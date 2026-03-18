Los 5 mejores agentes libres de la MLB aún disponibles en el mercado

En los últimos días se concretaron acuerdos de jugadores en la agencia libre de MLB, como el veterano Max Scherzer con Toronto Blue Jays, además de pactos de ligas menores para Alex Verdugo (San Diego) y Tommy Kahnle (Boston). Pero todavía hay peloteros de renombre disponibles en el mercado.

Con la necesidad de lanzadores que tienen las organizaciones de las mayores, sorprende ver todavía sin trabajo a serpentineros de experiencia comprobada, pero se cree que en esta última semana antes del Opening Day su estatus puede cambiar.

Para algunos jugadores de posición ya veteranos que siguen esperando una oportunidad, la situación es más compleja y tal vez tengan que seguir pendientes de una llamada de equipos que necesiten profundidad en la reserva o sustituir a algún lesionado.

1. Lucas Giolito

En el circuito no pueden creer que Giolito todavía no tenga equipo para 2026. Es verdad que su historial de lesiones intimida, pero el derecho de 31 años de edad está sano y mostró buena forma en la temporada de 2025 con los Red Sox . Darle un contrato de un año no sería una locura, aunque termine siendo por menos que los 20.4 millones anuales que Spotrac estima como su valor de mercado. Se dice Atlanta puede interesarse.

2. Justin Turner

El veterano antesalista de 41 años de edad fue a parar a la agencia libre cuando Chicago Cubs declinó la opción de su contrato para 2026. Su último salario con los oseznos fue de 6 millones de dólares en 2025 y en Spotrac piensan que pueden darle un acuerdo de un año por $3.5 millones. No hay reportes de acercamientos y el propio Turner parece estar contemplando el adiós, porque dejó saber durante el invierno que anhela tener oportunidad de retirarse con los Dodgers aunque sea con un contrato de un día.

3. Néstor Cortés

Al zurdo cubano que comenzó su carrera con los Yankees también lo han vinculado con Atlanta Braves en los últimos días. Cortés tuvo una cirugía para reparar un tendón en octubre, por lo que se espera que esté fuera de acción unos 10 meses y que esté listo para agosto. Si a mediados de la temporada demuestra progresión en su recuperación, puede conseguir trabajo con un equipo que necesite reforzar su pitcheo para la segunda mitad. Spotrac establece su valor de mercado en 12 millones de dólares anuales.

4. Tommy Pham

El polémico outfielder tiene 38 años de edad pero no está ni cerca de contemplar el retiro porque busca cerrar su carrera con 200 jonrones y 200 bases robadas. Por eso se sometió en el receso de temporada a un tratamiento con células madre para mejorar de la fascitis plantar que afectó su rendimiento. Aunque de temperamento polémico, Pham sigue siendo una buena opción para reforzar la reserva por su buena defensa de los jardines. Su valor de mercado ronda los $6.7 millones.

5. José Iglesias

El infielder cubano ya tiene 36 años de edad, pero sorprende que todavía no haya firmado contrato. Ciertamente sus números ofensivos vieron un descenso importante en su paso por San Diego Padres en 2025, pero todavía puede ocupar el rol de utility en cualquier organización de Grandes Ligas. Iglesias ofrece otra ventaja para los interesados en adquirirlo: su valor de mercado es bajo, de 1.4 millones de dólares por un año.

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