y se dice que Vázquez puede regresar a los siderales.

2. Estevan Florial

Con un buen paso por la Serie del Caribe Estevan Florial podría regresar a MLB | Brett Davis-Imagn Images

El jugador de 28 años de edad nacido en República Dominicana llegó a ser un prospecto top de los New York Yankees, donde nunca tuvo oportunidad de ganarse un lugar en los jardines. Entre el equipo del Bronx y Cleveland jugó 84 partidos en las mayores entre 2020 y 2024, y en la temporada pasada la dividió entre la liga de Corea y la de México. En Guadalajara está jugando con México Verde (Tomateros de Culiacán) y si tiene un buen desempeño podría regresar al béisbol organizado.

3. Juan Uriarte

El receptor mexicano tiene 28 años de edad y perteneció a la organización de los Mets hasta 2019. Tras el cierre de las ligas menores por la pandemia de COVID-19 salió del béisbol organizado y desde 2021 ha jugado en ligas independientes y los circuitos de su país. Uriarte tiene poder ocasional y es un jugador que responde en momentos de presión, como las postemporadas.

4. Carlos Sepúlveda

A Sepúlveda le faltó poco para ser un mexicano más en las Grandes Ligas, pues llegó hasta Triple A con Chicago Cubs en 2022. Tiene 29 años de edad pero su buena defensa en el centro del infield y la madurez que ha adquirido en la ofensiva podrían abrirle una nueva ventana de oportunidad. Está reforzando a México Verde y viene de tener desempeño destacado en la final de la LVBP con Navegantes del Magallanes, dirigido por Yadier Molina.

5. Mateo Gil

Mateo Gil tiene 25 años de edad y nació en California, pero juega en México como nativo. Su padre es Benjamín Gil, manager de Mexico Rojo (Charros de Jalisco) y la selección del Clásico Mundial. El tercera base llegó hasta Triple A con los Mets, pero fue dejado en libertad en 2024. “Mateo ha hecho suficientes cosas en el último año y medio y se ha convertido en un mejor pelotero”, asegura Benji Gil. “Ojalá alguien reconozca que tiene el talento suficiente para estar en Estados Unidos”.

